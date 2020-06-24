Sabahları güne neyle başlıyorsunuz?

Güne nasıl başlarsanız öyle gider” cümlesini eminim duymuşsunuzdur. Peki, siz yaklaşık 7-8 saattir sizinle beraber uyuyan metabolizmanızı nasıl uyandırıyorsunuz? Bu konuda danışanlarımdan çok farklı uygulamalar duyuyorum. Bu yüzden bugün güne başlangıç alternatifleri hakkında konuşalım istedim.



Sabahları 1 kaşık sirke kilo kaybına yardımcı olur mu?



Güne 1 kaşık sirkeyle başlasak ve kilo versek ne güzel olurdu değil mi? Peki, sabah içilen sirke kilo vermeye yardımcı mıdır? Bu konuda 175 obez ve sağlıklı birey üzerinde 12 hafta boyunca bir çalışma yapılmış. Bireyler benzer diyetlerin yanı sıra günlük olarak elma sirkesi veya su tüketmiş. Araştırmanın sonunda sirke kullananların az bir farkla daha fazla kilo verdiği ortaya çıksa da araştırma tamamlandıktan sonra bireyler verdikleri kiloları geri almışlar. Araştırmacılar, sirkenin yağ yakan belirli genleri etkinleştirdiğini öne sürüyor. Fakat bu etki muhtemelen zayıf. Eğer zayıflamak istiyorsanız ve elma sirkesi seviyorsanız kullanmaya devam, ama mutlaka spor yapmanız ve sağlıklı bir beslenme programına devam etmeniz gerekiyor. Tüketirken dikkatli olmakta fayda var, özellikle mide hassasiyetiniz varsa kesinlikle doğrudan içmeyin, büyük bir bardak suda seyreltin.













Limonlu su yağ yakar mı?



Güne limonlu suyla başlayanların ve “Limon yağ yakar” efsanesine inananların sayısı da eminim hiç de az değil. Maalesef bu konuda da size güzel haberler veremeyeceğim. Çünkü limonun ve limonlu suyun kilo kaybını desteklediğine dair yapılan çalışmalar yetersiz. Limon lif içeriği oldukça yüksek bir besin. 1 adet limon günlük lif ihtiyacınızın neredeyse %20’sini karşılamaya yardımcı oluyor. Lif içeriği yüksek besinlerin kilo kaybını desteklediği konusunda hemfikiriz ama limonun bu etkisinden faydalanmak için sadece suyunu içmek yetmiyor, tamamını yemek gerekiyor. Bunun yanı sıra limon en iyi C vitamini kaynağı besinlerden biri, birçok antioksidan içeriyor ve sağlık faydaları elbette var. Kilo kaybıyla ilgili mucize beklemeden diğer sağlık faydalarından yararlanmak için sabahları güne 1 bardak limonlu suyla başlayabilirsiniz.



Sabah kahve içmek bağırsak hareketlerini artırır mı?



Kabızlık, kişiden kişiden göre değişmekle birlikte genel olarak dışkılama sıklığının haftada 3’ten daha aza düşmesi olarak tanımlanır ve bireylerin yaşam kalitesini olumsuz etkileyen sağlık sorunlarından biridir. Yapılan çalışmalara göre, kahve kalın bağırsaktaki ve özellikle bağırsağın son bölümündeki kasılmaları artırarak dışkılamaya yardımcı olabiliyor. Hatta yapılan bu çalışmalardan biri; bireylerin %29’unun kahve içtikten sonra 20 dakika içinde tuvalete çıkma eğilimi olduğunu göstermiş. Kahvenin bu etkisinin kafeinden kaynaklandığı düşünülse de çalışmalar tek sorumlunun kafein olmadığını ve kahvede dışkılama durumunu destekleyen birden fazla bileşenin olduğunu söylüyor.











Bütün bu alternatiflerin yanı sıra gece boyu uyuyan metabolizmayı uyandırmanın en güzel yolu, güne 1 bardak suyla başlamaktır. İster sıcak, ister soğuk güne 1 bardak suyla başlamak metabolizmanızın uyanmasını sağlar. Eğer bağırsak problemleri yaşıyorsanız sabahları 2 kuru erik ve 1 bardak ılık su bütün gününüzün daha güzel geçmesini sağlayacaktır.