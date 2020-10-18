Obezitenin gebeliğe verdiği zarar

Obezite hem bebeğinizi hem de sizi olumsuz etkilemesin! Çünkü bu dönemde siz ne yiyorsanız bebeğinizi de onunla besliyorsunuz ve hamilelik sırasındaki beslenme tarzınız, yıllar sonra bile çocuğunuzun sağlığını etkileyebiliyor

Sevgili anne adayları, biliyorum hamilelik dönemi hayatınızın en hassas ve farklı dönemlerinden. Birçok konuda eskiye göre çok daha özenli ve hassas davranıyorsunuz; hatta eminim ki eski birçok beslenme alışkanlıklarınızın yerini yenileri aldı. Çünkü bu dönemde siz ne yiyorsanız aslında bebeğinizi de onunla besliyorsunuz. Peki, hamilelik sırasında nasıl beslendiğiniz, yıllar sonra bile çocuğunuzun sağlığını etkileyebiliyor desem? Bu konuda okuduğum yeni bir çalışmayı sizinle paylaşmak istiyorum, eminim sizin de ilginizi çekecektir.

Sağlıklı yaşayın bebeğinizin kalbini koruyun

Pediatric Obesity dergisinde, geçtiğimiz aylarda yayımlanan bir çalışma, hamilelik sırasında obezitesi olan kadınların yaşam tarzlarını iyileştirmesinin, çocukları için uzun vadeli kardiyovasküler faydalar yaratabileceklerini gösteriyor. King’s College London’da yapılan çalışmada, obez gebelerde doğum öncesi diyet ve fiziksel aktivite müdahalesinin, doğumdan üç yıl sonra nasıl etkiler yaratabileceği incelenmiş. Diyet ve egzersiz müdahalesi verilen kadınlar, gebelik sırasında yaşam tarzlarında hiçbir değişiklik yapmayan kontrol grubundaki kadınlarla karşılaştırılmış.

Doğumdan üç yıl sonra yapılan kontrollerde, diyet ve fiziksel aktivite müdahalesi yapılmış grupta doğan çocukların, diğer çocuklara göre dinlenme kalp atış hızının daha düşük olduğu görülmüş. Dinlenme kalp atış hızınız ne kadar fazlaysa, hipertansiyon ve kardiyovasküler hastalık riski de o kadar artabiliyor. Özetle anne, sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarını benimsediğinde çocuğunun kalp sağlığı olumlu yönde etkileniyor. Araştırma ekibi, kardiyovasküler fonksiyondaki iyileşmelerin çocukluk boyunca devam edip etmediğini görmek için bu çocukları 8-10 yaşlarında tekrar takip edecek. Ben de sonuçlarını merakla takip ediyor olacağım.

Hamileyken diyet yapılır mı?

Planlı gebelikler, gebelik öncesi ideal kiloya inmek için çok önemli. Ama eğer gebeliğe fazla kilodayken başladıysanız da endişe etmeyin. Doktorunuz ve beslenme uzmanınızın kontrolünde, bebeğin gelişimi izlenerek ilk 3 ay kilo verebilir veya kilo alımını sınırlayabilirsiniz. Fakat dikkat! Hamileliğe kilo fazlasıyla başlamış dahi olsanız bu özel dönemde ağır diyet yapmak sağlık açısından uygun olmaz. Onun yerine yeterli ve dengeli beslenerek, planlı hareket ederek, fiziksel aktiviteyi uygun düzeyde tutarak bebeğin gelişimine katkıda bulunmak çok daha değerli.

Yeterli ve dengeli beslenin

Et, süt, meyve, sebze, tahıl ve ekmek besin gruplarından yeterli ve dengeli tüketmeniz, hamilelik döneminde artan besin öğesi gereksiniminizi karşılamanın en kolay ve sağlıklı yoludur. Bebeğinizin gelişimini sağlayabilmek için, günlük almanız gereken enerji miktarına 250-300 kalorilik bir enerji ilavesi yapmanız gerektiğini unutmayın! Böylelikle gereksinimlerinizi karşılamış ve sağlıklı olan düzeyde, vücut ağırlığındaki artışı sağlamış olursunuz. Şunun da altını çizmekte fayda var; hamileyken çok fazla kilo vermeye çalışmak da obez olmak kadar risklidir. Bu nedenle kısa sürede kilo kayıpları sağlamak yerine, sürdürülebilir bir beslenme planı benimsemek en etkin yollardandır.

Egzersiz yaparken dikkat!

Düzenli olarak egzersiz yapmayı ihmal etmeyin! Eğer önceden egzersiz yapan birisi değilseniz, aktivite programına yavaş yavaş başlamanızda fayda var. Hekiminizle birlikte, yaşam biçiminize uygun bir aktivite programı seçmeye özen gösterin. Herhangi bir problemle karşılaşırsanız, mutlaka hekiminize danışın.