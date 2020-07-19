Yüzmek en güzel spor

Tatil planlarıyla birlikte kilo hesapları da yapılıyor bir şekilde. Oysa her şey size bağlı; hem rahatça beslenebilir hem de kilo almayabilirsiniz, hatta kilo bile verirsiniz! Nasıl mı? İşte bunun en iyi yolu egzersizden geçiyor

Havalar ısınmaya devam ettikçe tatil planlarının da ardı arkası kesilmiyor. Peki, tatilde kilo yönetimi mümkün mü? Tatilden hiç kilo almadan hatta kilo vererek bile dönebilirsiniz, bu tamamen size bağlı. Yediklerinizi azaltmak istemediğinizi, hatta tatilde beslenme konusunda biraz daha esnek olmak istediğinizi biliyorum. Hem daha rahat beslenmek hem de kilonuzu korumak için tatilde yapmanız gereken tek bir şey var; o da egzersiz...

Kalori harcamak, yağ yakmak, yani kilo vermek için yaptığınız, aynı zamanda kalp ve kan damar sağlınızı destekleyen egzersizlere kardiyovaksüler egzersiz deniliyor. Bisiklet sürmek, koşmak, ip atlamak kilo vermede etkili kardiyo egzersizlerinden. Evet, haklısınız havalar koşmanıza veya bisiklet sürmenize müsaade etmiyor olabilir, peki spor yaparken aynı zamanda serinlemek hoşunuza gitmez miydi?

Yüzmek kalp ve karın kaslarını güçlendiriyor

Yüzmek her yaştan kişinin yapabileceği en iyi kardiyovasküler egzersizlerden biri. Uzmanlar yüzmenin kalp kasını güçlendirmeye yardımcı olan bir aerobik egzersiz olduğunu söylüyor ve eklemler için de yararlı olduğu ayrıca belirtiliyor. Aslında, yüzme hem kardiyo hem de güç aktivitesi olarak düşünülebilir. Yüzmek, hem kalp atış hızınızı artırarak kalori harcamanızı hem de suyun direnciyle savaşarak kaslarınızı güçlendirmenizi sağlıyor. Yüzme bütün vücudunuzu çalıştıran bir spor olduğundan karın kaslarınızı desteklemeye de yardımcı oluyor.

Hangi spor ve kiloda kaç kalori?

Yüzme: Harvard Üniversitesi’nin yaptığı bir araştırmaya göre, 60 kilogram civarında olan biri 30 dakikalık serbest stil yüzdüğünde 330 kalori yakıyor; kelebek stilde yüzmek 330, sırtüstü 240 ve kurbağalama 300 kalori yakmanızı sağlıyor. 85 kilogram olan bir bireyde ise bu değerler 350-500 kalori arasında değişiyor.

Koşu: Amerikan Egzersiz Sağlığı Konseyi ise 30 dakikalık yapılan bir koşuyla 55-60 kilogram arasında olan bir bireyde 340 kalori ve 80-85 kilogram arasında olan bir bireyde ise 510 kalori yakılabileceğini belirtiyor.

Bisiklet: 30 dakika boyunca bisiklete binildiğinde 60 kilogram olan bir bireyin 150-200 kalori harcayacağı belirtiliyor. Bu miktar 85 kilogram bir bireyde ise 250 kalori civarında.

Karın yağlarınız için yüzmek faydalı olur mu?

Fakat vücut kompozisyonunuzda genetik faktörlerin de etkili olduğunu ve yağ depoladığınız yerlerin genetik faktörlere göre değişebileceğini unutmayın! Vücudunuzun hangi bölgesinden yağ kaybettiğinizi kontrol etmek, bu anlamda zorlayıcı olarak görünebilir. Bunun için bir mezura yardımıyla bel çevrenizi ölçmek sizi motive edebilir. Bölgesel olarak incelmenin en iyi yolunun dengeli bir diyet ve egzersiz birlikteliğinden geçtiğini de aklınızdan çıkarmayın!

Ne kadar yüzmeliyim?

Yüzme esnasında nefesi doğru ayarlamak önemli, aksi takdirde uzun ve aralıksız yüzmek kolay olmuyor. Benim önerim günde 3 kez 30’ar dakika yüzülmesi ama tok karnına yüzülmemeli; bunun için yemek sonrası en az 1-1.5 saat geçmesini bekleyin. Öğle saatlerinde güneşe çıkmamaya özen gösterin. En güzeli günü üçe bölmek; sabah erken uyanabiliyorsanız ve insülin ile ilgili herhangi bir hassasiyetiniz yoksa kahvaltıdan önce 30 dakika, öğle yemeğinden önce 30 dakika ve son olarak akşamüzeri 30 dakika yüzmek iyi bir egzersiz olacaktır. Eğer yüzmeye yeni başlıyorsanız size iyi bir haberim de var: Yeni okuduğum bir çalışmaya göre, başlangıçta haftada 3 kez 30 dakika yüzmek bile size büyük bir fayda sağlayacak.