Mordoğan çok değişecek çok!

1 Şubat Cumartesi akşamı Mordoğan’daydım.

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan’ın düzenlediği levrek avı etkinliğine katıldım.

Daha önce belediyelik olan, bugün ise Karaburun’un mahallesi konumundaki yerleşim merkezinin sadece içinden geçip gidiyordum yıllardır.

Etrafı ve deniz kıyısındaki yerleşik düzenden habersizdim.

Ama görünce, şaşırdım.

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Şöyle bir sahili turladım.

Şubat ayında olmamıza rağmen hava çok güzeldi.

Geçmiş yıllardaki gibi soğuk değildi, malum mevsimler değişti!

İzmir’den ve ülkemizin birçok kentinden akın akın gelmişti vatandaşlarımız yarışmaya.

Hem mekan sahipleri hem de Başkan Erdoğan mutluydu.

Sıra sıra kafeler, çay bahçeleri ve restoranlar, “Haydi ne duruyorsunuz, sizi bekliyoruz” der gibiydi.

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Gördüm ki, Mordoğan gerçekten yaşanılacak bir yer.

Denizi tertemiz, pırıl pırıl.

İnsanları cana yakın, mekan sahipleri kibar mı kibar.

Kısaca her türlü özelliğe sahipti şirin mahalle...

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Başkan Erdoğan, Mordoğan’da altyapı çalışmasının başladığını, kanalizasyon borularının döşenmesinin ardından bölgeye yeniden çekidüzen vereceklerini söyledi.

Vee, akşam 20.30’da açılış konuşmasıyla, “Denizin en mavisi, levreğin en tazesi” sloganıyla başlattı 11’inci levrek avı yarışmasını Erdoğan.

Etkinliğe bine yakın amatör balık tutkunu katıldı.

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Bidonlarda yakılan ateşler arasında vira bismillah diyerek oltalar denize atıldı.

Yakalanan küçük boyda levrek yeniden denize bırakıldı. Çünkü, 40 santimden küçük balık dereceye giremeyecekti.

Etkinlik sabaha kadar sürdü, yarışmacılara sucuk-ekmek ikramı yapıldı.

Çorbalar içildi, çaylar-kahveler yudumlandı, şarkılar söylendi.

Muhteşem bir atmosferde zamanın nasıl geçtiği anlaşılmadı.

Saatler 09.00’u gösterdiğinde, yarışmaya son nokta konuldu.

Yeterince avlanma gerçekleşmediği için 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve ‘Kalamar Odülü’ belirlenemedi.

Bu yüzden de para ödülleri kura sonucu sahibini buldu.

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Yarışmacılarla birlikte sabahlayan Erdoğan, yorulmuştu ama bunu belli etmiyordu.

Halkı ile içiçe olmaktan, onları mutlu görmekten yorgunluğunu unutmuştu.

Ve, şu açıklamasıyla da etkinliğe nokta koydu:

“Gönlümden geçen en büyük balığın değil, en güzel dostlukların yakalanması. Levrek bahane, dostluk ve beraberlik şahane.”

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Yarışmanın ardından konuşan Erdoğan, Karaburun ve Mordoğan için birçok projeleri olduğunu, şimdi altyapı çalışmasının başladığını, kanalizasyon borularının döşendiğini söyledi, “İlçemiz sadece yaz mevsiminde hareketli olmayacak. Turizmi 12 aya yayacağız. Bütün çalışmalarımız bu yönde” dedi.

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Hemen başkanın konuşmasını kesip araya girdim, “Bir önerim var. Konutların birçoğu iki veya üç katlı. Bu binaları tek bir renge boyasak nasıl olur” dedim.

Erdoğan gülümsedi, “Benimle aynı görüştesiniz. Yaz sezonu başlamadan Bodrum örneğinde olduğu gibi bütün yapılar tek bir renge boyanacak. Mordoğan’ı kabuğundan çıkaracağız. Sadece ülkemize değil, bütün dünyaya açılacağız” dedi.

İzmir’in en küçük ilçelerinden Karaburun’un kara talihinin, Başkan Erdoğan sayesinde artık sona ereceği kanısındayım. Çünkü, neredeyse 24 saatin tamamını ilçesinin geleceğini düşünerek geçiriyor.

İyilik meleği Erçetingöz!

Gazeteci Esat Erçetingöz’ü, İzmir’de tanımayan yoktur.

Tam 46 yıllık bir dostluğumuz var.

Geçmişte birçok gazetede başarılı işlere imza attı.

Çok çalıştı, çabaladı.

Son yıllarda da kendi magazin dergisiyle meşgul oldu.

Ama boş durmadı, sürekli koşuşturdu...

Etkinlikten etkinliğe, davetten davete gitti, zordaki insanlara yardım için çaba harcadı.

Sonunda Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yardımcısı doktor Özlem Özdemir Yılmaz’ın öncülüğünde, bir gurup arkadaşıyla birlikte, “Yeter ki İyilik Olsun Derneği”nin hayata geçtiğini duyurdu Erçetingöz.

Sonrasında da, “Bir avuç yüreği iyilikten yana olan insanın yaktığı kıvılcım, bugün kocaman bir yangına dönüştü. Önce platformduk, şimdi ise dernek olduk.

Daha büyük projelere imza atma zamanı geldi” diye açıklama yaptı Erçetingöz, çok daha fazla ihtiyaç sahibi çocuğa dokunmak istediklerini söyledi.

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Dostum Erçetingöz’ü böyle bir oluşumun içinde olduğu için ayakta alkışlıyorum.

Onunla birlikte hareket eden kalbi güzel insanları da yürekten kutluyorum.

Ne güzel bir davranış çocuklara yardım etmek, bir ihtiyacını gidermek. Hepinizin yolu açık olsun...