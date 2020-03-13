Aylık görüntülenme 7 milyona ulaştı

Sigorta şirketlerinin en büyük sorunu medyada yeteri kadar yer alamaması. Aldığında da kötü şekilde anılması. Her gün şirketler on milyonlarca TL hasar ödemesi yaparken 200 TL'lik tampon çiziği ödenmedi diye ana haber bültenlerine çıkanları çok defa gördük. Sektörün bir çok gazetesinde düzenli olarak sigorta ile ilgili haberlerin olduğunu biliyoruz. Biz de son 3-4 yıldır tüketiciye yönelik haberler ile gazete sayfaları hazırlıyoruz. İnanılmaz geri dönüşler alıyoruz.

ESKİ MODA İLETİŞİM TEKNİKLERİ!

Yıllardır para ile satın alınarak içine sigorta haberi doldurulan gazete sayfaları vardı. Yirmi yıl önce belki bir değeri olabilir ama yeni medyada bu gazetelerden sadece bir kısmı okuyucuya ulaşıyor. Buralarda da okunma sayıları yeni medya düzeninde artık basılı mecralardan dijitale geçti diyebiliriz. Artık vatandaşlar haberleri sosyal medyadan ya da bubüyük gazetelerin com.tr'lerinden takip ediyor. Zaten bu sayfalar reklam sayfası olarak düşünüldüğünden buralardaki haberler gazetelerin internet portallarına pek alınmıyor. Diğer taraftan gençlerin artık basılı gazete almadığı da istatistiklerde mevcut.

Son yıllarda sık sık belirtiyorum. Sigorta sektörünün mesajları, haberleri gençlere ve orta yaş grubuna iletilmeli. Gençlere ulaşmanın en kolay yolu ise dijital mecralar. Bu kesimin sigorta mantığını çok daha rahat anlayabileceği bir bakış açısı lazım. Yani bir ev otomobil aldığında ilk aklına gelecek şeyin sigorta olması gerekiyor.

SEKTÖR İLETİŞİMİNDE DEVRİM

Tam bu aşamada Tur Assist firması, MEDYA ASSİST organizasyonu ile sektörü gençlerle buluşturmak için bir proje geliştirdi. Milliyet ve diğer dijital platformlarda sigorta haberleri yayınlamak için anlaşma yaptı. Bu, sektörün önünü açacak önemli bir iletişim atağıdır. Biz de Sigorta Medya olarak bu organizasyonda yer almaktan gurur duyduk. 1,5 aydır gazetelerin dijital kanallarına içerik oluşturuyoruz. Ocak ayında daha tam organize olamadan sadece 15 günde 3.476.220 sayfa görüntülenme yapılırken, 2.739,774 tekil ziyaretçi de hazırladığımız sigorta haberlerine bakmış. Şubat ayında bu rakamın 7 milyonun üzerine çıktığını da söylemeden geçmeyeyim. Tam rakamlar geldiğinde de sizlerle paylaşacağım. Medya Assist'in yaptığı büyük bir organizasyon ve sigorta sektörünün bu kanalla iletişim konusunda hedefi tam 12'den vurduğunu söyleyebilirim. Biz de Sigorta Medya olarak okunabilir, ilgi çekebilecek sigorta ile ilgili içerik üretebilmek için var gücümüzle ekip olarak çalışıyoruz.