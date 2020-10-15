'Bunu bize yapmayın!'

İstanbul Bebek’te yaşamakta olan okurlarımız “Bebek İstanbul’un gözbebeği. İnsanlar Bebek parkına hava almak, Boğaz’ı izlemek için geliyor. Çocuklu aileler çocuklarını parkın içerisindeki oyun parklarına bırakıp spor yapıyor, manzaraya karşı oturuyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 24 Temmuz 2020 Cuma günü kıyıdaki çökmeyi tekrar inşa edeceğiz diye kıyı şeridinden 15 metre uzağına metal perdeler çekti ve bu metal perdelere afişler yapıştırdı. Madem projesi belli değil, işin ne zaman başlayacağı belli değil, 2.5 aydır bir kazma bile vurulmayan bu parkın önünü neden kapattınız? Bu perdeleri iş başlamadan iki gün önce koyamaz mıydınız? Bize bunu yapmayın” diye şikâyette bulundular. Haberimizden sonra Bebek’te yaşayan okurlarımızın bu şikâyetine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ne cevap verecek? Bekleyip göreceğiz.

Aksaray’da kitap okuma seferberliği

Aksaray Valiliği toplumda kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi ve teşviki için “Kitap Aksaray” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında kent meydanına kurulan stantlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Binlerce vatandaş kitap bağışı yapmak için uzun kuyruklar oluştururken, sanal kütüphane üzerinden de kitaplar ücretsiz olarak okuyucuları ile buluşuyor. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Herkes evinde okuduğu güzel kitapları getirip buraya bırakıyor, biz de onları Aksaraylı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” dedi. Bağışlanan kitapların sanal kütüphanede toplanacağını belirten Vali Aydoğdu, sözlerine şunları ekledi: “Proje kapsamında hizmete giren ’www.kitapaksaray.gov.tr’ sitesine üye olan herkes istediği kitaba ulaşabilecek.”

Başkan Soyer’den ‘askıda tablet’ kampanyası

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in uzaktan eğitimde tablet ve bilgisayarı olmayan öğrencileri desteklemek için üç bin tablet dağıtılacağını açıklamasının ardından kısa sürede başvuruların sayısı 100 bini buldu. Yeni başvurular durdurulurken, talebin büyüklüğü nedeniyle ayrıca “askıda tablet” kampanyası da başlatıldı. Başkan Soyer tüm İzmirlileri kampanyaya destek vermeye çağırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, uzaktan eğitim yapacak, ancak bu olanaklara sahip olmayan öğrenciler için geçtiğimiz günlerde bir destek programı açıkladı. Bu kapsamda interneti olmayan 20 bin öğrenciye 4 GB internet, 3 bin öğrenciye de tablet verileceği duyuruldu. HİM ve Bizizmir üzerinden tablet almak için başvuru sayısı kısa sürede 100 bine ulaştı. Bunun üzerine başvurular durduruldu ve bu desteğe en fazla ihtiyaç duyan aile ve öğrenciler belirlenmeye başladı. Talebin beklenenden çok daha fazla olması nedeniyle de Büyükşehir Belediyesi pandemi dönemindeki dayanışma kampanyalarına bu kez tablet ve bilgisayar bağışını ekledi.

‘Asfalt istiyoruz!’

Adana Sarıçam Sofudede Mahallesi, Dilek Atlığ Caddesi ya da 2733 Sokak’ta yaşayan okurlarımız evlerinin önlerinin kışın ve yağmurlu zamanlarda çamurdan geçilmediğini belirterek, tek isteklerinin yollarının asfaltlanması olduğunu söylediler. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ’ın vatandaşların bu talebini en kısa sürede çözeceğinden şüphem yok. Belediye ekiplerinin nasıl bir aksiyon alacağını hep birlikte bekleyip göreceğiz.

Çocukların bir isteği var!

İstanbul Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi’nde yaşayan okurlarımız “Mahallemizdeki Fetih Çocuk Parkı çok atıl bir durumda, çocuklarımızın oynadığı parkta bakım yapılmasını istiyoruz. Belediyeye kayıt bıraktık fakat parkta bir değişiklik yok. Basamaklar çok eski, tahtaları sökülmüş ve çocukların kaydığı sarı kaydırağın olduğu yerdeki resme bakarsanız, yer beton ve engebeli, çocuklar kayarken bir şey olacak diye korkuyoruz. Belediye başkanımızdan tek isteğimiz, çocuklarımızın oyun oynadığı parka bakım yapılması” diyerek isteklerini ilettiler. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta’nın Gaziosmanpaşa’da yaşayan vatandaşlarımızın çağrısına duyarsız kalmayacağına eminim.

Belediyeden cevap var!

Bir günde çözüldü

Van’ın İpekyolu ilçesi, Halilağa Mahallesi, Terzioğlu Caddesi’nde esnaflık yapan okurumuz, iki yıldır kapanmayan çukurla ilgili şikâyetini bizle paylaşmıştı. Biz de gazetemiz de okurumuzun şikâyetini 08 Ekim 2020 Perşembe günü “Çukuru taşla, toprakla dolduruyoruz” başlıklı bir haberle duyurmuştuk. Haberimizden sonra harekete geçen belediye ekipleri okurumuzun şikâyet ettiği çukuru bir günde kapattı. İpekyolu Belediyesi’ne duyarlılığından dolayı teşekkür ederiz.

Geri sayım devam diyor

23 Nisan-29 Ekim 2021 tarihleri arasında Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan Expo 2021 Hatay için geri sayım devam ediyor.2021 yılının dünya çapındaki ilk ve en büyük etkinliği olacak, ‘Medeniyetler Bahçesi’ ana temasıyla Hatay’da düzenlenecek Expo için heyecanlı bekleyiş son 195. gününe girdi. İskenderun ve Antakya’da toplam 300 dönümlük bir alanda devam etmekte olan EXPO inşaatlarının aralık aylarında tamamlanması beklenirken, yerel, ulusal ve uluslararası iletişim çalışmaları, gönüllü faaliyetleri, forum etkinlikleri, katılımcı şehirler politikası ve bahçe tasarımları gibi pek çok alanda da çalışmalar son sürat devam ediyor. Ulusal ve uluslararası resmi katılımcıların oluşturacağı bahçeler, sergiler ve etkinliklerle Expo, ülkemize ve yakın coğrafyaya canlılık katarken, şehre de tüm pandemi önlemlerinin alındığı dolu dolu bir 6 ay yaşatacak.

Bodruma hiç yakışıyor mu?

Muğla’nın Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi, Turgut Özal Caddesi’nde oturan okurlarımız şikâyetlerini şöyle anlattılar: “Resimde de göreceğiniz gibi, kaldırım uzun zamandır hasar gördüğü halde hâlâ yapılmadı, belki de 6 aydan fazla bir süre böyle duruyor. Bu bölge yaşlı insanların ağırlıkta olduğu bir bölge ve yürümekte zorlanıyorlar. Ayrıca, her yağışta burada ayak bilekleri aşacak kadar su birikiyor, evlere ayakkabıları çıkarıp, paçaları sıvayıp gidiyoruz.” Okurlarımızdan gelen bu şikâyet üzerine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras okurlarımızın bu şikayetinden sonra nasıl bir aksiyon alacağını hep birlikte bekleyip göreceğiz.

SEN SOR, BAŞKAN CEVAPLASIN!

Sevgili okurlar! Yaşadığınız şehirde, sokağınızda, cadde ve kaldırımlarda gördüğünüz aksaklıkları ve belediye hizmetlerinde karşılaştığınız sorunları, sorumlulara duyurmak, şikâyetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulunmasını istiyorsanız, bize iletin. 0530 954 59 59 numaralı telefonumu günün her saatinde arayabilir, whatsapp’tan veya eren.aka@milliyet.com.tr elektronik posta adresine şikayetinizi fotoğraflarıyla birlikte iletebilirsiniz...