Hem sağlığa hem gezegene fayda

Geride bıraktığımız yıl boyunca tüm dünya salgınla mücadele ederken hem kendi sağlığımızı hem de gezegenimizin sağlığını korumanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık.

Hoş geldin 2021! Yeni yılın ilk günleri sizin için nasıl geçiyor? Benim için yeni yıl, yaklaşık 15 senedir farklı bir heyecanla geliyor; İyi Yaşam Günlüğü... Fakat bu sene diğerlerinden biraz daha farklı. Çünkü 15 yıl sonra “İyi Yaşam Günlüğü”müz, “Sürdürülebilir Yaşam Günlüğü” olarak hayatına devam ediyor.

2021 yılından beklentimi, sağlıklı insan ve sağlıklı gezegen arasındaki bağın herkes tarafından anlaşılması olarak belirtmiştim. Uzun zamandır “toprak hasta, hava hasta, su hasta yani gezegen hasta” diyorum. Gezegeni iyileştirmeden bizlerin de iyi olamayacağını belirtiyorum. Doğal kaynaklarımız azalıyor, kirleniyor ve zarar görüyor. Varlığımızı kesintisiz devam ettirmek istiyorsak “sürdürülebilir” bir bakış açısını her alanda odağımıza almamız gerekiyor.

Geride bıraktığımız yıl boyunca tüm dünya salgınla mücadele ederken hem kendi sağlığımızı hem de gezegenimizin sağlığını korumanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. İşte bu sebeple günlük içindeki mesajları hazırlarken hem bireyin hem de gezegenimizin iyiliği için olsun istedik.

“Sürdürülebilir Yaşam Günlüğü”ne, bu yıl da Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda bir içerik hazırladık ve satıştan elde edilecek gelirle DenizTemiz Derneği/TURMEPA için katkı sağlayacağınızı da hatırlatmak istiyorum. Bu vesileyle “2021 Sürdürülebilir Yaşam Günlüğü” içeriklerimizin hazırlanmasına destek veren DenizTemiz Derneği/TURMEPA ile Mezura ekibimin kıymetli üyelerine, ayrıca günlüğün daha fazla kişiye ulaşması için katkılarını esirgemeyen Orzax İlaç ailesine bir kez daha teşekkür ediyorum.

“Sürdürülebilir Yaşam Günlüğü”nde neler var?

İyi Yaşam Günlüğü ilk kez 2006 yılında yayımlandı ve sizlerin sayesinde bir klasik oldu, her yıl yenilenen içerik ve değişikliklerle 15 yıldır karşınızda. Daha önce de kullandıysanız, size yine elinizdeki bu günlük vasıtasıyla seslenme fırsatı buluyorum ve bundan çok mutluyum. Bu yıl itibarıyla “Sürdürülebilir Yaşam Günlüğü”nde mevsim sebze, meyve ve balıklarından beslenme önerilerine, plastiksiz temmuz, karbon ayak izi, su ayak izi gibi pek çok içerikle karşılaşacaksınız. Aynı zamanda ‘Ayın Hedefleri’ bölümü ile yeni aya güzel bir motivasyonla başlayacak, günlüğün içindeki meydan okumalarla da modunuzu yükselteceksiniz.

Geleneksellikten dijital dünyaya köprü

Farkındayım; günlük kullanma alışkanlığı giderek azalıyor, yeni nesil iletişim fırsatlarıyla artık yazmak yerine, dijital dünya bizi organize ediyor. Ben teknolojiyi ve hayatımıza getirdiği kolaylıkları çok sevmekle birlikte hâlâ elimde defter, kalem yazı yazmanın keyfinden vazgeçemeyenlerdenim. Fakat günlüğün sayfalarında bu sene dijital dünya meraklılarına da bir sürprizimiz var. “Sürdürülebilir Yaşam Günlüğü” bu sene geleneksel yönünü dijitalle birleştirdi. Günlüğün sayfalarında bulacağınız QR kodları sizi bilgi ve tarif videolarına birbirinden eğlenceli meydan okumalara götürecek.

Günlük ilham versin

Sağlık, mutluluk, neşe, huzur, sevgi, aşk, iyilik, bolluk, bereket hep sizinle olsun. Umarım 2021 yılı doğayla barış içinde yaşadığımız, huzurlu, sağlıklı ve mutlu hissettiğimiz bir yıl olur. Umarım sizler de günlüğe yazarken her gün kendiniz için ne yaptığınızı, gelecek nesiller ve gezegenimiz için nasıl bir etki bıraktığınızı da bir kez daha düşünme fırsatı bulursunuz. Çünkü sadece bedeni beslemek, tam sağlık, huzur ve mutluluk için yetmiyor. Zihnen ve ruhen beslenmenin yanı sıra gezegeni de beslememiz önemli. Daha mavi, daha yeşil, daha umutlu yarınlara adım atmak için hazırlanan “Sürdürülebilir Yaşam Günlüğü”nün herkese ilham vermesi dileğiyle...

2021 kararları

Hadi 2021 yılında bu 10 maddeyi uygulayacağınıza söz verin!

- Plastik kullanımınızı azaltın.

- Suyun kıymetini bilin.

- Doğa dostu ürünler kullanın.

- İhtiyacınız kadar alın, gıdanızı koruyun.

- Daha az kırmızı et, daha fazla bitkisel bazlı gıda tüketin.

- 1 kilo tahıl için 1.5 ton su, 1 kilo et için 15 ton su tüketildiğini hatırlayın.

- İsraf etmeyin, değerlendirin, yeniden kullanın, bağış yapın.

- Atığı sıfıra indirmeyi hedefleyin.

- Gıda bankacılığını destekleyin.

- Geri dönüşümü önemseyin.

- Kısacası 2021’de gezegeni beslemeyi hedefleyin. Gezegen B yok!