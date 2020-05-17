Ramazanda ham bal tüketimi

Antioksidan işlevi gören birçok bitki bileşeni içeren ham bal, bu özelliğiyle bugünlerde hepimiz için çok önem taşıyan bağışıklık sistemi için de değerli. Ancak, bu özelliğinden yararlanabilmek için doğru balı seçmek gerekir

Özellikle son günlerde korona gündemi sebebiyle bağışıklık sistemini çok sık konuşur olduk. Ramazan ayında da uzun süre aç kaldığımız için bağışıklık sistemi daha da önem kazanıyor. Ben daha önce de hem korona günlerinde hem de ramazan ayı için bağışıklık sistemini güçlendirmenin yollarından bahsetmiştim. Her zaman söylediğim gibi bağışıklık sistemi çok kompleks bir yapıya sahip ve tek bir besin ya da besin öğesiyle bağışıklık sistemini tek başına güçlendirmek ne yazık ki mümkün değil. Ama bazı özel besin ve besin öğelerinin bağışıklığı destekleyici etkileri de var. Bu besinlerin birçoğundan önceki yazılarımda bahsetmiştim ama bugün özel olarak ham balın üzerinde durmak ve bağışıklık sistemine etkilerinden bahsetmek istiyorum.

Ham bal, kovandan alındığı haliyle tüketime sunulan doğal baldır. Diğer bir deyişle işlenmemiş, yani pastörize ve filtre edilmemiş, bu sebeple doğal bal bileşenlerini ve polenini kaybetmeyen, hem doğallığını hem de değerini koruyan baldır. Pastörize ve filtre edilmeden, 45 santigrat derece üzeri ısıl işleme uğramadan kovandan alınarak kavanoza girdiği için balın doğal içeriğindeki antioksidan bileşenler, enzimler ve vitaminler korunur. Dolayısıyla ham bal, antioksidan işlevi gören birçok bitki bileşeni içerir. Antioksidanlar vücudumuzdaki serbest radikallerle savaşarak sayısız fayda sağlar. Serbest radikaller kanser ve kalp hastalığı gibi birçok kronik hastalığın gelişimine de katkıda bulunabilir. Araştırmalar, baldaki polifenol adı verilen antioksidan bileşiklerin özellikle kalp hastalığını önlemede rol oynayabileceğini gösterir.

Ham bal ve bağışıklık

Ramazan ayında gün içinde öğün sayısı azaldığı için birçok birey, alması gereken enerjiyi yeterli miktarda alamayabiliyor. Oruç tutarken yeterli seviyede enerji veren gıdalar tüketmemek, günü daha zor geçirmenize neden olabilir, uzun vadede bağışıklığınızı etkiler. Bu sebeple hem iftar hem de sahur öğününde gün içinde enerji verecek, aynı zamanda besin öğesi içeriğiyle fayda sağlayacak besinlerin tüketimi önemlidir. Bal, geleneklerimizde sahur öğününün gözde besinlerindendir. Doğal enerji kaynağı olmasının yanı sıra vitamin, mineral, antioksidan içeriğiyle gün içinde destek sağlar. Ayrıca son dönemlerde hepimiz için çok daha önemli olan bağışıklık sistemi için de değerlidir. Ham balın antibakteriyel, antiviral, antienflamatuar ve antioksidan aktivite gösterdiğine dair birçok çalışma var. Bal doku onarımını destekler ve enfeksiyonlara karşı bağışıklık tepkisini ve antikor oluşumu aktive eder.

Ham bal ve organik bal arasındaki fark

Organik bal ve ham bal arasındaki fark üretim metoduyla alakalıdır. Organik ballar organik sertifikasına sahip ballardır. Bu ballar sonrasında pastörize ve filtre edilip tüketiciye sunulabilir. Ham bal ise kovandan çıktığı haliyle tüketime sunulur; 45 santigrat derece üzeri ısıl işlem görmez; pastörize ve filtre edilmez böylece doğal içeriği korunur.

Doğru balı seçmek

Birçok besinin olduğu gibi balın da tağşişe çok açık olduğunu lütfen unutmayın. Ham bal seçerken mutlaka güvenli, izlenebilir ürünleri tercih etmeye, etiket okumaya özen gösterin. Güvenilir markaların ürünlerini tercih edebilirsiniz. Böylece kovandan sofraya ham balın tüm yolculuğunu şeffaflıkla, adım adım izleyebilirsiniz. Ne mutlu bize ki ülkemizin yüksek rakımlı yaylalarında yetişen çeşit çeşit balımız var. Örneğin Bitlis yöresi yayla çiçek ham balı Bitlis’in el değmemiş coğrafyasının 2 bin metre yükseklikteki yaylalarından toplanan çiçeklerden elde ediliyor. Biraz daha yükseğe gittiğimizde ise Anzer’in 2 bin 800 metre ve Van yöresinin 2 bin 400 metre yükseklikteki yaylalarından elde edilen ballar da yine eşsiz değere sahip.

Ballı Enerji Topları

Malzemeler:

10 adet hurma

1 su bardağı dövülmüş ceviz

2 yemek kaşığı kakao

Yarım çay bardağı ham bal

1 çay bardağı yulaf kepeği

1 tatlı kaşığı tarçın

Hurmalar sıcak suda bekletildikten sonra kabukları soyulup çekirdekleri çıkarılır ve az miktarda suyla blenderdan geçirilir. Daha sonra üzerine kakao, ceviz, yulaf kepeği, tarçın ve ham bal eklenir. Elde edilen püre buzdolabında yarım saat bekletildikten sonra şekillendirilir. 20 eşit parçaya bölünebilir.