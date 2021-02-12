ATIK GETİRME MERKEZİ KURUYOR

Van’ın İpekyolu Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak adına birinci sınıf ‘atık getirme merkezi’ kuruyor.

İpekyolu Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından projelendirilen, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak, çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak adına ilçe sınırları içerisinde birinci sınıf ‘atık getirme merkezi’ kuruluyor. Van’ın en modern ve en kapsamlı atık getirme merkezi özelliğini taşıyacak olan yapı bin metrekare üzerine kurulacak. Tesiste 500 metrekare atık deposu, 55 metrekare yönetim binası ile 39 metrekare tehlikeli atık deposu ve 10 ayrı başlıkta geçici depolama alanı yer alacak.

Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Farklı atık gruplarının toplanmasını sağlayarak, atık getirme merkezimizde ambalaj atıklarının doğaya atılmadan geri dönüşümünü sağlamış olacağız. Enerji tasarrufuyla birlikte çevre sağlığı ve ekonomiye ciddi katkı sağlayacağız” denildi.

56.2 MİLYON TL DEĞERİNDE ATIK SU ARITMA TESİSİ

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 2020 yılında kent genelinde 27.5 milyon TL değerinde 8 adet atık su arıtma tesisini işletmeye aldıklarını belirterek, 2021 yılında ise 28.7 milyon TL değerinde 11 adet tesisin işletmeye alınmasını planladıklarını açıkladı. Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü’nün önemli çevre yatırımlarıyla birçok yeni projeye imza attığını söyledi. Başkan Büyükkılıç, “Başarılı altyapı çalışmalarıyla adından söz ettiren KASKİ Genel Müdürlüğümüz, 2020 yılında Kayseri genelinde 8 adet, 27.5 milyon TL değerinde atık su arıtma tesisini işletmeye aldı. İlçelerimize yapılan tesislerin 2’si ileri biyolojik, 6’sı ise biyolojik atık su arıtma tesisidir. KASKİ’miz bu önemli yatırımlara 2021 yılında da devam edecek. Bu kapsamda, yıl içerisinde tamamlanması planlanan 11 adet yeni tesisimiz bulunmaktadır. Bunun 3’ü ileri biyolojik, 8’i ise biyolojik atık su arıtma tesisi olacak. Tesislerin maliyeti ise 28.7 milyon TL’dir. 2020 ve 2021 yılında, atık su arıtma tesislerimize toplamda 56.2 milyon TL yatırım yapmış olacağız” diye konuştu. Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğü’nün merkez ve ilçelerin tamamında çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini ifade etti.

ORHAN VELİ’NİN “KUYRUKLU ŞİİR”İ KASAPLAR SOKAĞI’NDA

Karadeniz Ereğli Belediyesi şehri sanatla buluşturma ve sokak güzelleştirme çalışmalarına devam ediyor. Şehir merkezindeki pazar yerinde duvarlar şiirlerle buluştu. Geçtiğimiz aylarda bir duvara Nâzım Hikmet Ran’ın “Günaydın” şiiri yazılırken, şimdi de pazar yerindeki Kasaplar Sokağı’nın yan duvarında, Orhan Veli Kanık’ın “Kuyruklu Şiir”i ile dizelerdeki “ciğercinin kedisi” ve “sokak kedisi” görselleri yer alıyor. Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Kasaplar Sokağı’na giderek çalışmaları yerinde inceledi. Pazar esnafıyla bir araya gelen Başkan Posbıyık, sanatla günlük yaşamın iç içe geçmesini sağlamak ve hayatı kültürel açıdan zenginleştirmek için edebiyatın, şiirin, plastik sanatların vazgeçilmez olduğunu belirtti. Balıkçılar Sokağı’na da geçen Başkan Posbıyık, konuyla ilgili çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Posbıyık, “Bölgede çalışan esnafa ve pazara, kasaplara, dükkânlara alışveriş için gelenlere şiir dizeleri eşlik ediyor. Daha önce de yine aynı bölgede Maksude Çubukçu’nun yazdığı ‘Pazarın güzel Ayşesi’ isimli şiir pazar girişindeki duvarda yer alıyordu. Benzer çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sanat her zaman yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası olmalı” dedi.

TOROSLAR’DA ULAŞIM AĞI GÜÇLENİYOR

Toroslar Belediyesi, ilçenin yüksek kesimlerindeki mahallelerde yeni yol açma, bakım ve düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında çiftçilerin tarım arazisine ulaşmak için kullandığı yolları yenileyen belediye aynı zamanda yoğun yağışlar neticesinde olası taşma ve sel tehlikesine karşı sorun tespit edilen bağlantı yolları üzerinde de büz boru döşeme çalışmaları yapıyor.

Çöp parkı!

İstanbul Merter’de yaşamakta olan okurumuz Öğüt Çayırlıoğlu, “Merter’de Şelale Parkı var. Malumunuz, 65 yaş üstü yasaklardan dolayı evimizden fazla uzağa gidemiyoruz. Şelale Parkı gerek hava almak için, gerek yürümek ve güneşlenmek için gidebileceğimiz güzel bir park. Ancak son zamanlarda çöpten ve bakımsızlıktan mide bulandıran bir hale geldi. Galiba park kısa süre önce Bahçelievler Belediyesi’nden İBB’ye geçmiş. Daha önce Bahçelievler Belediyesi bakarken bu park tertemizdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne geçti geçeli manzara bu şekilde. Birçok bank kırık bir şekilde, oturulacak gibi değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de daha önce ilçe belediyesinin baktığı gibi bakmasını özen göstermesini istiyoruz” dedi. Okurumuzun bu şikâyetini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine duyurmuş olalım. Umarız en kısa sürede park temizlenir ve vatandaşların nefes alabileceği hale gelir.

‘Bitkiler yok oluyor’

Antalya’nın Kepez ilçesi, Çankaya Mahallesi’nde oturmakta olan okurumuz Ali Çakır, “Size gönderdiğim fotoğraflar doğal gebere (kapari) ormanı çevresine dökülen çöplerle alakalıdır. Cimer, Antalya Valiliği, Belediye dâhil yaptığım tüm şikâyetlere rağmen, çevre katliamına karşı hiçbir önlem alınmamaktadır. Orman bitkileri yok edilerek betonlaşma süreci ayrı bir felaket olarak devam etmektedir. Bu çöplerin kaldırılarak, çevrede önlem alınması ve yeşilin muhafazası için yetkililere sesimizi duyurmanızı rica ederim” dedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kepez Belediyesi ekipleri bu şikâyete kulak verip, şikâyette bulunulan alanda gerekli temizliği yapacak mı bekleyip, göreceğiz.

Büyükşehir’den çamaşırhane müjdesi

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin Şakirpaşa Mahallesi’nde uluslararası iş birliğiyle hayata geçirdiği çamaşırhane yoğun hizmet veriyor. Kente göçle gelen yoksul insanların ve ihtiyaç sahibi vatandaşların rağbet gösterdiği çamaşırhanede günde ortalama 40 yıkama işlemi gerçekleştiriliyor. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın asla taviz vermediği sosyal belediyecilik anlayışının güzel örneklerinden biri olan çamaşırhane hizmetiyle, temel ekonomik ihtiyaçları karşılamakta zorluk çeken göçmenlere ve vatandaşlara bir nebze de olsa destek olunuyor.

BELEDİYEDEN YANIT YOK!

Belediye duyarsız kaldı!

Sarıyer, Ferahevler Mahallesi, Suşehrililer Sokak’ta yaşamakta olan okurlarımız, yaklaşık üç yıldır devam eden bir inşaatın bitmemesinden şikâyet etmişti. Biz de gazetemizin 5 Şubat 2021 Cuma günkü nüshasında da “Bizi bu çileden kurtarın!” başlıklı haberimizle okurumuzun sesini yetkililere duyurmaya çalışmıştık. Bir hafta geçmesine rağmen belediyeden yanıt gelmeyince, şikâyet edilen sokağı kontrol ettik, bir haftadır müdahale edilmemiş. Normalde sokağa çıkma yasağında belediyeler durumu fırsata çevirip şikâyet edilen noktalara müdahale ederken, Sarıyer Belediyesi hiçbir şey yapmamış. Okurumuzun şikâyetini sokakta gerekli düzeltmeler yapılana kadar Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve ekibine duyurmaya devam edeceğiz.

SEN SOR, BAŞKAN CEVAPLASIN!

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