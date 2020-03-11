Coronavirüs gezginleri kötü etkiledi!

Dünyayı kasıp kavuran COVID-19, bir diğer adıyla coronavirüs sizi eve hapsetmeye hazırlanıyor. Coronavirüs gezginleri nasıl etkileyecek?

Dünya ticareti, virüs nedeniyle büyük sekteye uğramış durumda, hatta bazı sanayi alanları Çin’in bazı bölgelerinde tamamen durduruldu. İtalya da dâhil büyük üretim ve ticaret merkezlerinin karantinalar domino etkisiyle herkesi vuruyor. Üstelik art arda gelen seyahat yasakları sebebiyle iptal edilen binlerce kongre, konser, fuar, ticari işbirlikleri de artarak devam ediyor.

Bu alanlara bir de turizmi için gezenleri kattığınızda günlük milyarlarca dolarlık bir ticari hacmin kitlenmiş olmasından bahsediyoruz. Dolaylı olarak etkilenen havayolu şirketleri, devasa turizm şirketleri ve endüstriler de cabası. Boş oteller, havaalanları, turizm merkezleri ve turistik şehirler, darbeyi ilk hisseden sektörler oldular.

Bütün bu süreç çok beklenmedik alanlara da tesir edecek çünkü serbest hareket özgürlüğü ortadan kalkmak üzere. Bu da iç içe girmiş küresel dünyamızın topyekûn etkilenmesi anlamına geliyor.

İtalya’nın seyahat yasağı kararından sonra İsrail yurt dışından gelen herkesi 14 gün karantina altına alma kararı aldı. Bir diğer değişle ülkeye turist olarak girip gezmek için öncelikle 14 günlük bir izole hayat yaşamayı göze almalısınız. Almanya’da görülen vakaların artışından sonra ise Almanya, AB içerisinde seyahat eden vatandaşlarının kişisel bilgilerinin doldurulması talep ediliyor. Acil durumlarda yakınlarına ulaşılması için bu formların doldurulması zorunlu. Bu tip sınırlamalar ve karantinalar ise artarak devam edeceğe benziyor.

Seyahat Sınırlamaları

Yalnızca 3 hafta önce Ürdün ve Rusya’ya seyahat etmiş biri olarak, bu hızlı değişimin beni hazırlıksız yakaladığını söylemeliyim. Turizmin duraklaması sebebiyle bu hafta yapacağım Asya seyahatimi ertelemek zorunda kaldım. Üstelik yurt dışından dönüşte, Türkiye’ye girmek için karantinada bekletilme riskim mevcut. Çin, İran, İtalya gibi ülkelerden gelenler sınır bölgelerinde hazırlanan alanlarda 14 gün gözlem altında tutuluyorlar. Seyahat aşkı için virüsle mücadeleyi göze alsanız bile, hapis hayatı yaşamayı da göze alabilir misiniz? İyi düşünmek gerek.

Uzmanlara göre havaların ısınması ile bu olağanüstü hal sonra erecek ama ciddi bir riskle büyüyen tehdidin tamamen ne zaman kontrol altına alınabileceğine dair kesin bir açıklama mevcut değil.