Bu beşliyi buluşturmak her zaman mümkün değil

Dünyanın en büyük dört turizm fuarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), Ege’nin gözde turizm ilçeleri Çeşme, Kuşadası, Bodrum, Marmaris ve Didim belediye başkanlarını buluşturdu.

Ekrem Oran, Ömer Günel, Ahmet Aras, Mehmet Oktay ve Deniz Atabay, bir araya gelmekten mutlu olduklarını söyledi.

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Turizm denilince ilk akla gelen ilçelerimiz, fuar süresince tanıtım seferberliği içine girdi. Özellikle Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptıkları çalışmanın mükafatını aldıklarını, Moskova ve Münih’ten ilçelerine haziranda doğrudan uçuşların başlayacağını belirtti.

Aras, “Bu durum turizm ekonomisi açısından önemli. Üst düzey gelir grubunu hedefliyoruz” dedi.

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Eğer EMITT olmasaydı, beş belediye başkanını aynı anda bir araya getirmek olanaksızdı.

Turizm etkinliği, bu birlikteliğin sağlanmasına bir yerde vesile oldu.

Umarım, Bodrum’un dışında diğer ilçelerimiz de beklentilerini karşılamışlardır...

Gönül Dostları 13 Şubat’ta toplanıyor





DuAyen işadamlarımızdan Hanif Pehlivanoğlu, marketçilik sektöründeki başarısını, şimdi de İzmir için harekete geçirmekte kararlı.

Gönül Dostları adı altında bir oluşum başlattıklarını, tamamen gönüllülük esasına göre hareket ettiklerini söyledi ve şöyle devam etti Pehlivanoğlu:

“Ekipteki arkadaşlarımızın hiçbirinin kimseden çıkarı yok. Önce ufak projeleri hayata geçireceğiz. Kısa sürede kentimize katkı koymak istiyoruz.”

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İlk buluşmada ben de yer almıştım.

Çoğunu yakından tanıyorum, hepsi işlerinde başarıyı kanıtlamış isimler...

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Mesela kimler yoktu ki, Pehlivanoğlu’nun dışında, İTB Başkan Yardımcısı Ercan Korkmaz, Egeden Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Osman Zeki Özkebapçı, Fuga Mobilya’nın sahibi Kadir Alkışel, Özolgun Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Tenekeci, İzmir Emlak ve Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, inşaat sektörünün önde gelen isimlerinden Murat ve Mustafa Nezir kardeşler, Sinan Bezirciloğlu, Beşkardeşler Market Zinciri ve 360 Şarküter mağazalarının sahibi Erkan Kahya, Doğankoç Özel Güvenlik Hizmetler Sahibi Kenan Doğan, Serter Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Eftal Serter, tekstil sektöründen Ali Akarsu, ressam Fatma Elvin Öztürk, Harita Kadastro Eğitim Bilim Kültür Vakfı Başkanı Ali Ekber Gül, İnşaat Yüksek Mühendisi Necmi Okumuş, Lütf Kılıç ve İlhan Başar yer alıyordu Gönül Dostları grubunda.

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Grupta yer alan isimler, şimdi bu ayın 13’ünde yapılacak toplantıyı sabırsızlıkla bekliyor.

Mutlaka hepsi kafasında bir proje oluşturmuştur diye düşünüyorum.

İzmirimizi ayağa kaldırmak için Gönül Dostları grubu gibi içinde iş dünyasının önemli isimlerini barından kişilerin sıkça olmasını temenni ediyorum.

Yolunuz açık olsun....

Folkart adını bilmeyen var mı?





İzmir’de, Ege’de hatta Türkiye’de Folkart’ın ismini bilmeyen yoktur.

Özellikle Bayraklı’da hayata geçirdiği ikiz gökdelenlerle kentin değerine resmen değer kattı.

Krşıyaka, Çeşme ve Bornova’da hayata geçirdiği görkemli projelerle de herkesin dikkatini çekti.

Geçtiğimiz günlerde de kent genelinde yapılan bir araştırmada, marka bilinirliği ile zirveye ulaştı Folkart.

1000 kişiyle yapılan görüşmede, Folkart markasının en bilinir, en çok güven duyulan ve önerilen şirket olduğu ortaya çıktı.

Yapılan araştırmadan tabii ki Yönetim Kurulu Mesut Sancak çok mutlu oldu.

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Şimdi İzmirliler, Sancak’tan yeni yeni projeler bekliyor.

Eminim ki, gösterişli yapılarla yine adından çok söz ettirecek azimli ve çalışkan işadamı.

Spor katkızsağlıyor

Spor, dostluktur kardeşliktir.

Spor, bir semtin ekonomik açıdan ayağa kalkmasına etken bir sektördür.

İşte bunun en canlı örneğini Göztepe-Beşiktaş maçında gördük.

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Binlerce sarı-kırmızılı taraftar, sabahın erken saatlerinde mekanları doldurdu, ekonomiye katkı sağladı. Haa, bir grup yaşanan kargaşaya karşı çıktı.

Ama, bunu ilk maçın heyecanına verin. Çünkü, 15 günde bir yapılacak karşılaşmalar, çevrenizdeki esnafın soluk almasını sağlayacak, kasasını dolduracak.

Karşıyaka voleybol şubesine alkış!





Geçen hafta Karşıyaka ve Göztepe bayan voleybol takımları, Mustafa Kemal Spor Salonu’nda karşılaştı.

Yaklaşık beş bin kişi ile rekor kırdı Karşıyakalılar.

Ardından voleybol şubesinin yaptığı açıklama, dikkat çekiciydi.

Her iki taraftarın karşılaşmayı izlemesinde emeği geçen başta Göztepe Başkanı Mehmet Sepil olmak üzere, Karşıyaka Başkanı Turguy Büyükkarcı’ya teşekkürü unutmamıştı.

Voleybol şubesini bu tutarlı davranışından dolayı kutluyorum.

Dostluğun, kardeşliğin ne demek olduğunu tüm İzmir’e gösterdi.