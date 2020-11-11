EGZERSİZ VE SAĞLIK İKİLİSİ

Geçtiğimiz pazar günü gerçekleşen İstanbul Maratonunda Doğal Hayatı Koruma Vakfı(WWF) ile birlikte Doğa Öncüleri yetiştirmek için 10 km koştum. Bu yıl 40 Sivil Toplum Kuruluşu birbirinden güzel projeler ile İyilik Peşinde koşarak yardımseverlik koşularını gerçekleştirdi. Benim adımlarım ise gezegeni beslemek, biyoçeşitliliği korumak, risk altındaki canlı türlerine dikkat çekmek içindi. Unutulmamalı ki toplumsal dönüşüm ve değişime öncülük eden nesillerin yetişmesi adına, çocuklarımızın içindeki doğa koruma potansiyelini ortaya çıkarmak birlikte mümkün. Anlamlı amaçlar doğrultusunda gerçekleşen bu maraton vasıtasıyla egzersizin sağlığınız üzerindeki etkilerini bir kez daha konuşalım istiyorum.

Egzersizi, kaslarınızın çalışmasını sağlayan ve vücudunuzun enerji harcayarak kalori yakmasına yardımcı bir hareket olarak tanımlamak mümkün. Aktif olmanın hem fiziksel hem de zihinsel olarak birçok sağlık yararına sahip olduğu yapılan çalışmalarda gösteriliyor. Öyle ki egzersiz daha uzun yaşamanıza bile yardımcı olabiliyor.

Dengeli beslenme ile egzersizi bir bütünmüş gibi düşünmenizde fayda var çünkü aslında ikisi bir arada olduğunda genel sağlığınızı iyileştiriyor ve birçok hastalığa karşı koruyor. İnsülin duyarlılığı, kardiyovasküler sağlık, vücut kompozisyonu, kan basıncı, kolesterol seviyeleri bu ikilinin fayda sağladığı faktörlerden. Neden egzersiz ve dengeli beslenme ikilisini hayatınıza adapte etmeniz gerektiğini 3 madde üzerinden tekrar hatırlayalım.

Güçlü bir bağışıklık için

Dünyanın büyük bir kısmının izolasyon sürecinde olduğu bu dönemde düzenli, günlük egzersiz yapmak, sağlıklı bir bağışıklık sisteminin korunmasına yardımcı olmada önemli rol oynuyor. Bath Üniversitesi’nden araştırmacılar pandemi döneminde spor salonlarına erişimin daha az olmasına rağmen insanların egzersiz yapmayı bırakmaması gerektiğinin altını çiziyor.

Exercise Immunology dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, haftada 150 dakikaya ulaşmak amacıyla yürüyüş, koşu veya bisiklete binme gibi düzenli orta yoğunlukta egzersiz yapmak bağışıklığınızı güçlendirmenize yardımcı olur. Bağışıklığınızı güçlendirmek adına elbette sadece egzersiz yapmak yeterli değil, beslenmeyle desteklemek de önemli. Günde 5 porsiyon sebze ve meyve tükettiğinizden emin olun, haftada 2 kez balık tüketmeye özen gösterin ve bol su içmeyi ihmal etmeyin. Bu dönemde vitamin ve minerallerin yeterli alımı önem taşıyor. Portakal, mandalina gibi C vitamini kaynaklarınızı beslenme planınıza ekleyin.

Kendinizi daha mutlu hissetmek için

Yapılan çalışmalar egzersizin depresyon duygularını hafifleten serotonin ve norepinefrin hormonlar için beyin duyarlılığını artırabileceğini belirtiyor. Ek olarak, egzersiz, pozitif duygular üretmeye yardımcı olduğu ve ağrı algısını azalttığı bilinen endorfin üretimini de artırmaya yardımcı. Yani egzersiz yaptığınızda kendinizi daha iyi hissetmeniz aslında hormonlarınızdaki değişikliklerden kaynaklanıyor.

Beyin sağlığı ve güçlü hafıza için

Egzersiz, beyninize kan ve oksijen akışını teşvik eden kalp atış hızınızı artırıyor. Egzersizin, beynin hafıza ve öğrenme için hayati önem taşıyan bir parçası olan hipokampusun boyut olarak büyümesinde rolü olabileceği belirtiliyor.

Beslenmenin de bilişsel işlevde rolünü unutmamak gerek. Geçtiğimiz ay Scientific Reports dergisinde yayımlanan çalışmaya göre bilgileri saklama ve işleme becerilerinde egzersiz ve dengeli beslenme kombinasyonu tek başına egzersiz grubundan daha iyi sonuç vermiş.

Bazı vitamin ve mineral eksiklikleri de bu duruma sebep olabiliyor, hafıza denilince akla gelen ilk şey genelde omega 3 olur. Birçok çalışma, balık tüketiminin özellikle yaşlı insanlarda, hafızayı iyileştirebileceğini gösteriyor, haftada en az iki kez omega 3 yağ asitlerinden zengin balık tüketimine özen gösterin.