'Koronavirüs turizmi olumsuz etkilemez'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, “Koronavirüs Türkiye turizmini olumsuz etkilemez. Bu konuda alternatif eylem planları hazırlıyoruz. İzlemedeyiz, bizi endişelendirecek bir durum yok” dedi.



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çin’de ortaya çıkan koronavirüs salgının Çin’le sınırlı kalması halinde Türk turizmini olumsuz etkilemeyeceğini söyledi. Alternatif eylem planları üzerinde çalışıldığını belirten Ersoy, “Gerçekleşmeler oldukça buna göre planları devreye alacağız. Virüsün gidişatıyla ilgili 14 gün süresi var. Bunu doldurmadan, Dünya Sağlık Örgütü’nün yapacağı açıklama netleşmeden eylem planına geçmek doğru olmaz. İzlemedeyiz, bizi endişelendirecek bir durum yok” dedi.









Etkisi ne olur?



Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’nın (YTB) çalışmalarını değerlendirmek üzere Ankara’daki medya temsilcileriyle bir araya geldi. Çin’de yayılan koronavirüsün Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısını etkileyip etkilemeyeceği sorusuna Ersoy, “Çin ile sınırlı kalan virüs salgını, Türkiye’nin turizmini olumsuz etkilemez” yanıtını verdi.



Global krizlerin tamamının stratejileri etkilediğini belirten Ersoy, “Güney Asya’dan bize gelen trafik, bizim diğer noktalardan aldığımız potansiyelin Uzak Asya’ya olan trafiği gibi pek çok etken var. Bunları gün gün, arka arka takip ediyoruz. Eylem planları hazırlıyoruz. Gerçekleşmeler oldukça biz de sırayla eylem planlarımızı devreye alacağız. Şu anda 14 günlük bir süresi var virüsün. Bu süreyi doldurmadan ve Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklaması netleşmeden aktif bir eylem planına geçmek doğru olmaz. İzlemedeyiz, bizi endişelendirecek bir durum yok” dedi.



‘Daha çok erken’



Çin’den gelen turist sayısının toplam Türkiye turizm kapasitesinde büyük bir ölçüt olmadığını kaydeden Ersoy, “Çinlilerin nasıl reaksiyon göstereceğini bilmiyoruz. 2019’da 450 bine yakın Çinli ziyaretçimiz vardı. Bu sene böyle bir büyüme bekliyorduk. En kötü, o büyüme gerçekleşmez. Türkiye’nin turist profilinde çok etkili bir sayı değil. Nerelere sıçrar, nerelere etki yapar bunları konuşmak için erken” diye konuştu.



Algı uyarısı



Virüs ile ilgili şüpheli vakaların bile son dakika, flaş haber olarak verildiğine dikkat çeken Kültür ve Turizm Bakanı, “Turizm sektörü bunlardan gerçekten olumsuz etkilenir. Bizde en ufak bir zafiyet yok. Bu şüpheli vakaların başka rahatsızlıkları olduğu görülüyor. ‘Virüs alarmı’ diye vurgulayıp yurt dışına yanlış bir algı yaratırsak ekonomimiz başta olmak üzere turizme çok zarar veririz, kalıcı zarar veririz. Bakanlık yeterince şeffaf. Sağlık Bakanlığı’nın bir tespiti olursa bunu açıklayacak” dedi.



Define arama izni kontrol sağlıyor



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, define arama izinlerinin kaçak kazıyı kontrol etme imkânı sağladığını söyledi.



“Binin üzerinde define izni çıktı ama bir şey çıkmadı. İzin vermememiz daha büyük sıkıntı. Bu kez her yerde kazı yapılır. Define çalışması sonrasında zaten açılan yerler kapatılıyor” diyen Ersoy, define arama şartlarının ağırlaştırılarak, daha zor izin verileceğini kaydetti.

Zimmet yönetmeliği değişecek



Ersoy, Gaziantep Zeugma Müzesi’nde tarihi eserlerin üzerine zimmetlenmesi konusunda baskı gördüğü için intihar ettiği iddia edilen Arkeolog Merve Kaçmış’ın ölümü konusunda başlatılan soruşturma konusunda, “Hassas bir şekilde takip ediyoruz, sonucu şeffaf bir şekilde açıklayacağız” dedi. Arkeolojik eserlerin zimmetlenmesiyle ilgili de “Zimmet yönetmeliğinde değişiklik düşünüyoruz. Daha üst seviyedeki görevlilere zimmetlenmesi öngörülüyor” dedi.



Tarihi eserler için deprem çalışması









Olası bir İstanbul depreminde şiddete dayanamayacak tarihi eserlerin tespitinin yapıldığını belirten Ersoy, “Yerinde güçlendirme yapılamayacaklar için taşıma çalışması planlanacak. Yani ilk etapta yerinde güçlendirme yapılacak. İkinci etapta ise başka bir yere taşıma çalışması değerlendirilecek” dedi.