Türkiye’de ilk futbol oyunu...

1800’lü yılların ikinci yarısında iyice yoğunlaşan Osmanlı İmparatorluğu’nun Batı medeniyetleriyle entegre olma macerası içinde, özellikle İzmir’deki Levanten ailelerin rehber rolü üstlenmesi, Batı medeniyet ve kültüründeki pek çok ilkle önce İzmir’in tanışmasına sebep olmuştur.

Bu ilkler arasında en başta geleni futboldur.

1970 yılında yayımlanan Tercüman Spor Ansiklopedisi’ne göre, Türkiye’nin 1877 yılında futbolla ilk tanıştığı yer Bornova’dır. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi sitesindeki tarihçe sayfasında, “Ülkemizde futbolun ilk olarak 19. yüzyılın son çeyreğinde oynanmaya başladığı bilinmektedir. Osmanlı döneminde Selanik’te yakılan ilk ateş, zamanla Bornova çayırlarına kadar yayılmıştır” cümlesiyle, Bornova’nın Türkiye topraklarında ilk futbol oynanan yer olduğu belirtilmiştir.

Bir dönem İstanbul’da bir stadyuma isminin verilmesi fikri ortaya atılan, önce İzmir Futbol Ligi’ni kuran, ardından da 1904 yılında İstanbul Futbol Ligi’nin kurucuları arasında yer alan ve ilk başkanı olan James La Fontaine, Bornovalıdır. Yaşadığı ev günümüzde Suphi Koyuncuoğlu Lisesi’nin karşısında yer alan ve halen Ege Üniversitesi’nin kullanımında olan, kendi adıyla anılan köşktür.

Anlamlı heykel

Bornova’da yaşamakta olan Levanten ailelerin ve yerli Bornovalıların nesilden nesile anlatımlarından ve fotoğraflardan edindiğimiz bilgilere göre, Bornova’da futbolun ilk oynandığı yer, bugün Subay Orduevi olarak kullanılan, Davy Evi’nin sol tarafında kalan ve Yavuz Selim Ortaokulu’nun karşısındaki apartmanların bulunduğu yerdeki çayırlık alandı.

Her ne kadar apartmanlar tarafından kaplanmış olsa da, Türkiye’de ilk futbol oyununun oynandığı o noktayı, bu yıl Haziran ayında Bornova Belediyesi tarafından yaptırılan futbol temalı, anlamlı bir heykel süslüyor... Görmelisiniz...