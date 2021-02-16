Eteklerdeki taÅŸlarÄ± dÃ¶kmeden olmaz

Prof. Dr. Hasan Ãœnal - Maltepe Ãœniversitesi

TÃ¼rkiye Gara ÅŸehitlerinin yasÄ±nÄ± tutarken ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri sÃ¶zcÃ¼sÃ¼nÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ±, â€˜bu cinayetleri PKKâ€™nÄ±n iÅŸlediÄŸi teyit edilirse â€™ aÃ§Ä±klamasÄ± bu Ã¼lkeyle yaÅŸamakta olduÄŸumuz sorunlarÄ±n gÃ¼ven krizi esaslÄ± olduÄŸunu bir kere daha ortaya koydu.

â€˜EÄŸer PKKâ€™nÄ±n bu infazlarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸ olduÄŸu teyit edilirse, NATO mÃ¼ttefikimiz TÃ¼rkiyeâ€™nin yanÄ±nda oluruz ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak kabul edilmiÅŸ PKKâ€™yÄ± olabilecek en ÅŸiddetli bir ÅŸekilde kÄ±narÄ±z â€™ ne demek? HiÃ§ de profesyonel gÃ¶rÃ¼nmeyen bu aÃ§Ä±klamaya neden ihtiyaÃ§ duyuldu? Bu cinayetleri PKKâ€™nÄ±n iÅŸlediÄŸini kim, nasÄ±l teyit edecek? TÃ¼rk yetkililerin aÃ§Ä±klamalarÄ± yeterli deÄŸil mi? TÃ¼rkiye 11 EylÃ¼l saldÄ±rÄ±larÄ±na maruz kalan Amerikaâ€™ya â€˜eÄŸer bu saldÄ±rÄ±larÄ± El Kaideâ€™nin yaptÄ±ÄŸÄ± teyit edilirse â€™ ÅŸeklinde aÃ§Ä±klama mÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±?

Biden yÃ¶netiminin S400â€™lerle ilgili olarak TÃ¼rkiye Ã¼zerinde psikolojik baskÄ± kurmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bugÃ¼nlerde ABD tarafÄ±ndan gelen bu aÃ§Ä±klama esas tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± gereken konunun sÃ¶z konusu hava savunma sistemleri deÄŸil TÃ¼rk-Amerikan iliÅŸkileri olduÄŸunu gÃ¶sterdi.

LafÄ± evelemeden, gevelemeden sÃ¶ylemek gerekirse, ÅŸu anda TÃ¼rkiye-ABD arasÄ±ndaki tek sorun S400â€™ler olsaydÄ± zaten S400â€™ler diye bir mesele de olmazdÄ±.

BaÅŸka bir ifadeyle, eÄŸer TÃ¼rkiye-ABD iliÅŸkileri iki mÃ¼ttefik arasÄ±ndaki ortalama dÃ¼zeyde yÃ¼rÃ¼yor olsaydÄ±, zaten Ankara Moskovaâ€™dan Ã¶nemli silah sistemleri almayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmezdi.

Hegemonik Ã¼stÃ¼nlÃ¼k

Oysa durum hiÃ§ de Ã¶yle deÄŸil: SoÄŸuk SavaÅŸ yÄ±llarÄ±ndaki sorunlarÄ± ve krizleri bir tarafa bÄ±rakarak bakacak olursak, Amerikaâ€™nÄ±n hegemonik Ã¼stÃ¼nlÃ¼k kurmak istediÄŸi tek kutuplu dÃ¼nyada TÃ¼rkiyeâ€™nin dÄ±ÅŸ politikasÄ±nda Ã¶nemli/hayati bÃ¼tÃ¼n konular ve sorunlarda VaÅŸington adeta hasmane bir ÅŸekilde Ankaraâ€™nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda yer aldÄ±. BunlarÄ±n baÅŸÄ±nda da Orta DoÄŸuâ€™da oluÅŸturulmak istenilen BÃ¼yÃ¼k KÃ¼rdistan projesi ve KÄ±brÄ±s gibi sorunlar bulunuyor.

ABDâ€™nin Gara ÅŸehitleri dolayÄ±sÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya yansÄ±yan karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ± BÃ¼yÃ¼k KÃ¼rdistan projesinin hayata geÃ§irilmesine TÃ¼rkiyeâ€™nin alanda verdiÄŸi karÅŸÄ±lÄ±klardan kaynaklanÄ±yor. Trump dÃ¶neminde ABDâ€™nin vazgeÃ§ebileceÄŸi bu proje ABD derin devletinin (devlet kurumlarÄ±, Ã¶zellikle gÃ¼venlik bÃ¼rokrasisi, istihbarat ve onlarla birlikte hareket eden ÅŸirketler, medya vs) maharetli engelleme giriÅŸimleriyle akamete uÄŸradÄ±.

Fakat, TÃ¼rkiyeâ€™nin 2014 yÄ±lÄ±ndan itibaren Ã¶nce politik dÃ¼zeyde, 2015-2016â€™dan itibaren de sahada verdiÄŸi askeri karÅŸÄ±lÄ±klar Trump zamanÄ±nda muhalefette olan ÅŸimdiki Biden yÃ¶netimi kadrolarÄ±nÄ± fena halde Ã¶fkelendirmiÅŸe benziyor. Ve zannediyorlar ki, S400 Ã¼zerinden kuracaklarÄ± psikolojik baskÄ± ve alanda PKK/PYDâ€™ye verecekleri silahlarla durum tersine Ã§evrilebilir.

Åžam yÃ¶netimi ile uzlaÅŸmama konusundaki Ä±srarÄ± ve bÃ¶lge Ã¼lkeleriyle yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ kavgalÄ± iliÅŸkiler TÃ¼rkiyeâ€™nin, FÄ±ratâ€™Ä±n doÄŸusunda yuvalanmÄ±ÅŸ ve ABD birliklerinin yardÄ±m ve desteÄŸiyle bÃ¼yÃ¼k Ã§aplÄ± etnik temizlik yaparak bÃ¶lgenin kontrolÃ¼nÃ¼ ele geÃ§iren PKK/PYDâ€™ye karÅŸÄ± mÃ¼cadelesinde belirli zafiyetler yaratabilir; ancak VaÅŸingtonâ€™un hesap hatasÄ± Ankara Ã¼zerinde S400 baskÄ±sÄ± kurarak TÃ¼rkiyeâ€™nin PKKistan kurulmasÄ±na razÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± zannetmesinden kaynaklanÄ±yor. Esas hata ise orta vadede hem BÃ¼yÃ¼k KÃ¼rdistanâ€™Ä±n parÃ§alarÄ±nÄ± oluÅŸturup hem de TÃ¼rkiye ile belirli dÃ¼zeyde bir mÃ¼ttefiklik/dostluk ve iÅŸbirliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rebileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor olmasÄ±. HiÃ§bir diplomatik beceri bunu mÃ¼mkÃ¼n kÄ±lamaz.

Bir diÄŸer sorunlu alan ise KÄ±brÄ±s. ABDâ€™nin KÄ±brÄ±s konusunda iki devletli Ã§Ã¶zÃ¼me neden Ä±srarla karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlamak pek kolay deÄŸil.

TÃ¼rkiyeâ€™nin askeri manada KÄ±brÄ±sâ€™tan Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± anlamÄ±na gelecek â€˜Ã§Ã¶zÃ¼m â€™ Ã¶nerilerinin neredeyse tamamÄ±nÄ± paradoksal bir biÃ§imde TÃ¼rkiye ve KKTC kabul edip Rumlar reddettiÄŸi halde adayÄ± tek devlet altÄ±nda birleÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸmak Ã§Ã¶zÃ¼m olamaz. Ãœstelik Sovyetler BirliÄŸi, Yugoslavya ve Ã‡ekoslovakya gibi federasyonlar daÄŸÄ±lÄ±p Ã§ok sayÄ±da baÄŸÄ±msÄ±z devlet ortaya Ã§Ä±ktÄ±ktan, uluslararasÄ± camia bunlarÄ±n her birini tanÄ±yÄ±p sisteme dahil ettikten ve bilhassa Kosovaâ€™nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Amerika tarafÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k bir kampanya ile uluslararasÄ± toplumun Ã¶nÃ¼ne getirilmesinden sonra KKTCâ€™nin tanÄ±nmasÄ±na Ä±srarla karÅŸÄ± Ã§Ä±kmak hakkaniyetli bir tavÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ± gibi dostane hiÃ§ deÄŸildir.

Ã–te yandan BÃ¼yÃ¼k KÃ¼rdistan projesi ve KÄ±brÄ±s politikalarÄ± yÃ¼zÃ¼nden TÃ¼rkiyeâ€™yi kaybetme riskiyle yÃ¼zleÅŸmenin ABD ulusal Ã§Ä±karlarÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan makul bir tarafÄ± da yoktur. Tek kutuplu dÃ¼nya dÃ¼zeninde ABD hem BÃ¼yÃ¼k KÃ¼rdistanâ€™Ä±n kÃ¶ÅŸe taÅŸlarÄ±nÄ± dÃ¶ÅŸeyip hem KÄ±brÄ±sâ€™ta tek devletli bir formÃ¼lÃ¼ zorlayÄ±p hem de TÃ¼rkiyeâ€™yi kendi etki alanÄ± altÄ±nda tutabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼ÅŸ de olabilir. Fakat o zamanlar Ã§oktan geÃ§tiâ€¦

Stratejik hata olur

Biden yÃ¶netiminin sadece TÃ¼rkiye merkezli sorunlardan dolayÄ± deÄŸil aynÄ± zamanda Trump dÃ¶neminde bozulan iliÅŸkilerini toparlamaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± AB Ã¼lkeleriyle de baÅŸta Ã‡in konusu olmak Ã¼zere anlaÅŸmazlÄ±k iÃ§inde olduÄŸu gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor (1). Bir yandan Ã‡inâ€™i Ã¶te yandan da Rusyaâ€™yÄ± Ã§evrelemeye Ã§alÄ±ÅŸan ABDâ€™nin PKK/PYD ve Yunan/Rum tercihleri dolayÄ±sÄ±yla TÃ¼rkiyeâ€™yi kaybetmesi kendisi iÃ§in maliyetli bir stratejik hata olur; ancak ABD yÃ¶netimlerinin dÄ±ÅŸ politikada hata yapma konusunda bÃ¼tÃ¼n diÄŸer devletlere gÃ¶re aÃ§Ä±k ara ÅŸampiyonluÄŸu neredeyse hep elinde bulundurduÄŸunu da unutmamak gerekir (2).Â Â

Biden, Carter yÃ¶netimi gibi dÄ±ÅŸ politikada Ã¶nemli baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±klar ve hatalarla anÄ±lmak istemiyorsa yapacaÄŸÄ± ÅŸey Ã§ok basit:

TÃ¼rkiye ile bÃ¼tÃ¼n konularÄ± ele almak. Ä°ki taraf da eteklerindeki bÃ¼tÃ¼n taÅŸlarÄ± dÃ¶kerlerse ve iliÅŸkiler Ã§ok kutuplu dÃ¼nya gerÃ§ekleri Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda yeni bir ÅŸekil ve iÃ§eriÄŸe kavuÅŸturulursa saÄŸlÄ±klÄ± bir gidiÅŸat saÄŸlanabilir. Yoksa zaten dalgalarda iyice zorlanan ittifak gemisi batar. Ve zararÄ± sadece TÃ¼rkiyeâ€™ye olmaz.

(1)Â ABD yÃ¶netiminin AB Ã¼lkeleriyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlarla ilgili,Â https://www.thetimes.co.uk/article/joe-bidens-growing-frustration-with-europe-yanks-britain-out-of-the-doghouse-jdpnkbk36, The Times

(2) ABDâ€™nin yaptÄ±rÄ±m politikalarÄ±nÄ±n sonuÃ§ vermediÄŸine dair Peter Beinartâ€™Ä±n New Yok Timesâ€™da Ã§Ä±kan ufuk aÃ§Ä±cÄ± analizi,Âhttps://www.nytimes.com/2021/02/15/opinion/us-sanctions.html?smid=tw-share

Prof. Dr. Hasan Ãœnal - Maltepe Ãœniversitesi