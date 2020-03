Bağışıklık sisteminizi güçlendirin

Dünyayı etkisi altına alan korona salgını sebebiyle son günlerde en çok konuştuğumuz konu bağışıklık oldu. Danışanlarımdan ve sosyal medya takipçilerimden bağışıklık sistemiyle çok fazla soru alıyorum ve bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için birçok farklı uygulama yaptıklarını duyuyorum. Hadi hep birlikte bağışıklık konusuna bir açıklık getirelim...



Bağışıklık sistemi sandığımızdan çok daha kompleks bir yapıya sahiptir. Yani sadece belirli bir mucize yiyecek sizi soğuk algınlığı mikroplarından ve grip virüslerinden koruyamaz. Sadece sarımsak tüketmek, tek başına kelle paça çorbası içmek sizi virüslerden koruyamaz. Üstelik genellikle bağışıklık sistemini güçlendirmesi iddiasıyla ortalığa atılan uygulamalar, eğer herhangi özel bir sağlık probleminiz varsa size faydadan çok zarar da verebilir.

Tam anlamıyla güçlü bir bağışıklık sistemi için önemli birkaç faktör vardır. Dengeli beslenmek, daha az stresli bir yaşam tarzı, düzenli egzersiz ve hijyen koşullarına dikkat etmek.



Peki, daha güçlü bağışıklık için neler yemeliyiz?



Güçlü bir bağışıklık sistemi, bütün vitamin ve minerallerden yeteri kadar alınmasına, protein miktarına, esansiyel yağ asitlerine, karbonhidrata, yani dengeli beslenmeye de bağlıdır.



Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için beslenmenizde dikkat etmeniz gereken 10 madde:



Güne kahvaltıyla başlayın ve herhangi bir sağlık probleminiz yoksa her gün 1 yumurta tüketin.



Tam tahılları tüketmeyi ihmal etmeyin.



Susamasanız bile gün içinde en az iki litre su içtiğinizden emin olun.



Haftada en az üç kez sofranızda kuru baklagillere yer verin.



Yağlı tohumları beslenmenize ekleyin. Badem, yer fıstığı, ay çekirdeği, fındık gibi yağlı tohumlar bağışıklık sistemini destekleyen vitamin E içerir.

Her gün beş porsiyon taze sebze ve meyve tüketin.

Tek bir meyve veya sebzeye odaklanmadan rengârenk ve çeşitli beslenmeye özen gösterin, farklı sebze ve meyveleri tüketerek her birinin kendine özel faydalarından yararlanabilirsiniz.

Yoğurt, kefir, lahana turşusu gibi besinlere sofranızda yer verin.

Haftada en az iki kez omega-3 bakımından zengin balık tüketin.



Gün içinde yeterli sıvı almayı ihmal etmeyin, en az 2-2.5 litre su içmeye özen gösterin.



Koronadan korunun



Her ne kadar ülkemizde bu konuda çok sıkı tedbirler alınıyor ve henüz herhangi bir vakaya rastlanmamış olsa da dünyanın dört bir yanını sarmış bu virüs hepimizi tedirgin ediyor.



Bu konudaki hassasiyetinizi anlıyorum. Bu konuda merak ettiğiniz bütün soruların en doğru cevabını ve konuyla ilgili gelişmeleri hem Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı web sitesinden hem de Dünya Sağlık Örgütü’nün web sitesinden kontrol edebilirsiniz.



Ben de bugün sizlerle koronadan korunmak için Dünya Sağlık Örgütü’nün genel önerilerini paylaşmak istedim:



1. Ellerinizi sık sık yıkayın



Ellerinizi düzenli olarak alkol bazlı bir temizleyiciyle veya su, sabunla yıkayın. Neden? Çünkü ellerinizi sık sık yıkamak ellerinizdeki virüsleri öldürmeye yardımcı olur.

2. Sosyal mesafenizi koruyun



Öksüren veya hapşıran insanlarla aranıza en az bir metre mesafe koyun.Neden? Çünkü birisi öksürdüğünde veya hapşırdığında, burun veya ağzından virüs içerebilecek küçük sıvı damlacıkları püskürtür. Çok yakınsanız ve öksüren kişinin hastalığı varsa bu damlacıklar yoluyla virüsü alabilirsiniz.



3. Göz, burun ve ağza dokunmaktan kaçının



Neden? Çünkü eller birçok yüzeye dokunduğu için virüsler için çok güzel bir ev sahibidir. Ellerdeki virüsü gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza aktarabilirsiniz.



4. Solunum hijyenini uygulayın



Öksürdüğünüzde veya hapşırdığınızda ağzınızı ve burnunuzu bir peçete veya bez ile kapatın ve sonrasında hemen kullandığınız şeyi atın.Neden? Çünkü virüs damlacıklar halinde yayılır. İyi bir solunum hijyeni uygulayarak virüslerden korunabilirsiniz.Dünya sağlık örgütü bu konudaki uyarılarının yanı sıra bir de bu konuda karşılaşılan efsaneleri paylaşmış. İşte koronavirüsle ilgili efsanelerin birkaçı:



Korona virüsü yaşlı insanları mı yoksa gençleri mi daha çok etkiler?



Her yaştan insana yeni koronavirüs (2019-nCoV) bulaşabilir. Yaşlı insanlar ve herhangi bir tıbbi durumu (astım, diyabet, kalp hastalığı gibi) olan kişiler daha savunmasız gibi görünüyor. Dünya Sağlık Örgütü her yaştan insana iyi el hijyeni ve iyi solunum hijyeni uygulayarak kendilerini virüsten korumak için adımlar atmasını tavsiye ediyor.



Soğuk havalar korona virüsü öldürür mü?



Soğuk havanın yeni koronavirüsü veya diğer hastalıkları öldürebileceğine inanmak için hiçbir neden yoktur. Normal insan vücudu sıcaklığı, dış sıcaklığa veya hava durumuna bakılmaksızın 36.5° C ile 37°C arasındadır. Kendinizi yeni koronavirüse karşı korumanın en etkili yolu, ellerinizi sıklıkla alkol bazlı el ovmayla temizlemek veya sabun ve suyla yıkamaktır.



Sıcak banyo yapmak yeni koronavirüs hastalığını önler mi?



Sıcak banyo yapmak yeni koronavirüse yakalanmanızı engellemez. Banyo veya duşunuzun sıcaklığından bağımsız olarak normal vücut sıcaklığınız 36.5°C ila 37°C arasındadır. Kendinizi bu virüse karşı korumanın en iyi yolu sık sık ellerinizi yıkamaktır. Bunu yaparak, ellerinizde olabilecek virüsleri ortadan kaldırır ve gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunarak bulaşmasını önlersiniz.



Yeni koronavirüsün önlenmesinde ve tedavisinde antibiyotikler etkili midir?



Hayır, antibiyotikler virüslere karşı değil, sadece bakterilere karşı çalışır. Yeni koronavirüs (2019-nCoV) bir virüstür ve bu nedenle antibiyotikler bir önleme veya tedavi aracı olarak kullanılmamalıdır.

Sarımsak yemek, yeni koronavirüs enfeksiyonunu önlemeye yardımcı olabilir mi?



Sarımsak, bazı antimikrobiyal özelliklere sahip olabilen sağlıklı bir besindir. Bununla birlikte, mevcut salgından sarımsak tüketerek korunabildiğine dair bir kanıt yoktur.

Susam yağı koymak yeni koronavirüsün vücuda girmesini engelliyor mu?



Hayır. Susam yağı yeni koronavirüsü öldürmez.