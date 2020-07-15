Bayram ikramiyesi kimlere, ne kadar?

Emekliler ve malullük aylığı alan kişiler Kurban Bayramı öncesi 1.000 TL ikramiye alacaklar. Dul ve yetim aylığı alan kişiler ise ölüm aylığı oranında bayram ikramiyesi alabilecekler



İlk kez 2018 yılının Ramazan Bayramı’nda emeklilere ödenen bayram ikramiyesi, Kurban Bayramı’nda da ödenecek. 1 Temmuz tarihine kadar emekli olmak için dilekçelerini vermiş olanlar bayramda ikramiye alabilecek. Emekliler ile birlikte dul ve yetim aylığı alanlara da bayram ikramiyesi ödeniyor. Emekliler ile dul ve yetim aylığı alanlara ödenen ikramiye rakamı ise farklı.











Kimlere ödeniyor?



Bayram ikramiyesi her yıl Ramazan ve Kurban bayramından önce SGK’dan gelir veya aylık alanlara ödeniyor. Dolayısıyla emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar, malulen emekliler yılda iki kez bayram ikramiyesi alıyorlar. İkramiye sayesinde bayram harcamaları için emeklilerin eli rahatlamış oluyor. Diğer yandan bayram ikramiyeleri ile emeklinin bayramda çocuk ve torunlarına hediyeler alarak mutlu olmaları da sağlanmış oluyor.



Haziran ayının son günü olan 30 Haziran ve öncesinde emekli olmak için gerekli şartları sağlayıp SGK’ya dilekçe veren kişiler bu Kurban ikramiye alabilecekler. Ancak 1 Temmuz ve sonrasında emekli olmak için gerekli şartları sağlayanlar ve bu tarih ve sonrasında dilekçelerini SGK’ya verenler Kurban da değil önümüzdeki Ramazan Bayramı’nda ilk kez ikramiye alabilecekler.



Doğrudan bankaya



Halen Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan aylık alanların bayram ikramiyesi alması için başvuru yapmalarına gerek yok.

Bu kişilere ikramiyeler herhangi bir başvuru olmaksızın ödenecek. Ödemeler doğrudan emekli aylıklarının yatırıldığı bankalara yapılacak.

Dolayısıyla bayram ikramiyelerini emekliler kendi bankalarından çekebilecekler.



Kime, ne ödenecek?



Emekliler ve malulen emekli olmuş malullük aylığı alan kişiler Kurban Bayramı öncesi 1.000 TL ikramiye alacaklar. Dul ve yetim aylığı alan kişiler ise ölüm aylığı oranında bayram ikramiyesi alabilecekler.



Örneğin kocasından dul aylığı alan ve çalışan kadın, yüzde 50 oranında ölüm aylığı alır. Bu durumda aylık alan duş eşe 500 TL bayram ikramiyesi ödenecek. Çalışmayan ve emekli olmayan dul eş aylık alan tek kişi ise yüzde 75 oranında ölüm aylığı alır. Bu durumda dul eşe 750 TL bayram ikramiyesi ödenecek. Diğer yandan babasından dolayı aylık almakta olan kız çocuk yüzde 25 oranında aldığı yetim aylığı nedeniyle 250 TL bayram ikramiyesi alabilecek. Dolayısıyla dul ve yetim aylığı alan kişilerin ikramiyesi ölüm aylığı oranına göre belirlenecek.



Dul ve yetim de ikramiye alacak

Bayram ikramiyesinden SGK’dan gelir ve aylık alan herkes yararlanabiliyor. Bunlar emekliler, maluller, dul ve yetim aylığı alanlar, iş göremezlik geliri alanlar, iş göremezlik geliri alırken vefat edenin hak sahipleri, sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde çalışması bulunan ve Türkiye’den kısmi gelir ve aylık alan kişiler...



Çeyiz parasına dahil değil



Ölüm aylığı almakta olan kız çocukları evlenmeleri halinde aylıklarını kaybediyorlar. Ancak evlenirken ölüm aylıklarının iki yıllık tutarını çeyiz parası olarak alıyorlar. Bayram ikramiyeleri çeyiz parasının hesabında dikkate alınmıyor. Evlilik hazırlığındaki kişilerin bayram ikramiyesi alabilmek için düğünü ertelemeleri söz konusu olabilir. Düğünü bayram sonrası yaptığı için bayram ikramiyesi ödendiği tarihte aylık alıyor olan kız çocuğu bayram ikramiyesi alabilecek.