Okullar açılıyorken bir kez daha bağışıklık

Anne babaların yapmaları gereken en doğru şey, çocuklarının bağışıklık sistemini desteklemek ve virüsleri önleyici yaklaşımları benimsemek

Her ebeveyn için öncelik elbette ki kendi çocuğu… Bir çocuğun sağlıklı bir birey olma yolculuğunda etkili olacak birçok faktör var, ama en önemli ikisi nedir derseniz; beslenme ve hareket diyebilirim. Özellikle okul çağına gelmiş çocuklar, evde elde ettikleri kazanımların üzerine yenilerini eklemeye başlar. Hayatlarının bundan sonraki döneminde onlara fayda ya da zararı dokunacak alışkanlıkları bu yıllarda öğrenirler.

Şimdi kademeli şekilde olsa da okullar açılıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını bizim de ülke olarak gündemimize düştüğünden beri, bana da en çok sorulan sorulardan biri “Bağışıklık sistemimizi nasıl güçlendiririz, nasıl virüsten koruruz?” oldu. İşte bu dönemde özellikle çocuklar için risk faktörleri de artıyor. Burada anne babaların yapmaları gereken en doğru şey, çocuklarının bağışıklık sistemini desteklemek ve virüsleri önleyici yaklaşımları benimsemektir. Sosyal mesafe ve düzenli şekilde maske kullanımıyla beraber doğru besinler ve doğru takviyeler tüketildiğinde bu risk azalacaktır.

Doğru ürüne ulaşmak

Peki, ortada yoğun bilgi kirliliğinin olduğu bu dönemde ebeveynler doğru ürüne nasıl ulaşacaklar? Bu konuda hassas davranmak gerekiyor. Özellikle virüslerin ağız yoluyla yayılımını engellemek amacıyla kullanılan pastiller konusunda pandemi döneminden itibaren kafaların çok karışık olduğunu biliyorum. Bu konuda karar verirken de kullandığınız ürünün güvenilir bir marka olması, klinik çalışmalarının yapılmış olması, bu çalışmaların alanında uzman kişiler tarafından onaylanıyor olması büyük önem taşıyor. Aldığınız pastilin içeriğine de dikkat etmeniz gerektiğinin altını çizmekte fayda var. Şeker içeren pastillerin mikrop gelişimine davetiye çıkarabileceğini bir kez daha hatırlatalım. Mikropların ağızda bulunan şekeri enzimatik olarak dönüştürdüğü, ağzı-boğazı kaplayarak üzerinde üremeye başladığının tespit edildiği belirtiliyor. Bu nedenle aldığınız pastilin özellikle şeker içermiyor olması, aynı zamandaki içinde yer alan etken maddelerden her bir pastilde aynı şekilde faydalanabilmeniz için standardize edilmiş formda olması da çok önemli.

Nar kabuğu özütlü pastil

Bu konuda size bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. İtalya’da yapılan karşılaştırmalı bir çalışmada, belirti göstermeyen 55 yaş altı koronavirüs pozitif hastalara verilen pastillerin, virüsü yüzde 91 oranında ölldürdüğü ve 3 saat boyunca koruma sağladığı açıklandı. Mikropların iletişimini kesen bu moleküller ise nar kabuğu, zencefil, zerdeçalda bulunuyor. Nar kabuğu özütü içeren pastillerle hem kendinizi hem çocuğunuzu koruma altına alabilirsiniz. Etkisini tam göstermesi için kullanım sonrasında 1 saat boyunca su ya da yiyecek tüketmemeye özen gösterin. Bu pastillere tüm eczanelerden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Yeni açıklanan hibrit eğitim modelinde, ilköğretim çağındaki çocuklarımızın okulda kalma süreleri haftada iki gün olmak üzere 3 saat 10 dakika. Bu anlamda üç saat boyunca koruma sağlayan pastilin kullanımı, çocuklarımızı okula gönderirken kolaylıkla uygulayabileceğimiz basit bir yöntem. Hatta çocukların okula yeni başlayacağı bu riskli dönemde, çocuklar için hazırlanmış muz ve elma aromalı özel formlarının da yakında eczanelerde olacağının bilgisini aldım; sizlerle de paylaşmak istedim.

Yani hep söylediğimiz gibi; ağız ve boğaz bölgesini korumamız, olmazsa olmaz bir önlem! Lütfen çocuklarımıza dikkat edelim, koruyucu önlemleri ihmal etmeyelim ve doğru bilgiye değer verelim.

Uyku ve fiziksel aktivite de çok önemli

Uyku, vücudumuzun dinlendiği, iyileştiği, kendini yenilediği zaman dilimidir. Bunun yanı sıra bağışıklık sistemimizin de düzgün olarak çalışmasını sağlamanın önemli bir parçası olduğunu da hatırlayalım. American Academy of Sleep Medicine (AASM), 6-12 yaş aralığındaki çocukların günde 9-12 saat uyumasını öneriyor. 13-18 yaş aralığında ise önerilen bu değer 8-10 saat.

Pandemi dönemi boyunca çocuklarımızın evde kalmaları da fiziksel aktivitelerini maalesef azalttı. Çocuklarınızın hareket etmesini sağlayın. Egzersiz alışkanlığını ömür boyu sürecek bir aktivite haline getirmek için onlara iyi bir rol model olabilirsiniz. Fiziksel aktiviteyi ailenizin alışılagelmiş bir davranış tarzı ve eğlencesi haline getirin.

Bağışıklık denilince akla gelen…

Vitamin ve mineraller dengeli beslenmenin bir parçası oldukları gibi güçlü bir bağışıklık sisteminde de rol oynayan en önemli etkenlerden. C vitamini ve E vitamini gibi vitaminler vücudunuzun enfeksiyonlarla savaşmasına destek olan çok güçlü antioksidanlardır. Portakal, mandalina, greyfurt, kivi gibi kış meyveleri; ıspanak, dolmalık biber, Brüksel lahanası C vitamini kaynağı besinler arasında. Badem, yer fıstığı, ay çekirdeği ve fındık da E vitamini yönünden zengin besinlerdir.