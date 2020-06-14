50 yaşından sonra...

50’li yaşlar, hem çok güzel hem de kendinize iyi bakmanız konusunda en kritik dönemdir. Kas kütleniz azalabilir, metabolizma hızınız yavaşlayabilir ve sindirim sorunları yaşayabilirsiniz; ama bunları yönetip sağlığınızı korumak da sizin elinizde

Yıllar çok hızlı ve acımasız geçiyor. Uzaktan bakınca daha çok varmış gibi görünen yaşlar, nasıl yaşadığımızı bile anlamadan hızlıca azalıyor. Evet, her yaşın ayrı bir güzelliği olduğu doğru; tabii o yaşın değerini ve vücudumuzun bizden o yıllarda neler istediğini bilirsek, yılar daha güzel geçer. Örneğin 20’li yaşlar, metabolizmanın en şanslı olduğu dönemlerdir. Özellikle metabolizmaya yatırım yapmak için fırsat bulduğunuz; en hızlı, en üretken olduğunuz yaşlardır. 30’lu yaşlardan sonra metabolizmanızdaki değişiklikleri hafif hafif fark etmeye başlarsınız; metabolizmanız eskisi kadar hızlı değildir; kilo verebilmek de 20’li yaşlarınıza oranla sizi biraz daha zorlayabilir. Özellikle 40’lı yaşlardan sonra yavaşlamaya başlayan metabolizma hızı, daha dikkatli beslenme konusunda sizi uyarır. 50’li yaşlar ise hem çok güzel hem de kendinize iyi bakmanız konusunda en kritik bir dönemdir. Kas kütleniz azalabilir, metabolizma hızınız yavaşlayabilir ve sindirim emilimi konusunda bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Elbette bunları yönetmek de sizin elinizde.

Kas kütlenizi destekleyin

Metabolizmanın yavaşlamasının en büyük nedenlerinden biri de kas kütlesinin azalmasıdır. Alışkanlıklarınızı değiştirmek için asla geç kalmış sayılmazsınız. Eğer düzenli egzersiz alışkanlığınız yoksa bu dönemde hem kemik hem de kas sağlığı için hafif veya orta şiddette bir egzersizi mutlaka hayatınıza sokmalısınız. Egzersiz fiziksel faydaların yanında mutlu hissetmenize yardımcı olarak psikolojik rahatlamayı da destekleyecektir.

Vitamin ve mineral değerlerini önemseyin

B grubu vitaminleri, antioksidanlar, kalsiyum, D vitamini bu yaşlarda önemlidir. Menopoz döneminde özellikle ilerleyen yaşla beraber; kalp hastalığı, osteoporoz ve diğer yaşla ilişkili sağlık sorunları için risk altında olabilirsiniz. Kalbinizi korumak için B grubu vitaminlerini önemseyin; özellikle B6 ve B12 vitaminleri, vücudunuzun, atardamarların sertleşmesine katkıda bulunan homosistein isimli kimyasalın atılmasına yardımcı olur. Yeterli kalsiyum alımı her yaş grubunda olduğu gibi bu yaş grubunda da oldukça önemlidir. Avrupa Menopoz ve Andropoz Derneği’ne (EMAS) göre, menopozdan sonra önerilen günlük destekleyici kalsiyum, topluma bağlı olarak 700 ile 1.200 miligram arasında değişir. D vitamini, kalsiyumun emilimini sağlamasının yanı sıra bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde ve birçok hastalığın önlenmesinde de önemli rol oynar. D vitaminin besinsel kaynakları yok denilecek kadar az olduğu için, eksiklik varsa hekim kontrolünde takviye çok önem taşır.

50’li yaşlar için favori besinler

Muz, avokado, balık, yumurta, B6 vitamini bakımından zengin besinler arasında yer alır. B12 için de yumurta, balık, tavuk gibi hayvansal kaynaklı besinleri ve tam tahılları dengeli şekilde tüketmeyi ihmal etmeyin!

Havuç, balkabağı ve ıspanak gibi koyu yeşil yapraklı sebzelerdeki lutein ve zeaksantin, göz sağlığı için önemlidir. Süt, yoğurt, peynir ve yeşil yapraklı sebzeler kalsiyum içeren besinler arasındadır. Alkol, kafein, yüksek yağ ve baharatlı besinler menopoz semptomlarını tetikleyici olabilir; dikkat etmekte fayda var!