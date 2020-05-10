Obezite Tip 2 diyabet riskini artırıyor

Evde kalarak koronavirüsten korunmaya özen gösteriyoruz, ancak bu yaşam tarzının, uzun vadede sağlık sorunlarına yol açmaması

için de dikkatli olmak zorundayız





Evde geçirdiğimiz günlerde yeme alışkanlıkları da birçok kişi için oldukça değişti. Bu konuda hem danışanlarımdan hem de sosyal medyadaki takipçilerimden geri bildirimler alıyorum. Bu süreç aslında stresin yeme durumunu tetiklediğini ve özellikle karbonhidrat içeren besinleri tüketme arzusunu artırdığını bir kez daha bize gösterdi. Şu an için önceliğimiz koronavirüsten korunmak gibi görünse de evde geçirdiğimiz bugünlerde yaşam tarzımızın bizler için uzun vadede farklı sağlık sorunlarına sebep olabileceğini de unutmayalım. Özellikle artan karbonhidrat ve enerji alımı bu dönemde kilo almanıza sebep oluyorsa lütfen dikkat! Fazla kilo ve obezite birçok sağlık problemine sebep olabiliyor ve bunlardan biri de Tip 2 diyabet.



Tip 2 diyabet için risk faktörleri



Tip 2 diyabete yol açabilecek çeşitli risk faktörleri vardır. Bu risk faktörlerini dikkatlice okumanızı tavsiye ediyorum. Taşıdığınız risk faktörü sayısı arttıkça riskiniz de artıyor unutmayın! Elbette bazı risk faktörlerini değiştirmemiz imkansız. Ailede diyabet öyküsü veya artan yaş gibi faktörler değiştiremediklerimiz arasında yer alsa da eminim değiştirebileceğiniz birçok risk faktörü bulabilirsiniz. İşte Tip 2 diyabet risk faktörleri: “Ailede diyabet öyküsü, fazla kilo, sağlıksız diyet, fiziksel hareketsizlik, artan yaş, yüksek tansiyon, bozulmuş glikoz toleransı (IGT), gestasyonel diyabet öyküsü, hamilelik sırasında yetersiz beslenme.”













Araştırmada 5 bin 400 kişi takip edilmiş



Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneği dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre; obezite, genetik yatkınlığa bakılmaksızın Tip 2 diyabet geliştirme riskini en az 6 kat artırıyor.



Çalışma, ortalama 14.7 yıllık takip süresi boyunca yaklaşık 5 bin 400 kişi takip edilerek yapılmış. Sonuçlar şöyle: “Normal kilolu kişilerle karşılaştırıldığında, obezitesi olanların Tip 2 diyabet gelişme olasılığı neredeyse 6 kat daha çok. Fazla kilolu olanlarda ise 2.4 kat daha fazla risk var. En yüksek genetik risk skoruna sahip olanların Tip 2 diyabet geliştirme olasılığı en düşük genetik risk skoruna sahip olanlara göre iki kat daha yüksek. En sağlıksız yaşam tarzına sahip olanların Tip 2 diyabet geliştirme olasılığı en sağlıklı olanlara göre yüzde 18 daha fazla. (Yaşam tarzı puanı; sigara, alkol tüketimi, fiziksel aktivite ve diyetten oluşan maddelerle değerlendirildi)



Eğer Tip 2 diyabete genetik yatkınlığınız varsa bunun yanı sıra hem obezite hem de olumsuz yaşam tarzına sahipseniz, yani bu üç risk faktörünü de içeriyorsanız 14.5 kat daha artmış Tip 2 diyabet geliştirme riskine sahipsiniz. Kısacası bu çalışma bize hem kilo yönetiminin hem de sağlıklı yaşam tarzının Tip 2 diyabetin önlemesinde kritik olduğunu gösteriyor.













Diyabet Atlası



Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun “Diyabet Atlası”, 9. baskısına göre, 2019 yılında;

Yaklaşık 463 milyon yetişkin (20-79 yaş) diyabetli var ve bu sayı 2045 yılına kadar 700 milyona yükselecek.

374 milyon kişi Tip 2 diyabet geliştirme riski altında.

Diyabet 4.2 milyon kişinin ölüme neden oldu.



Birçok ülkede Tip 2 diyabetli kişilerin oranı artıyor.

65 yaşın üzerindeki her 5 kişiden 1’inde diyabet var.



1.1 milyondan fazla çocuk ve ergen, Tip 1 diyabetle yaşıyor.

Diyabetli 2 kişiden 1’ine (232 milyon) teşhis konulamadı.



Diyabetli yetişkinlerin yüzde 79’u düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşıyor.



Diyabet, 2019’da sağlık harcamalarında en az 760 milyar dolarlık bir paya neden oldu. (Yetişkinlere yapılan toplam harcamaların yüzde 10’u)



20 milyondan daha fazla canlı doğum (6 canlı doğumdan 1’i) gebelik sırasındaki diyabetten etkileniyor.