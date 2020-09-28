Yarını kalbinize ayırın

Yarın 29 Eylül Dünya Kalp Günü. Kalp damar hastalıkları önlenebilir hastalıklar grubuna girmesine rağmen tüm dünya genelinde ölüm sebepleri arasında birinci sırada yer alır. Tıptaki onca gelişmeye ve ilerlemeye rağmen yıllardır bu sıralama hiç değişmedi böyle giderse pek de değişeceğe benzemiyor. Bu nedenle her fırsatta bıkmadan usanmadan kalp damar hastalıklarından korunmak için neler yapmak gerektiğinden ve koruyucu kardiyolojinin ne kadar önemli bir kavram olduğundan bahsetmek gerekiyor.

Yarının Dünya Kalp Günü olması vesilesiyle biraz da bıkmak usanmak bilmeden hiç durmaksızın çarpan bu çalışkan organımıza biraz özen gösterelim ne dersiniz?

Bu gece güzel uyuyun

Bu akşam vakitlice uyuyun ve yarına güzel dinlenmiş, zinde bir şekilde uyanın. Az uyumak kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini artırır. Uykusuzluk, tansiyonu, kolesterol seviyesini ve stres hormonu olan kortizolü yükseltir. Anksiyete, psikolojik bozukluklar, obezite ve kalp ritim bozuklukları için zemin hazırlar. Bu nedenle iyi bir uyku hem güne iyi başlamak için hem de kalp sağlığımız için çok önemlidir. Tabi uyku deyip geçmemelidir. Kalitesi ve derin uyku süresi uykuda vücudumuzun ne kadar dinlenebildiğinin de bir göstergesidir. İyi dinlenemediysek de bunun bedelini bütün gün ayakta uyuklayarak öderiz. Ancak ardından bu uykusuzluk zihin sağlığımıza olduğu kadar beden sağlığımıza da yapar yapacağını. En çok da kalbimizden vurur. Siz bu gece güzel uyumak için akşam yemeğini en geç 20:00 olacak şekilde mümkün olduğunca erken yiyin. Ağır yağlı yiyecekler, et yerine sindirimi daha kolay çorba ve sebze gibi yiyecekleri tercih edin. Yemekten sonra çiğ meyve yerine papatya, rezene gibi bitki çaylarını tüketin. Çay, kahve gibi kafein içeren içecekleri uykunuzu kaçırmaması için en son öğle saatlerinde olmak üzere için. Miktar kişiye göre değişmekle birlikte bir iki fincanı geçirmemeyi öneririm. Spor yapın ancak uyumanıza yakın saatlerde olmasın. Uykuyu en güzel getiren aktivite açık havada yapılan yürüyüşlerdir. Yorulana kadar yürüyün bu yürüyüşler aynı zamanda psikolojik olarak da rahatlamanızı sağlar. En iyi uyku ilacından da daha etkilidir.

Sabah erken kalkın

İş ya da okul gereği erken kalkmak zorunda değilseniz bile uyku düzeninizi erken uyanmak yönünde kurgulayın. Güne erken başlamak zamanı verimli kullanmak ve moral açısından önemlidir. Erken uyanmak hem vücudun biyoritmini doğru bir şekilde dengeler hem de zihnimizin daha verimli çalışmasını sağlar.

Sigarayı bırakın içilen ortamlarda bulunmayın

Sigaranın zararları anlatmakla bitmez. Kalbinizi korumak için kesinlikle ne yapıp edip sigarayı bırakmanız gerekir. Eğer sigara içiyorsanız bırakmak için Dünya Kalp günü çok güzel bir fırsat. Yarın sigarayı bırakmakla kalbiniz için en büyük iyiliği yapmış olursunuz İçmeseniz bile pasif içiciliğin vereceği zararlardan korunmak için sigara içilen ortamlardan da uzak kalın. Zira uzun süre yoğun şekilde sigara dumanına maruz kalmak hiç içmeden de sigaranın zararlarını yaşatacaktır.

Moralinizi yüksek tutun kendinizi motive edin

Stres kalp damar hastalıkları riskini artıran faktörlerden biridir. Moral ve motivasyon yüksekse girişilen işteki başarı oranı da yüksektir. Hayatımızdan bir türlü söküp atamadığımız stresle baş edebilmek için de moralimizi yüksek tutmalı mücadeleden de hiçbir zaman vazgeçmeden başaracağımıza önce kendimiz inanmalıyız. Ama hiç olmayacak işlerin peşinde koşup boşuna vakit kaybetmemek için zamanında vazgeçmeyi de bilmeliyiz.

Yürüyüş yapın

Gün içinde fırsat buldukça açık havada yürüyüş yapın. Bunu “Şu kadar sayıda adım atmalıyım, aman yürürken adımlarımı sayayım veya bir adım sayıcı kullanayım” diye stres haline getirmeden gün içinde bulabildiğiniz her fırsatta, ama keyifle yapın. Görev gibi mecburiyetten olmasın. Adım saymak yerine yorulana kadar yürüyün. Göreceksiniz bu süre git gide daha da uzayacak. Zamanla kondisyonunuz artacak. Gittikçe daha uzun mesafeleri hem de yorulmadan kat edeceksiniz.

Sağlıklı beslenin

Abur cuburdan fast fooddan kaçının. Kendinize ve ailenize güzel kalp dostu bir öğün hazırlayın. Hazırladığınız yiyeceklerin trans yağ içermeyen, omega 3’den zengin bol lifli olmasını tercih edin.

Sevdiğiniz dostlarınızla vakit geçirin

Ruh ve beden sağlığı bir bütündür. Ruhsal olarak kendinizi rahat hissettiğiniz dostlarınızla görüşün. Sakin ve huzurlu bir ortam kalp sağlığınız açısından da faydalı olacaktır.

Kendinize vakit ayırın

Gün içinde belli bir süreyi sadece kendinize ayırın. Cilt bakımı yaptırabilir, sevdiğiniz bir filmi izler veya yine sevdiğiniz bir müziği dinler ya da güzel bir kitap okumaya başlayabilirsiniz.

Kalp kontrolünüzü yaptırın

Yaş ve cinsiyetinizi değiştiremezsiniz. Ailenizde birinci derecede akrabanızda erken yaşta kalp damar hastalığı gözlenmişse bunu da değiştiremezsiniz. Ancak gerekli tedbirleri vaktinde alırsanız kalp damar hastalıkları önlenebilir veya erken yakalandığında hasar vermeden tedavi edilebilir hastalıklardır. Bu nedenle düzenli olarak kalp kontrolünüzü yaptırmanızı öneririm.