KARANTİNADA KİLO YÖNETİMİ İPUÇLARI

Uzun zamandır gerek geleneksel gerekse sosyal medyada “Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”, “Yeni normal” gibi ifadeleri sıkça duyuyorsunuzdur. İtiraf edeyim, evde daha fazla vakit geçirmek bana iyi gelmedi değil. Bu süreçte vücudumu, beynimi, ruhumu dinlendirme fırsatım oldu. Fakat bir an önce sağlıklı günlere kavuşmayı bekliyorum. Aşı konusunda ilerlemelerin olduğunu görmek umut veriyor. Pek çok sektör zor durumda, bu nedenle en kısa sürede normalleşmeyi diliyorum.









Diğer taraftan, sıklıkla duyduğum bir diğer şey ise pandemi döneminde alınan kilolar. Obesity Research&Clinical Practice dergisinde geçtiğimiz aylarda yayımlanan çalışmada, yetişkinlerin %22’sinin Kovid-19 sırasında kilo aldığı belirtiliyor. Burada birçok potansiyel faktör kilo almanıza katkıda bulunabilir. Daha az uyku, daha az fiziksel aktivite ve daha fazla gece atıştırmalıkları gibi faktörler, birçok insanın pandemi sırasında kilo almasına sebep olan faktörlerden. Öyle ki bu konuda bazı yeni terimler bile ortaya çıktı. Örneğin, Quarantine-15 pandemi sürecinde oluşan yeni bir algı. Karantinada alınan kilolar bu terimle adlandırılıyor. 15 sayısı pound cinsinden alınan kiloyu temsil ediyor (yaklaşık 7 kg). Alınan kiloları vermek için ise Qurantine-15 adı altında bazı uygulamalar ve egzersiz programları yapılıyor.



Yapılan araştırmalar Kovid-19’un travma sonrası stres bozukluğu, depresyon ve anksiyete düzeylerinde artışa neden olduğunu gösteriyor. Stres aynı zamanda egzersiz için daha az motive olmanıza neden olabilir. Bu konuda okuduğum yeni bir çalışma, yetişkin bireylerin karantina sürecinde aktivite seviyelerinin strese bağlı olarak yaklaşık %32 oranında düştüğünü söylüyor. Bazı yaşam tarzı değişiklikleriyle aslında pandemi sırasında aldığınız kilolar ve edindiğiniz alışkanlıklardan kurtulabilirsiniz.



Evde sağlıklı bir yemek ortamı yaratın



Yaşam alanınız, özellikle mutfağınızda ne olduğu kilo kontrolünde en önemli noktalardan. Bu yüzden buzdolabı ve mutfak tezgâhlarınızı gözden geçirmekle başlayın. Paketli, işlenmiş gıdaları gözünüzden uzak tutarken sebze meyveler gibi sağlıklı yiyeceklerinizi görünür ve kolay erişilebilir tutun. Evde çalışma düzeniniz mutfakta ise, masanızı evinizin başka bir yerine taşımayı düşünebilirsiniz.



Ev yemeklerini tercih etmek ise bir diğer önemli nokta. Yapılan bir çalışma haftada beş kez ev yemeği yiyenlerin, haftada üç kereden daha az ev yemeği yiyenlere oranla vücut yağ oranlarının %24 daha düşük olduğunu gösteriyor. Kovid-19’un tüketici davranışlarına etkisini ölçen rapora göre, ülkemizde en çok artış gösteren kategorilerin başında %91 ile hazır yemekler geliyor. Eve yemek sipariş sisteminde en fazla tercih edilenler pide, pizza, kebap ve döner gibi yiyecekler olarak belirlenmiş.



Kilonuza değil, sağlığa odaklanın



Kilo verme sürecinde en büyük motivasyonun tartıdaki rakamlar olduğunu biliyorum ama kilonuza değil, sağlığınıza odaklanmak her zaman en doğrusudur. Bu ilk başta size kafa karıştırıcı geliyor olabilir, ancak tartıda görünen rakamlar yerine, sağlıklı alışkanlıklara odaklanın ve sizi olumlu yönde etkileyebilecek ulaşılabilir hedefler belirleyin. Belki tartıda kilo kaybetmiyorsunuz, fakat bel çevrenizden inceliyor olabilirsiniz. Motivasyonunuzu kaybetmeyin.



Yiyeceklerle olumlu bir ilişki kurmayı hedefleyin



Yediğiniz besinlerin vücudunuzun her hücresine yakıt ve besin öğesi sağladığı için hayati önemini kabul edin. Yemek yerken farkındalık önemli, açlık ve tokluk duygularını ayırt etmeye çalışın. Vücut bazı zamanlarda açlık ile susuzluğu karıştırabilir, bu yüzden yemekten sonra hâlâ aç hissediyorsanız, bir şeyler atıştırmak yerine bir bardak su içmeyi deneyin. Karantina sırasında vücudunuzu sağlıklı tutmak ve bağışıklığınıza destek olmak için yaşam tarzınız için ideal olan sağlıklı beslenme düzenini bulmaya çalışın.