Sağlık sigortası yaptırmak artık hayal mi?

Özel sağlık sigortasını geçmiş yıllarda hep peşin ödemeli bir sağlık harcaması olarak görmüştük. Yani 3000 TL sigorta primi ödenmişse sigortalılar o sene içerisinde illa ki o ödenen primin üzerinde sağlık hizmeti almaya kendilerini şartlamışlardı. Sonraki yıl karşılarına yüksek primler çıkınca da çok şaşırmışlardı. Şikayet üstüne şikayet tabii. Sağlık sigortalarında temel prensip hastalanmadan sağlık sigortası yaptırmak. Hastalandıktan sonra sağlık sigortası yaptıranlar ne yazık ki kayıtlara ulaşıldığında ihtiyacı olduğu sırada tedavisinin kapsam dışı olduğunu öğrendi. Özel sağlık sigortasında ikinci önemli nokta ise doğru beyan. Yani hastalık geçirmişsen, beyan edeceksin. Bu kadar net. Ödediğin primin üzerinde gereksiz hizmet almışsan gelecek sene daha pahalı sigorta yaptıracağını da unutmayacaksın.

Sigorta şirketlerinin hemen hemen hepsi Covid 19 virüsünün yol açtığı hastalığın teminatlarda olmamasına rağmen tedavi masraflarının karşılanacağını açıkladılar. Buraya kadar sigorta şirketlerinin yeterince bir riski üzerlerine aldıklarını söylemeliyim. O günden sonra bana en çok gelen soru ise, "Şu anda özel sağlık sigortası yaptırılabilir mi?” Gelen bazı açıklamalarda gördüm; "Bu virüsü taşımadığını ispatlayan herkes özel sağlık sigortası yaptırabilir." Bu çok önemli bir açıklama. Risk devam ederken şayet Covid-19 virüsünü kapmadıysanız ve bunu ispat ederseniz sigorta yaptırabilirsiniz demek.

Sağlık sigortalarında fiyatlar ne olur?

"Bundan sonra sağlık sigortasında fiyatlar çok artar. Sağlık sigortası yaptırmak hayal olur" şeklinde söylemlere de tanık oluyorum. Evet risk arttıkça maliyetinin de arttığı bir gerçek. Bu alınan riskler şirketler tarafından dünyanın dev reasürans şirketlerine plase ediliyor. Yani bir garanti alınıyor. Ben reasüransa 'sigortanın sigortası" diyorum. Tekrar sorumuza dönecek olursak ‘Bundan sonra yaptırılacak özel sağlık sigortalarında fiyatlar fahiş artar mı?’ Şu ana kadar bu soruma net bir cevap alamadığımı söylemek isterim. Ama aldığım bazı cevapları şöyle özetleyebilirim. Öncelikle bu dev reasürans şirketleri dünyanın her tarafındaki risklere teminat veriyor.

Eskiden riskler sadece bir bölgede olduğu için bu reasürans şirketleri riskin altından kalkabiliyordu. Yani yumurtaları tek sepete koymuyorlardı. Fakat son yaşanan durum çok farklı. Dünyanın her yerinden alınan yumurtalar bir sepette zarar gördü. Sigorta şirketleri zor duruma düşerken reasürans piyasalarının etkilenmeyeceğini düşünmek saflık olur.

Özetle reasürans maliyetleri artma ihtimali yüksek ve bunun da primlere yansıması kaçınılmaz. Hal böyleyken şirket yetkilileri bu teminatları alırken yüksek maliyetle almamak için büyük çaba sarf edeceğiz diyorlar. Ama sürekli olarak da dövizdeki yükselişin hastane maliyetlerini artırmasının primlerin yükselmesine etkisinin kaçınılmaz olduğunu da dikkat çekiyorlar. Öncelikle sağlık diyorum. Olabildiğince mali gücünüz çerçevesinde sigortasız kalmayın. 'Evde Kalın' diyorum.