AKNE VE BESLENME

Sivilcelerle başınız dertte mi? O zaman bu yazıyı okumadan geçmeyin çünkü beslenme alışkanlıklarınız sivilcelerinize hükmediyor olabilir.

Sivilce aslında cildin gözenekleri, ölü deri ve yağ ile tıkandığında ortaya çıkıyor. Yapılan çalışmalar sağlıklı bir diyet uygulanmasının sivilce oluşumunu önlemede ve tedavide yardımcı olabileceğini gösteriyor. Kompleks karbonhidratlar, çinko, A ve E vitaminleri, omega 3 yağ asitleri sivilce tedavisinde etkili.

Akne yani sivilce genellikle vücuttaki hormonal değişikliklerle tetikleniyor, bu yüzden ergenlik çağındaki çocuklarda sıkça görülüyor. Yoğun sivilceler ciltte kalıcı hasarlar bırakabilmesinin yanı sıra kişinin psikolojik durumunu da etkileyebiliyor.

Cildinizin yüzeyi, cildin altındaki yağ bezlerine bağlanan küçük deliklerle kaplıdır. Bu delikleri aslında gözenek olarak duymuşsunuzdur. Sivilce, işte bu gözeneklerin, ölü deri hücreleri, aşırı yağ ya da bazen bakterilerle tıkanmasıyla ortaya çıkıyor. Peki beslenmenin burada ne gibi bir etkisi var gelin beraber inceleyelim.

Hangi besinler etkili?

Bazı besinler kan şekerini hızlı yükseltme etkisine sahiptir. Bu besinlere yüksek glisemik indeksli besinler de denir. Kan şekeri hızla yükseldiğinde, vücut insülin salgılamaya başlar. Kanınızda insülin seviyesinin yükselmesi, yağ bezlerinizin daha fazla yağ üretmesine neden olarak sivilce riskinizi arttırabilir.

Şeker, beyaz pirinç, beyaz ekmek gibi besinler kan şekerini hızlı yükseltirler bu nedenle bu besinlerin tüketimini azaltmanızda fayda var. Basit şekeri azaltmak sivilce yönetiminde etkili bir diğer beslenme davranışı. Bunun yerine kompleks karbonhidrat kaynaklarını tüketebilirsiniz. Kepekli tahıllar, bakliyatlar sivilce geliştirme riskinizi azaltabilir.

Aynı zamanda doymuş yağ ve trans yağ tüketiminin fazla olması da yapılan çalışmalarda sivilce ile ilişkili bulunmuş. Okuduğum bir makaleye göre bu tür gıdalar yağ bezleri tarafından aşırı yağın oluşumuna ve salgılanmasına neden olabilecek hormonların üretimini teşvik ediyor.

Son olarak da iltihabı azaltma özellikleri olduğu için ciltte yararlı olabilecek vitamin ve minerallerden bahsetmek istiyorum.

Çinko: Çinko, metabolizma ve hormon seviyelerini düzenlemenin yanı sıra cilt gelişiminde de önemli rol oynuyor. Çalışmalar çinko açısından zengin yiyecekleri tüketmenin sivilce oluşumunun önlenmesinde ve tedavisinde yararlı olabileceğini düşündürüyor. Deniz ürünleri, et, kuru baklagiller ve mantar çinkonun önemli kaynakları.

Biomed Research International Dergisi’nde yayınlanan bir çalışma kandaki çinko seviyeleri ile sivilce oluşumu arasındaki ilişkiyi incelemiş ve düşük çinko seviyelerinin daha şiddetli sivilce problemleriyle ilişkili olduğunu bulmuşlar.

Okuduğum bir başka çalışmada düşük A ve E vitamin seviyeleri de sivilce oluşumuyla ilişkili bulunmuş. Sivilceli bireylerin bu vitaminleri içeren besinlerin tüketimini arttırarak sivilce şiddetini azaltabilecekleri söyleniyor. Bitkisel yağlar, ay çekirdeği, yer fıstığı, yeşil yapraklı sebzeler E vitamini içerir. Havuç, domates, ıspanak, lahana gibi sebzeler de A vitamini içeriyor.

Çalışmalar bazı besinlerin sivilcelerden kurtulmada yardımcı olabileceğini söylese de kesin bir besin tedavisinden bahsetmek mümkün değil.

Sivilce ile mücadele en iyi diyet önerisinin bol meyve sebze, sağlıklı protein kaynakları ve tam tahıllardan zengin, dengeli bir diyet olduğunu söyleyebilirim.