Gözler, İduğ’un üzerinde olacak

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, bir yıllık görev süresinde yaptığı yatırımlarla partili, partisiz herkesin dikkatini çekiyor.

Belediyenin gelirini etkin şekilde kullanan, yaptığı tasarrufları yatırıma dönüştürmeyi başaran Dr. İduğ, bütçesini iki kat artırdı, yaklaşık 70 milyon liraya çıkardı.

Vee, 105 yeni araçla, tam 41 tapuyu belediyeye kazandırdı.

Bu gerçekten inanılmaz bir olay.



Bir yıllık sürede böyle başarılı işlere imza atmak, her babayiğidin harcı değil.

Geçmişte nice başkanlar gördük.

Bırakın yatırım yapmayı, belediyenin kasasını tamtakır bıraktı, batağa sürükledi.

Bir dahaki seçimlerde de ne adı kaldı ne de eseri.



Ama İduğ, mali disipline önem veren, kendi ayakları üzerinde güçlü durabilecek bir belediye yaratmayı, adaylığı süresince zaten kafasına koymuştu.

Şimdi de meyvelerini toplamaya başladı.

Mütevazılığı da elinden bırakmayan İduğ, “Başarı sadece benim değil, bütün ekip arkadaşlarımızın. Bizi izlemeye devam edin” dedi.



Bu açıklamasının ardından şimdi gözler hep İduğ’un üzerinde olacak.

Yapacağı icraatları, çalışmaları Bornovalılarla birlikte göreceğiz.

Buda’nın şiirsel esprisi Tanfer’in hoş sohbeti...

Dünkü yazımda, lanet korona yüzünden evden çalıştığımızı söylemiş, yazı işleri ekibime teşekkür etmiştim.

Ancak diğer mesai arkadaşlarımı unutmadım.

Onları da bugüne bıraktım.



Spor yazarlarımız Bülent Buda, Fatih Tanfer ve köşesinde dertlere derman olan, herkesin imdadına yetişen Kemal Önderoğlu (Kemal Hoca.)

Hepsinin sevgisi, yeri ayrı.

Mesela, Bülent abinin şiirsel esprili konuşmasını, Fatih’in hoş sohbetini, Kemal Hoca’nın, ‘Enginim’ diye söze başlaması hala kulaklarımda çınlıyor.



İzmir’de magazinin babası Yusuf Çınar ve benimle tüm bölgeyi karış karış dolaşan Özcan Demirci’nin de hakkını ödeyemem.



Reklam müdürüm Gülhan Kepençü, Feyime Sarıca ve Pınar Kızmaz, şimdi evlerinden hizmet vermeye devam ediyor.

Canla başla gayret gösteriyor.



Gazetemizin eli ayağı, kolu kanadı Mesut Tengiz, herkesin imdadına yetişen, her işin üstesinden başarıyla gelen çalışkan kardeşim.

Kısaca, her işyerine Mesut gibi biri lazım...



Tüm ekibimde büyük emeği olan Emine Kaçar ve Tümer Püsküllü’yü de unutmadım.

İkramlarının tadı hala damağımda...



Bu arada, Cihan Gürsoy, Ferhat Özdemir ve Yasin Dağlı, biz evden Home Office çalışsak da görevlerini en iyi şekilde yapmaya devam ediyor.



Şu lanet virüsü tüm dünya ile birlikte bir an evvel başımızdan defedelim, yine eskisi gibi gazetemizde el ele, güzel günlere koşalım.

Bunun için de dışarı çıkmayalım, ‘Evde Kalalım.’