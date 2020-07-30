15 ayda dev yatırımlar

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, 1.5 yıllık icraatları kapsamında hem Akdeniz’in hem de Mersin’in kazandığını belirtti. “Dersimize çok çalıştık. 1.5 yılı kapsayan sınavdan yüksek not almak için mücadele verdik” diyen Gültak, şunları söyledi: “Akdeniz’i insanlarımızın göç edip kaçtığı değil, hayata kattığımız proje ve hizmetler sayesinde, yaşamak için tercih ettiği bir yer yaptık. Akdeniz’i daha planlı, düzenli, temiz ve sağlıklı bir kente dönüştürme mücadelemize destek veren başta mesai arkadaşlarım olmak üzere herkese teşekkür ederim. Yakın geçmişte çatışmalarla, biber gazları ve TOMA’larla gündeme gelen Akdeniz’de artık huzur, barış, kardeşlik, sevgi ve muhabbet var.” Gültak’ın 15 aya sığdırdığı proje ve yatırımlarıyla Akdeniz, Mersin’in parlayan yıldızı oldu.

Başkan Yetimleri Unutmadı!

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ve eşi Raziye Kocaispir, Yüreğir Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte yetim çocuklarını giydirdi. Törende konuşma yapan Başkan Kocaispir, “Kurban Bayramı öncesi yetim gülerse dünya güler. Bir yetimin sevindirilmesinin ne kadar önemli ve kıymetli olduğunun hepimiz bilincindeyiz. Bu çocukların yüzünün gülmesi, Yüreğir’de 100 kilometre yol yapmaktan daha kıymetlidir benim için” dedi.

İki bayramı birden yaşadılar

Ocak ayındaki yoğun yağışlarda Karslılar Mahallesi 82093 Sokak’ta yaşayan Hatun-Ali Tik çiftinin evi heyelan nedeniyle ağır hasar gördü. Adana Valiliği olası bir can kaybı yaşanmaması için Çukurova Belediyesi’nden binanın hemen yıkılmasını istedi. Ancak kalacak yeri olmayan aile yıkıma direndi. Bunun üzerine Karslılar Mahallesi’ne giden Başkan Soner Çetin, aileyi ikna etmeye çalıştı. Ailenin kalacak yerleri olmadığını söylemesi üzerine Çetin, “Size söz veriyorum. Bakanlığa yazı yazacağım. Olmadı evinizi ben kendim yapacağım” dedi. Aile bunun üzerine ikna oldu ve 10 Ocak’ta yıkım çalışmaları başladı. Ağır hasarlı evin yıkımının bitirilmesinin ardından Çetin, verdiği sözü tutarak aileye yeni ev yapılması talimatını verdi. Ev, birkaç ay içinde bitirildi. Mahalleye gelişinde alkışlarla karşılanan Çetin, yeni evin anahtarını Hatun Tik’e teslim etti.

Minik Beren’e sürpriz…

İstanbul Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Bahtiyar Sokak’ta ikamet eden Muazzez-Ayhan Erdem çiftinin 2.5 yaşındaki kızları Beren, kendisine sevgi gösterisinde bulunan belediye temizlik işçilerinin evinin önünden geçmesini dört gözle bekliyor. Bahçelievler Belediyesi temizlik işçileri Nihat Karaalp ve Selami Yılmaz da, kendilerine sevgi gösterisinde bulunan minik kıza, hediye sürprizi yaptı. Beren, sürpriz karşısında şaşkınlık yaşarken, annesi Muazzez Erden “Kızımı sevindiren Belediyemize teşekkür ediyorum” dedi. Temizlik çalışanlarından Nihat Karaalp duygularını şu sözlerle ifade etti: “Çok sevdiğimiz Beren bizi her gördüğünde el sallıyordu. Biz de ona sürpriz yapmak istedik ve küçük bir hediye aldık.” Selami Yılmaz ise şunları söyledi: “Beren bizi her gördüğünde heyecandan uçacak gibi seviniyor; biz de ona küçük bir hediye aldık. Beren’le birlikte bütün çocukları seviyoruz.”

Asfalttaki koca delik korkuttu!

Manisa Akhisar Mecidiye Mahallesi Atatürk Caddesi’nde oturan okurumuz Nebi Kenan, yollardaki koca deliklerin kapatılmamasından şikayetçi: “Yollarda oluşan çukurlarda araçlarımızın kaza riski oldukça yüksek. Bir can bu kadar ucuz olmamalı. Ayrıca yanlışlıkla bir kişi düşse asla çıkamaz, ikinci husus ise cadde boyundaki dereler bu kadar ot ve kirli iken küçük kardeşlerimiz oyun oynarken oluşabilecek kötü olaydan yetkililer bu vebali nasıl kaldıracak merak ediyorum. Şiddetli bir yağmur yağsa yağmur suları bile akacak yol bulamaz.”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun okuyucumuzun çağrısına kulak verip gereğini yapacak mı? Bekleyip göreceğiz.

Belediyeden cevap var!

Teşekkürler Başkan

İzmir’in Buca ilçesinde yaşayan Emrullah Güven’in talebini 20 Temmuz 2020 tarihinde “Yardım İstiyoruz” başlıklı haberimizle okurlarımıza duyurmuştuk. Başkan jet hızıyla talimat verip vatandaşın isteğini yerine getirdi. Duyarlılığından dolayı Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’a teşekkür ederiz.

Sen sor başkan cevaplasın!

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