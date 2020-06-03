Her yıl 35 bin ton sigara izmariti

Akciğer sağlığı her zaman önemliydi ama koronavirüs süreci ve geçirdiğimiz son üç ayı düşününce eminim sizin de akciğerlerinize karşı bakış açınız az da olsa değişmiştir. Maalesef tütün kullanımının koronavirüse yakalanma riskini artırdığını ve koronavirüsü kolaylıkla atlatma olasılığını azalttığını da bu süreçte öğrendik. Ama sadece bununla da kalmıyor, bu konuda bakın Sağlık Bakanlığı verileri ne diyor?

Küresel tütün salgını önlenebilir hastalık ve ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer alıyor ve dünyada her yıl 7 milyondan fazla kişinin ölümüne sebep oluyor. Sigara dumanında 5300’den fazla kimyasal madde mevcut. Bu kimyasal maddelerden bugüne kadar 70’den fazlası kanser yapıcı etkiye sahip maddeler olarak tanımlanmış. Yapılan incelemelere göre, 1.8 milyon kişinin akciğer kanser tanısı aldığı ve her yıl 1.6 milyonun da hastalığa bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlenmiş.

Geçtiğimiz pazar “Dünya Tütünsüz Günü’’ydü ve bu verileri bu sebeple sizlerle paylaştım. Rakamlar oldukça üzücü ve tütün kullanımının sağlığımıza olan zararlarını bir kez daha yüzümüze vuruyor. Fakat ben bugün buz dağının görünmeyen kısmına dikkatinizi çekmek ve tütün kullanımı başka bir açıdan daha ele almak istiyorum. Biliyorsunuz, çok uzun zamandır birey sağlığı yanında, gezegen sağlığı için de çalışıyorum. Gezegeni beslemek hedefimi her koşulda, her konuda anlatmaya devam edeceğim çünkü sadece kendinizi iyi beslemeniz yetmiyor. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda sağlıklı birey, iklim eylemi, denizlerin korunması, sorumlu üretim tüketim, açlığa son hedefleri bile tek bir sigaranın bakın nasıl etkisinde kalabiliyor. Bu konuda televizyonda, sosyal medyada birçok paylaşım yapıldı ve veriler çok dikkat çekiciydi. Ben de bir kere daha hatırlatmak istedim:

50 yıl boyunca günde 1 paket sigara içen tek bir kişinin 1.4 milyon litre suyun tükenmesinden sorumlu olduğunu biliyor musunuz?

Geri kalmış ülkelerde tütün tarımı yerine normal tarım yapılsaydı, 20 milyon aç insana yetecek kadar gıda üretilebilecekti.

Orman yangınlarının azımsanmayacak kısmı sigara yüzünden çıkmaktadır. Ülkemizde de çıkan orman yangınlarının % 50’sine sigara izmaritleri neden oluyor.

Ülkemizde her yıl 35 bin ton sigara izmariti çevreyi ve denizlerimizi kirletiyor.

Kuralsız yapılan tütün tanımı çevre ve insan sağlığını tehdit ediyor.

Afrika’daki zaten az olan toprak ve su kaynakları bu kimyasallarla kirleniyor.

Sigaranın yapımında kullanılın kâğıt ve paketlenmesi için ve tütün tütsülemek için kesilen ağaçlar her yıl 200 bin hektar ormandan fazla.

Her yıl 1 milyon kuşun yere atılan izmariti yuttuğu için öldüğü tahmin ediliyor.

Dünya sigarayla hiç tanışmamış olsaydı, sigara devleri yüzünden yaşanan pek çok çevre felaketi yaşanmayacaktı.

Biyoçeşitliliğin azalmasına, çoraklaşma ve erozyona neden olan endüstriyel tütün tarımı çok fazla kimyasal madde kullanımı da gerektiriyor.

Kilo almadan sigarayı bırakmak mümkün

Sigaranın hem bedeninize hem de çevreye olan zararlarını artık çok daha iyi biliyorsunuz. Sigarayı bırakmak istiyor ama kilo almaktan korkuyor olabilirsiniz böyle hissediyor olmanız da aslında normal çünkü birçok birey bu problemle karşılaşıyor. Evet, bazı araştırmalar, sigara bıraktıktan sonraki ilk aylarda kiloda artış olabileceğini gösteriyor. Çünkü nikotinin vücudumuzdan uzaklaşması sebebiyle metabolik hızda bir miktar azalma yaşanabiliyor. Ama içiniz rahat olsun, size özel besle beslenme çözümleriyle bu endişeden kurtulabilirsiniz. Günlük aldığınız kaloriyi kontrol edin, sigara yerine koyduğunuz atıştırmalıkları dengelemeye özen gösterin. Yeteri kadar su içmeyi ihmal etmeyin ve hayatınıza mutlaka egzersizi dâhil edin. Yapılan araştırmalar spor yapan bireylerin, sigarayı bırakma başarısının iki kat fazla olduğu gösteriyor. Üstelik sigara bırakmanın mutluluğu ile spor yapıyorum duygusunun verdiği motivasyon birleşince her şey çok daha kolaylaşacak göreceksiniz.

Daha detaylı bir desteğe ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız mutlaka bir beslenme uzmanından destek isteyin.