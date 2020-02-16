Kışın D vitaminini ihmal etmeyin!

Vücudun bağışıklık sistemini dirençli tutmanın büyük önem taşıdığı, soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıkların arttığı kış aylarında, D vitamininize baktırmanızı öneririm

Vücudumuz için faydalı vitamin ve mineralleri aldığımız besinlerle sağlamayı hep desteklerim. Ancak maalesef özellikle grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların kol gezdiği bu dönemde bağışıklık sistemimiz için çok önemli olan D vitaminini yediklerimiz veya içtiklerimizle karşılayamıyoruz. Bu vitamin ancak güneş altında ve cildimizde sentez ediliyor. İçinde bulunduğumuz mevsime göre güneşin etkisi azaldıkça da vitaminin bizdeki miktarı da azalıyor. Yağda eriyen bir vitamin olduğu için depo edilebiliyor. Fakat o da ancak bir süre için geçerli. Bu nedenle sıklıkla kışın D vitaminine ihtiyaç oluyor ve kış ayları boyunca da takviye olarak dışarıdan almak gerekiyor.

Bağışıklığın askerleri

D vitamini eksikliğinin pek çok hastalıkla ilişkisi olduğu gösterilmiş. Bağışıklık sistemindeki etkisi bu savunma sisteminin askerleri olan “T” hücrelerini doğru bir şekilde harekete geçirmesiyle oluyor. Bu askerlerin gerçek hayatta da olduğu gibi sayısı kadar doğru şekilde hareket etmesi de önemlidir. Bağışıklık sisteminin doğru şekilde çalışması infeksiyon hastalıklarını önlemede mikroplarla mücadele etmesiyle olur. Ancak bazen Hashimato tiroiditi, romatoit artrit, skleroderma, vitiligo, ulseratif kolit gibi otoimmün hastalıklar dediğimiz durumlarda bu bağışıklık hücreleri aynı vücuttaki diğer hücreleri de düşman gibi görüp saldırır ve hastalık ortaya çıkar.

Bağışıklık sisteminin doğru çalışması kanserlerde de önem taşır. Bu sefer vücut için çok zararlı olan kanser hücresinin yok edilmesi gerekir. Bağışıklık sistemi kanserleşen hücreyi tanıyınca askerlerini yani T lenfositleri dediğimiz hücreleri onu yok etmesi için gönderir. Ancak bazı durumlarda özellikle de sistem zayıfladığında kanser hücrelerinin alıcıları bu hücrelerin alıcılarına bağlanarak onların görevine engel olur. Kanser hücreleri çoğalır ve hastalık ortaya çıkar. Kanserde kullanılan immünoterapi ilaçları işte bu bağlanmayı engeller. D vitamininin başta meme, kolon, prostat, pankreas olmak üzere bazı kanser türlerine karşı olumlu etkisi gözlenmiştir.

Kanda D vitaminine baktırmalı

Kendisi de bir hormon gibi hareket eden D vitamini, vücuttaki bazı hormonlarla da etkileşime geçer. Obez kimselerde yüksek oranda olan leptin hormonunun vitamin üretimine olumsuz etkisi vardır. Bu nedenle şişmanlarda genellikle D vitamini düşük olur. D vitamini eksikliğinin en belirgin özelliği çocuklarda raşitizme (kemiklerde eğrilikle beraber olan yapısal bozukluk) , erişkinlerde de osteoporoza (kemik erimesi) yol açmasıdır. Kemik ve kas gücüne olan etkisi nedeniyle eksikliğinde çabuk yorulma ve kemik, kas ağrıları olur. D vitamini eksikliğinin depresyonla da ilişkisi vardır. Çünkü D vitamini eksikse strese karşı etkili olan magnezyumun emilimi azalır . Bu nedenle kış depresyonuna girmeden, oram buram ağrıyor demeden, her yanı bir grip korkusu salmışken bağışıklığınız için kanda bir D vitaminine baktırın derim.