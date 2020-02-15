Ketojenik diyet ve epilepsi

Kilo vermeye yardımcı olmasıyla da bilinen ketojenik diyet, aslında epilepsinin tedavisinde kullanılan bir beslenme programıdır

Geçen 10 Şubat, Dünya Epilepsi Günü’ydü. Türk Nöroloji Derneği’ne göre epilepsi, kısa süreli bir beyin fonksiyonu bozukluğudur ve beyin hücrelerinde geçici anormal bir elektrik aktivitesinin yayılması sonucu ortaya çıkar. Dünyada 65 milyon epilepsi hastası olduğu tahmin ediliyor ve bu sayıya her yıl yaklaşık 2.4 milyon yeni epilepsi hastası ekleniyor. Ülkemizde ise bu sayı 750 bin civarında.

Bu konuda bir tedavi biçimi olarak ketojenik diyete bir kez daha dikkat çekmek gereğini duyuyorum. Son yıllarda kilo kaybına yardımcı olmasının yanı sıra birçok farklı amaçla kullanılan ve gündeme gelen ketojenik diyet, aslında yıllardır epilepsi hastalığının tedavisinde yer alan bir tıbbi beslenme programı. Ketojenik diyet yağ oranı yüksek, karbonhidrat açısından fakir bir diyettir. Karbonhidrattan fakir olduğu için keton cisimcikleri açığa çıkar bu yüzden ketojenik diyet olarak anılır. Eğer diyetle karbonhidratlar gereğinden daha az miktarlarda alınırsa, vücutta normalden çok ketonlar (aseton gibi) ve asitler (asetoasetik asit gibi) oluşur. Keton cisimlerinin artışıyla beyin keton cisimlerini enerji kaynağı olarak kullanır ve epileptik nöbetlerde azalma görülür. Özellikle antiepileptik ilaçlarla yanıt alınamayan çocuk ve adölesanlarda uygulanan bu diyetin mutlaka çok ciddi şekilde hekim ve beslenme uzmanı kontrolünde olması gerekiyor.

Ketojenik diyet ile yüksek proteinli diyeti karıştırmayın

Ketojenik diyet genellikle son yıllarda popüler olan yüksek proteinli diyetlerle karıştırılıyor. Fakat ketojenik diyette protein kaynağı besinleri sınırsız tüketemiyorsunuz. Çünkü ketojenik diyet proteinin değil, yağların baskın olduğu bir diyet. Ketojenik diyette beslenme düzeni, yüksek yağ, düşük karbonhidrat, orta derecede protein içerecek şekilde oluyor. Ketojenik diyette gün içinde 50 gramın altında karbonhidrat almanız gerekiyor. Ekmek ve tahıl grubu, sebze ve meyveler, hatta süt grubunun içindeki karbonhidratlar bile ketojenik diyette önemli. Yani günde 2 dilim ekmek, 1 meyve ve 1 kâse yoğurt yediğinizde, başka hiçbir şekilde karbonhidrat kaynağı besin tüketmemeniz gerekiyor. Bunun çok da kolay olmadığını kabul edelim. Kısacası ketojenik diyet bir kilo verme yöntemi olarak rutinde kullanılabilen bir yaklaşım değildir. Kilo vermeyi herkes başarabilir, ama önemli olan kalıcı ve sağlıklı kilo verebilmektir, unutmayın!

Gezegeni besleyen projeler

Daha sağlıklı, ekonomik ve ulaşılabilir gıdaya erişebilmemiz için, kadın istihdamını da içine alan tarım projelerini desteklemeyi önemsiyorum. Bu hafta, üyesi olduğum Türkiye Kadın Girişimciler Derneği’nin (KAGİDER) tarım alanındaki kadın girişimcileri desteklemek için Migros iş birliğiyle düzenlediği “Tarımda Kadın Girişimci Geliştirme ve Hızlandırma Programı” kampına ben de moderatör olarak katıldım. Yönettiğim panelde başarılı kadınların ilham veren konuşmaları salondaki yeni girişimcilere olduğu kadar bana da bir kez daha cesaret verdi. 4 T stratejisini (tarım, teknoloji, toplum, ticaret) hedefleyen kampa, en az 1 en çok 3 yıldır tarım sektöründeki faaliyetlerini sürdürmekte olan 75 kadın girişimci katıldı. Sektörün tüm boyutlarıyla ele alındığı, kadın girişimcilerin büyümelerine ve güçlenmelerine yardımcı olacak bilgilerin verildiği bu toplantıda, iklim değişikliğinin yarattığı tehdit, tarımda pazara ve finansa erişim, tarım sektöründeki çalışma koşulları ve tarımda yeni teknolojiler, markalaşma ve satış teknikleri ana başlıklardı.

23 ÜLKEDEN 5 START-UP

Gezegeni beslemek konusunda faydalı olacağına inandığım başka bir proje ise HSBC Türkiye Türkonfed ve Hackquarters iş birliğiyle gerçekleşen “Sürdürülebilir Büyüme Programı.” 23 ülkeden 130 başvuru gelmiş ve içlerinden Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilir kalkınma amaçlarına yönelik çalışmalar yapan 5 start-up seçilmiş. Gezegenimize hizmet eden uygulamalara kısaca göz atmak isteyenler için minik bir özet yaptım:

Görme engelli bireylerin sosyal hayata katılımlarını kolaylaştırmak amacıyla kurulan “Blindlook” oldukça etkileyici.

Gıda israfı ve tarım ilaçları kanayan yaramız, atıkların yüksek verimli toprağa dönüştürülmesine ve şehirlerde tarım alanları yaratılmasına destek olan “Compose-it” benim en çok etkilendiklerimden.

Bir başka start-up olan “ecoDrone” ise ağaçlandırılması gereken ve ulaşılması zor alanlarda insansız hava aracı aralığıyla havadan tohum atışı yapıyor. Dilerseniz siz de bağışçı olup gezegeni beslemeye katkıda bulunabilirsiniz.

İşgücüne katılmak isteyen kadınların adil ticaret ilkelerinden ödün vermeden kalkınmasına destek olmak amacıyla kurulan diğer sosyal girişim “mana”.

Son olarak kendi evimde de çok severek kullandığım mum.o: Gündelik hayatta kullandığımız buzdolabı poşeti ve streç filme alternatif olarak tekrar kullanılabilir balmumu ile doyurulmuş bir yiyecek saklama kumaşı sunuyor.