DASK’ınızı yenilemeyi unutmayın!

DASK'ı yaptırmamız ve her yıl yenilememiz elzem bir durum. DASK'ın fonları çok büyük. Deprem konusunda tüm acil planları yapılmış. Ayrıca eksperlerin de bu konularda eğitildiğinin altını çizmem gerekir.

Bugüne kadar 800'den fazla köşe yazısı yazdım. Bu yazıların sadece sigorta sektörü ile sınırlı olması bence büyük başarı. Neden mi? Herkes, "Sigorta sektörü ile ilgili 800 tane yazı konusunu nereden bulabildiniz?" diye soruyor. Öncelikle şunu belirtmeliyim ki sigorta hayatımızın her anına, her yerine dokunan bir olgu. Sigortanın kapsama alanına girmeyen bir yer bulmak neredeyse imkânsız.

Sigorta ile ilgili yazdığım yazılarda konu çakışması elbette var. Sağlık sigortaları, kasko, trafik sigortası, tarım sigortaları ve bireysel emeklilik sistemi en sık değindiğim konuların başında yer alıyor. Fakat Zorunlu Deprem Sigortası halkımız arasında bilinen ismiyle 'DASK' , neredeyse yukarıda bahsettiklerimden bir tık daha fazla yazdığım bir konu. Deprem Sigortası gerçekten çok önemli. "Allah korusun büyük bir deprem olsa bu kadar kişiye nasıl tazminat ödenir?" Ya da "Ben öldükten sonra ne yapayım parayı " diyenler çoğunlukta. Fakat işin aslı bu kadar küçümsenecek boyutta değil.

HAYATTA KALMAK ÖNCELİĞİMİZ, GERİSİ...

Öncelikle deprem ülkemizin ne yazık ki acı bir gerçeği. Bunu geçtiğimiz hafta önce Manisa’da yaşanan ve sonrasında Elazığ’da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki deprem bizlere bir kere daha hatırlattı. Bununla yaşamayı öğrenmeli ve önlemlerimizi almalıyız. Tek amacımız hayatta kalmak olmalı. Bunun için güvenli konutlarda oturmak çok önemli. Deprem sonrası hayatta kaldık ve evimiz hasar gördüyse asıl hayatta kalma savaşı bundan sonra başlıyor. Evet önceliğimiz hayatta kalmak ama sonrasında en azından barınma ihtiyacımızı karşılayacak bir maddi olanağı bulmamız gerekecek. Bunun için de DASK'ı yaptırmamız ve her yıl yenilememiz elzem bir durum. DASK'ın fonları çok büyük. Deprem konusunda tüm acil planları yapılmış. Ayrıca eksperlerin de bu konularda eğitildiğinin altını çizmem gerekir. Allah korusun böyle bir felaket yaşandığında mağduriyetlerin giderilmesi konusunda hızlı aksiyon alınacağından hiç kimsenin kuşkusu olmasın.

Öncelikle hayatta kalmak için önlem, sonrasında ise yaşamımıza devam edebilecek maddi olanak DASK tarafından karşılanacak. Siz yeter ki deprem olmasını beklemeden DASK'ınızı yaptırın ve her yıl yenilemeyi unutmayın.