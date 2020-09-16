Kalp sağlığı gözlerinizi etkileyebilir mi?

Gözlerinizin kalp sağlığınız hakkında da bir fikir verebileceğini biliyor muydunuz? “Gözler kalbin aynasıdır “ sözünü bir de sağlık yönünden değerlendirin derim, çünkü araştırmalar, sağlıklı bir yaşam tarzının göstergesi olan ideal kalp sağlığının, gözlerinizi de olumlu yönde etkilediğini gösteriyor.











Daha önceki çalışmalarda, göz hastalıkları ile sigara, obezite veya hipertansiyon gibi hastalıklar ilişkilendirilirken kardiyovasküler hastalıklar da bu listede çoktan yerini aldı bile.

Yüksek kolesterol, yüksek tansiyon diyabet gibi rahatsızlıklar, kalp hastalığı için başlıca risk faktörleridir. Tüm bunlar yaşa bağlı maküler dejeneresyon (AMD), retina damarlarında tıkanma, katarakt, glokom gibi göz hastalıklarına sebep olabilir.

Ağustos ayında American Journal of Medicine’da yayımlanan çalışma da, kardiyovasküler hastalıkları önlemeye yönelik müdahalelerin, göz sağlığı için umut vaat edebileceğini öne sürüyor. Sağlıklı kalbe sahip bireyler, kalp hastalığı olan bireylere göre göz hastalıkları açısından %97 daha düşük riske sahip olarak bulunmuş. Çalışma, kalp sağlığı ile görme kaybı arasında bir bağlantı olduğunu destekliyor.

Kalbinizi ve gözlerinizi sağlıklı tutmak için beslenme ve bazı yaşam tarzı alışkanlıklarınızı gözden geçirmeye ne dersiniz?











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Beta karoten: Havuç , tatlı patates, koyu yeşil yapraklı sebzeler



C vitamini: Turunçgiller (portakal, mandalina gibi), kivi, yeşil-kırmızıbiber, kuşburnu, maydanoz



A vitamini: Havuç, tatlı patates, brokoli, ıspanak, marul, yumurta, süt



E vitamin: Fındık, badem, ceviz gibi sert kabuklular, yağlı tohumlar, avokado, yeşil yapraklı sebzeler (marul, ıspanak, maydanoz)



Çinko: Deniz ürünleri, kırmızı et, buğday, kurubaklagiller, ceviz, badem



Lutein ve zeaksantinin: Bezelye, ıspanak, semizotu, brokoli, mısır ve biber



BU MADDEYE DİKKAT EDELİM!



Life’s Simple 7, Amerikan Kalp Derneği tarafından ideal kalp sağlığına ulaşmaya yardımcı olmak için geliştirilmiş 7 risk faktörüdür. Hadi hep birlikte bakalım:



1 Kan basıncı yönetimi



Yüksek tansiyon, kalp hastalığı ve felç için önemli bir risk faktörü. Kan basıncınız sağlıklı aralıklarda kaldığında, kalbiniz, damarlarınız ve böbreklerinizdeki baskıyı azaltmış olursunuz.



2 Kolesterol seviyelerine dikkat



Yüksek kolesterol, damarları tıkayabilen, kalp hastalığı ve felce yol açabilen plaklara katkıda bulunur. Hayvansal yağ tüketiminizi azaltın, zeytinyağı gibi sağlıklı yağları tercih edebilirsiniz.



3 Kan şekeri dengesi



Yediğiniz yiyeceklerin çoğu, vücudumuzun enerji için kullandığı glikoza dönüştürülür. Zamanla, yüksek kan şekeri seviyeleri kalbinize, böbreklerinize, gözlerinize ve sinirlerinize zarar verebilir.



4 Yaşam boyu aktif olmak



Aktif bir yaşam sürmek, kendinize ve sevdiklerinize verebileceğiniz en güzel hediyelerden biridir. Günlük olarak yaptığınız fiziksel aktiviteler, yaşam kalitenizi artırır.



5 Sağlıklı beslenme



Dengeli ve sağlıklı beslenme, kardiyovasküler hastalıkla mücadele için en iyi silahlardan biridir. Kalbinizi besleyerek daha iyi gözlere sahip olmak da istemez misiniz? Yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, lahana ve lahana), somon gibi besinler sağlıklı gözler ve daha iyi kalp sağlığı için faydalıdır.



6 Kilo vermek



Vücudunuzdaki yağ miktarı fazla olduğunda, kalbinizin, akciğerlerinizin, kan damarları ve iskeletinizin kısaca tüm vücudunuzun üzerindeki yükü artırmış olursunuz.



7 Sigara en büyük düşman



Sigara içenlerin kardiyovasküler hastalık geliştirme riskinin daha yüksek olduğu bilinen bir gerçek. Sigara içiyorsanız, sağlığınız adına yapabileceğiniz en iyi şey tabii ki de sigarayı bırakmak olacaktır. Bu konuda yardım alabilirsiniz.