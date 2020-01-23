Trafikte havada uçuşan sigortasız motosikletler

Motor kullananların sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle büyükşehirlerde yaşayanların trafikten kurtulmak için motor kullanmayı bir çare olarak gördüğünü bir gerçek.

Araç kullanırken yanımda neredeyse uçuşan motorlardan kendimi korumak zorunda kaldığımı söyleyebilirim. Tabi onlara zarar veririm korkusu da yok değil. Bu korkuyla araç kullanıyorum denilebilir. Çünkü nereden çıkacakları belli değil.

TRAFİKTE MOTORLAR ÇOĞALDI

Yurt dışında motor kullananları Türkiye ile kıyasladığımda inanılmaz farklar görüyorum. Örneğin Vietnam'da sokaklarda otomobilden çok motor var. Ama o kadar dikkatli kullanıyorlar ki sormayın. Örneğin Kanada'da otomobiller neredeyse motosikletlerin yanına yaklaşmaya bile korkuyor. Biz de ise durum tam tersi. Sen kaçsan bile bizim motorcular üstünüze üstünüze geliyor. O kadar riskli bir durum ki. Bunun için acaba motora binenler sigorta ile nasıl güvence altına alınıyor diye bir küçük bir araştırma yaptım. Motosiklet kullananların kurduğu sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yapmış olan Özgür Candar'ı aradım. Aldığım cevaplar beni daha da dehşete düşürdü. Çünkü sigortasız motosiklet kullananların sayısı oldukça fazlaymış.

RİSK ÇOK YÜKSEK!

Öncelikle motor kullananları birkaç gruba ayırmak gerekiyor. Birincisi zevk için kullananlar, ikinci grup ulaşım için kullananlar, bir diğeri ise paket yani kurye amaçlı kullananlar. Hepsi için motosiklet trafik sigortası yaptırmak zorunlu. Tabi ki kaskoda yaptırılabilir. Ama kasko biraz pahalı... Bunun nedeni olarak ise motosiklet parçalarının çok pahalı ve riskin yüksekliği gösteriliyor. Motosiklet kullanımında risk çok yüksek olduğu için bu konuda çok aktif sigorta şirketi de yok gibi. En aktif olanı ise Quick Sigorta. Motorcuların tüm aktivitelerine katılıp destek veriyor.

SİGORTANIZI İHMAL ETMEYİN

Motosikletlerin trafik sigortası, denetimin az olduğu taşra bölgesinde yarı yarıya olduğu belirtiliyor. Büyükşehirlerde ise paketçi tabir edilen dağıtıcıların ise birçoğunun Trafik sigortası yok. Bilindiği gibi Trafik sigortası karşı tarafa verilen zararı karşılıyor. Motordaki bir hasarın karşılanması için Kasko yaptırılması gerekiyor. Edindiğim bilgiler ışığında motosikletler için Trafik Sigortası yaptırmanın bedeli 300 TL'den başlıyor ve daha yukarılara da çıkabiliyor. Motor kaskosu ise genellikle yüksek fiyatlı motor kullananların tercih ettiği bir sigortaymış. Prim tutarları ise 4-5 bin TL'leri buluyormuş.

CANDAR: "SİGORTALILIK ORANI DÜŞÜK"

Motosiklet kazalarında bırakın motoru, motora binenin can sağlığı her şeyden önemli. Çünkü hiç bir koruma yok. Allah korusun yaralanmadan kurtulmak çok büyük şans. Özgür Candar’a ‘Özellikle kurye motosikletçilerin en azından ferdi kaza sigortası yaptırması gerekmez mi? diye sordum. Aldığım cevap, "Herkes sizin gibi düşünse gelişmiş bir toplumun ilk adımını atmış oluruz" dedi. Kelle koltukta pizzayı 30 dakikada yetiştirmeye çalışan bu motorcu kardeşlerime en azından ferdi kaza sigortası yaptırılmalı diye düşünüyorum. Diğer taraftan gerek büyükşehirlerde gerek taşrada trafik sigortasız motosiklet kalmamalı. Bu konuda denetimler artırılmalı.

FERDİ KAZA DA MUTLAKA YAPTIRILMALI

Pizzanızı da 30 dakikada yemeyiverin arkadaşlar. Bu arkadaşları kelle koltukta trafiğe atmayalım. Motora zevk için binenlerin ise yaptığı sürate tanık oluyorum çoğu kez. Yapmayın Allah aşkına. Tamam büyük adrenalin, büyük keyif ama canınızdan daha mı önemli. Tüm motosiklet kullanıcılarına sesleniyorum. Öncelikle dikkatli olun, riskli hareketlerden kaçınalım, sürat yapmayalım. Diğer taraftan sigortanızı ihmal etmeyin. Özellikle de Ferdi Kaza Sigortası’nı. Bu sigortayı yıllık 50-70 TL'ye yaptırabilirsiniz. En yakın acentenize gidin danışın. Ama öncelikle dikkatli olun...