Kötü adam mitolojisinde zirve: Joker

Batman maceralarının kötü adamı olarak tanıdığımız Joker, çizgi roman dünyasının abartılı karakteri olma sınırlarını çoktan aştı. Artık psikolojisinin ardındaki karanlığın araştırıldığı, sosyolojik, kült bir karaktere dönüştü. Joker’in sinemada bu kadar sevilmesinin temelinde, karakteri canlandıran oyuncular ve onların başarılı performansları önemli rol oynadı. Jack Nicholson, Heath Ledger ve Jared Letho’yu yakın geçmişin Joker’leri olarak anımsıyoruz. Daha eskilerde 1966’da Cesar Romero, ilk olarak TV’de Joker’e hayat veren bir oyuncu. Beyaz yüz, yeşil saçlar ve kırmızı gülen ağızla Joker’i çizgi romandan çıkaran ve ete kemiğe büründüren ilk isim. Nicholson, 1989’da Tim Burton’ın yönettiği ‘Batman’ üçlemesinin ilk bölümünde, karaktere çizgi roman esintili, fazlasıyla karikatürize, şeytani bir ruh verdi. Ledger’in, ‘Batman: Kara Şövalye’deki yorumu, onu insan olarak ele alırken, karanlık bir psikolojinin ürkünç labirentlerine iniyordu. Bu performans, Joker karakterine ilk Oscar’ı kazandırıyordu. ‘Suicide Squad’ (2016), uyarlamasında Joker’i canlandıran Jared Leto daha punk, daha çılgın davranışlı, sonuçta diğerlerinin gölgesinde kalan, çocuksu bir ruh hali yarattı. Ve sıra Joaquin Phoenix’e geldi.

Arthur Fleck adlı palyaçonun, şehrin en korkulan suçlusuna dönüşmesini görkemli bir performansla hayata geçirdi. Rolü için dile kolay, 30 kilo veren Phoenix, onun delirmesini adım adım canlandırıyor. Oyunculuğuyla seyirciyi yanına alıyor. Film, Venedik Festivali’nde Altın Aslan alırken en iyi erkek oyuncu ödülü festival kurallarına takılıyordu. Kurallara göre en iyi oyuncu ödülleri, en iyi filmde oynayanlara verilmiyordu.

Oscar kazanabilir

Filmin, Venedik’teki ilk gösteriminden bu yana, Martin Scorsese imzalı iki başyapıt ‘King Of Comedy (1983) ve ‘Taxi Driver’la olan benzerlikleri çok yazıldı. Scorsese, her ikisinde de kaybeden erkek öyküsü anlatır. Hayallerinin uzağına düşen bu iki karakter, sonunda anarşiye sığınır. Dengesiz ve kaotik karakterlerdir. Joker, anarşiden mutluluk duyar; Batman’in düzenli dünyasının karşıt figürü olarak seyircinin bir bölümünün duygularını yansıtması kaçınılmazdır. Yine de ‘Taksi Şoförü’nün gerçekçi ve mesafeli dünyası bu filmde yok. ‘Felekten Bir Gece’ ve ‘Git Başımdan’ gibi komedileriyle tanınan Todd Phillips’in yönettiği ‘Joker’, kapkara bir 70’ler atmosferi sunuyor. Gotham, o yılların New York’unu hatırlatıyor. Sosyal eşitsizlik, almış başını gidiyor. Haksızlığın kol gezdiği, zenginin daha zengin olduğu bir dünyada, kıyıya itilmiş bir karakterin eline silah alarak terör estirmesi, günümüz koşullarının bir yansıması. Film yazdığımız için bu durumun sosyolojik yansımaları konumuz dışı kalıyor. ABD, filmin sosyal yansımalarından ürkmüş durumda; + 18 olarak vizyona giriyor, palyaço maskeleri de yasaklandı. Joker, her yönüyle süper kötü adam efsanesine yeni ve başarılı bir halka ekliyor. Daha şimdiden Oscar adaylığı için ilk isim olarak gösterilen Joaquin Phoenix, aynı karakterle Oscar kazanan ikinci oyuncu olabilir.





Tabuları zorlayan bir dizi: Fleabag

Emmy’de komedi dalında en iyi dizi, en iyi kadın oyuncu, en iyi yönetmen ve senaryo dahil olmak üzere toplam altı ödül kazanan ‘Fleabag’ son yılların tartışmasız en sıra dışı TV dizisi. Sıra dışılığı, kadın cinselliği konusunda tabuları zorlayıcı yaklaşımından geliyor. Başroldeki Phoebe Waller Bridge’in tek kişilik sahne gösterisinden ekrana uyarlanırken, en büyük desteği onun kalıplara sığmayan performansından alıyor. Başına buyruk, haşarı, özgür bir karaktere olağanüstü bir sevimlilik ve enerji veriyor. Tiyatro sahnesindeymiş gibi dördüncü duvarı yıkarak seyirciye dönerek yaptığı konuşmalar, dizinin en dikkat çeken tarafı. Bu konuşmalar, onun düşünce akışını veya o anki durumun tuhaflığını vurgulayan sözcükler.

İlk sezonunda canı istediği gibi erkek partner seçen Fleabag, ikinci sezonun başında söylediği gibi bir âşık olma dönemi yaşıyor. Hem de Katolik bir papaza. Onun pervasızlığına da ancak bu yakışır. Annesinin ölümünden sonra yeni bir ilişkiye başlayan babası, büyük şirkette yönetici olan kasıntı kız kardeşi, alkolikliği ve utanmazlığıyla öne çıkan eniştesi, onun hayatında yer alan önemli kişiler. Çalıştırdığı kafe maddi olarak düzlüğe çıkmasa da, Fleabag’in tek geçim kaynağı. Yaptığı her türlü hatanın bir şekilde altından kalkmayı başaran bu özgür kızın dizisine bir göz atın, seveceksiniz.