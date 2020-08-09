The Simpsons’lar ve dünya siyaseti

Trump’ın seçileceğini bildiler; yıllar önce Japonya’dan virüs yaydılar; en son Beyrut’taki patlamaya benzer bir bölümün 2004’te yayınlandığı iddiaları ortaya atılınca “The Simpsons” çizgi dizisi, yetişkinlerin komplo teorilerine malzeme oldu



Yıl 1993… Japonya’da meyve suyu işçileri paketleme yapıyor. İşçilerden biri fena halde hasta! İşten atılmaktan korktuğu için durumunu işyerinden saklıyor. Paketleme sırasında hasta olduğunu fark eden arkadaşına, “Grip olduğumu müdüre sakın söyleme” diyor ve o esnada kutunun içine öksürüyor. Böylece virüs, kutuyla birlikte ABD’ye taşınıyor ve ülkede pek çok kişi hastalanıyor. Bu, Japonya’dan Amerika’ya yayılan Osaka Flu adlı virüstür. Olay, “The Simpsons”ın bir bölümünde anlatılıyor. Çin’den yayılan koronavirüs olayıyla da bu bölüm, sosyal medyanın en çok tartıştığı bölüm oldu. Simpsons, ABD’deki George Floyd protestoları esnasında Kristof Kolomb heykelinin başının kesilmesi olayıyla geçen ay tekrar gündeme taşındı. Dizinin bölümlerinden birinde, bu kez çizgi filmin karakteri Bart Simpsons, kurgusal kasabanın kurucusu Jebediah Springfield’ın heykelinin başını kesiyordu.

Çizgi dizide komplo teorileri

Simpsons’ların, bazı olayları önceden tahmin etmesi mümkün mü? Örneğin, henüz başkan seçilmediği halde Donald Trump’ın başkan seçildiği bölüm ya da İkiz Kuleler’in yıkılışı gibi pek çok konuyla yetişkinlerin komplo teorileri ürettiği bir alandı. The Simpsons üzerine medyada bir araştırma yapsanız, sadece bu çizgi filmin dünya siyaseti üzerinden yorumlanmasına yetecek kadar bol malzeme bulmak mümkün hale gelebilir. Ve bugün… Beyrut’ta meydana gelen patlama, kentin yarısını yok ederken, “The Simpsons”ın 2004’deki bir bölümünde meydana gelen patlamayla benzer olduğu öne sürülüyor. Çizgi filmde nükleer santralde görevli olan dizinin en önemli karakteri Homer, çekirdek imha butonuna basmaması için uyarılır. Buna rağmen o butona basmak isteyince, silahla vurulur. Camlı bölmede vurulan Homer imha çekirdek butonun yanına sırtüstü düşer. Vurulmanın etkisiyle dışarı sarkan dilinin butona değmesiyle mantar bulutu gibi yayılan patlama gerçekleşir ve bir kasaba havaya uçar…

The Simpsons kehanetleri hiç bitmiyor çünkü çizgi film kahramanları aynı zamanda geleceği tahmin etmekte!

Hangi komik ünlü başkan olabilir?

Oysa çizgi filmin yazarları, geçen yıl BBC’nin Newsbeat radyo programı ekibine, bu iddiaları tek tek yanıtladı. Birçok kişinin tahmin ettiğinin aksine komplo teorileriyle ilişkilendirilmelerinin doğru olmadığını, dizide birçok konuda geleceğe dair tahminler yürütüldüğü için bunların gerçekleşmesi ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladılar. Örneğin, “Trump’ın başkan olacağını nasıl bildiler?” sorusuna yazar Al Jean, “2000 yılında hangi komik ünlü başkan olabilir?” diye düşündüklerini, Trump’ın bir gün başkan adayı olacağına dair sözlerini dikkate alarak senaryoyu yazdıklarını açıklarken şöyle diyordu: “Eğer yeteri kadar tahminde bulunursanız yüzde 10’u doğru çıkar!”

İnsanlar acaba karmaşık, abartılı ve de doğruluğu kanıtlanmamış bilgiyi, abartısız düz, doğru bir bilgiye tercih ettiği için bütün bu çizgi filmin yazarlarından gelen açıklamalara itibar etmiyor olabilir mi bilmiyoruz. Ama 30 yıldır süren bir çizgi filmin 15-20 yıl önceki bölümlerini yakın bir tarihte gerçekleşmiş gibi bugünkü olaylarla karşılaştırmak dünya gerçekleriyle de hiç tanışmamış olmak demektir. Dünya gündeminin sıkı bir takipçisi olup olayları yorumlamak ve anlamak üzerine dünyanın geleceğine dair bir öngörü sahibi olmamak mümkün mü?