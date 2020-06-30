Havuzlar ve sağlık

Yapılan araştırmalar, koronavirüsün deniz ve havuz suyundan bulaşma ihtimalinin çok düşük olduğunu ortaya koyuyor.

Araştırmalarda, deniz suyundaki tuzun ve yoğunluğunun virüsün yaşamasına elverişli bir ortam sunmadığı, havuzlarda da başta klor olmak üzere kullanılan dezenfektan özelliğine sahip maddelerin virüsü etkisiz hale getirdiği belirtiliyor.

Ancak bilim insanlarının ve kamu sağlığı uzmanlarını, plaj ve havuz kenarı gibi ortak alanlarda sosyal mesafe kurallarının ihlal edilmesi daha çok kaygılandırıyor.

Bilim insanları, virüs parçacıklarının suyu kirletebileceğini ancak deniz, okyanus gibi geniş su alanlarında bu miktarın önemsenmeyecek kadar düşük olacağını vurguluyor.

Deniz ve havuza giren kişilere virüsün bulaşma riskinin sudan değil, diğer her ortak alanda olduğu gibi, enfekte kişilerin öksürmesi ya da hapşırmasıyla etrafa saçılan parçacıklardan kaynaklandığı belirtiliyor.

Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan Sağlıklı Turizm Sertifikasyon programı kapsamında, yüzme havuzlarında personelin koruyucu kıyafet kullanması, bu bölümlerdeki oturma alanları ile şezlongların sosyal mesafe kuralına göre tasarlanması, havuz suyundaki klor düzeyinin belli seviyelerde tutulması ve havuz ile plaj çevresindeki duş ve tuvaletlerin düzenli aralıklarla dezenfekte edilmesi öngörülüyor.

Koronavirüs dışında havuzlardan veya denizlerden en fazla bulaşan hastalık genital mantar enfeksiyonlarıdır. Havuz veya deniz sefasının hastanede bitmemesi için girilen havuzun temizliğinden emin olunması ve su sirkülâsyonu fazla olan havuzların tercih edilmesi gerekmektedir. Çünkü yeterince temizlenmeyen havuzlar ve kirlilik seviyesi yüksek sahiller tehlikeli olabilir.

Havuzdan bulaşan hastalıklar nelerdir?

Sıcakla birlikte artan terleme yaz aylarında mantar üremesini kolaylaştırır. Havuzlardan bulaşan hastalıklar arasında genital mantar enfeksiyonları, bakteriyel vajinit, molluscum cantagiosum ve trikomonas enfeksiyonları sıklıkla görülür. Ayrıca iyi temizlenmeyen havuzlardan tifo, hepatit A ve E, cryptosporidum, kolibasili, giardia, shigella, dizanteri ve paratifo gibi ateşli ishal yapan mikroplar, göz, kulak, burun, boğaz enfeksiyonları ile mantar, uyuz, impetigo gibi deri hastalıkları da bulaşabilir.

Denizler daha güvenli

Deniz suyu tuzlu olduğu için mikropların yaşaması daha zordur. Ama kirli, yüzeyi köpüklü ve yeşil görünümde olan denizlerde yüzmeyin. Ancak havuzlara bu anlamda daha çok dikkat etmek gerekir. Çünkü havuzlar durağan sular olması nedeniyle kolaylıkla kirlenebilir ve mikrop üremesi daha kolaydır ve mikropları kontrol altına almak için hijyen kurallarına çok dikkat edilmelidir.

Islak mayoyla oturmayın, mutlaka kurulanın

Havuzlardan veya denizden bulaşan genital enfeksiyonların bazı küçük önlemleri göz ardı etmeden kaynaklanmaktadır. Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan havuzlardan bulaşanlar daha çok ıslak mayoyla beklemek, yeterince kurulanmamak, üşümek, sık çamaşır değiştirmemek, temiz olmayan havuzların ve hijyenik olmayan tuvaletlerin kullanılması, naylondan imal edilmiş ve dar olan kıyafetlerin kullanılması ile korunmasız ilişki şeklinde genital floranın dengesinin bozulmasıyla oluşur. Çünkü bu enfeksiyonların yerleşmesinde nem çok önemlidir. Islak ve nemli ortamlarda vücudumuzda zaten var olan ama yeterli nemi ve ıslaklığı bulamadığı için şikâyet yaratmayan mantarlar, üremelerini artırarak kaşıntı ve enfeksiyona yol açar.

Yaz önerileri

Suya girmeden önce duş alarak vücudu iyice temizlemek çok önemlidir. Alınacak basit tedbirlerle bu hastalıklardan korunmak mümkün. Hijyen için periyodik kimyasal ve fiziksel temizlik işlemlerinin ihmal edilmediği yüzme havuzlarının tercih edilmesi gerekmektedir. Yüzme havuzunda normal klor seviyesi 0,8 mg/l düzeyinde olmalı ve çok iyi çalışan bir filtreleme sistemi bulunmalıdır. Ayrıca hepatit A ve B aşısı olmayan çocukların havuzlara gönderilmemesini tavsiye ediyoruz. İşletme sahipleri kadar bizim de dikkat etmemiz gerekir. Bu bağlamda öneriler şunlardır:

Havuz kenarlarında yiyecek yemeyin ve sigara içmeyin.

Ateşli hastalık ya da ishal geçirirken havuza girmeyin.

Bone kullanın.

Suya tükürmeyin.

Islak mayoyla oturmayın.

Yeterince kurulanın.

Sık çamaşır değiştirin.

Temiz ve sağlıklı olmayan tuvaletleri kullanmayın.

Naylondan imal edilmiş ve dar olan kıyafetleri kullanmayın.

Korunmasız cinsel ilişkiye girmeyin. Havuz bölgesine ayakkabıyla veya dışarıda giyilen terliklerle girmeyin.

Ayaklarınızı antiseptik suya batırarak dezenfekte edin.

Havuzda su yutmamaya dikkat edin.

Kulak enfeksiyonlarına karşı kulak tıkacı kullanın.

Cildinizde sıyrık ya da kesik varsa yüzme sonrasında su ve sabunla temizleyin.

Göz enfeksiyonlarını önlemek için su altı gözlüğü veya maskeleri kullanın.

Çocukların havuzlara tuvaletini yapmalarını engelleyin.

Lağım karışan alanlara yakın bölgelerdeki denizlerde ve şiddetli yağmurlar sonrasında yüzmeyin.