Mersin’in Toros ilçesinden bir okurumuz, atıl durumda kalan Rauf Denktaş Parkı’nın maneviyatını hatırlatarak belediyeye sesleniyor.

Mersin’in Toroslar ilçesinde yaşamakta olan okurlarımız Belediye’ye tepkili. “Büyük vefasızlık” diyen okuyucularımız Başkan Yılmaz’a seslendi: “Geçtiğimiz günlerde KKTC’nin 37. kuruluş yıl dönümü kutlanırken biz de Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan Rauf Denktaş Parkı’nda bir tören yapılmasını isterdik. Parkımızda Kıbrıs harekâtından kalma F-4 Phantom jet uçağı ve M-48 Patton tank mevcut. Ancak bakımsızlıktan atıl bir vaziyette duruyor. Bu parkın içine belediye kameriyeler, çeşmeler ve lavabolar yapılırsa çok daha kullanışlı olur. Ortasında kafe benzeri boş bir yapı var ancak atıl durumda, değerlendirilmiyor. Kapılar pencereler camlar kırık. Parkta oyun alanları bile mevcut. Belediye istese burayı çok iyi bir şekilde düzenleyebilir, ortada bulunan alanı bir işletmeye verebilir veya kendisi işletebilir. Ayrıca, parktaki Türk bayrağımızın solmuş olması, Kıbrıs bayrağının yıpranmış olması da bizi çok rahatsız ediyor.”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, parkın varlığından haberi var mı bilmiyoruz ama umarız manevi bir değeri olan bu parkla ilgili olarak harekete geçer. Bunu ilerleyen günlerde göreceğiz.

‘Görüntü var, ses yok’

Kocaeli’nin İzmit ilçesi, Yenidoğan Mahallesi, Altun Sokak’ta Vadi İzmit Evleri’nde yaşamakta olan okurlarımızın Belediye’ye tepkisi var. ‘Hizmet istiyoruz!” diyen okurlarımız Başkan Hürriyet’e seslendi: “Evimizin yolu size yolladığımız fotoğraftaki gibi. Hava güzel olsa toz toprak, yağmur yağsa çamurlar içinde kalıyor. Bu durumdan bıktık. İzmit Belediyesi’ne sadece 4.5 kilometre uzaklıktaki oturduğumuz sokakta 24 bloktan oluşan 424 daireli elit bir site var fakat yolu yok. Belediyelerin görevleri arasında asfalt dökmek yok mu? Belediye’nin kurumsal web sitesine girip baktığınızda bir dizi şeyler yaptığı yazıyor ama nedense asli görevi olan asfalt hizmetini bile veremiyor vatandaşa. Anlayacağınız, görüntü var, ses yok. Belediye Başkanı umarım sizin sayenizde bu çilemizi duyar ve burada yaşayan insanlara da hizmet getirir.” İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet okurlarımızın sesine kulak verip gereğini yapacak mı yoksa kulak arkası mı edecek? Hep birlikte bekleyip göreceğiz.

Yürüyen merdiven yürümüyor!

Antalya’da yaşamakta olan okurlarımız, “Üst geçitlerimizde yürüyen merdiven var, çok iyi bir hizmet ama bu merdivenler çalıştırılmıyor. Bizim gibi yaşlı insanlar inerken veya çıkarken zorlanıyor. Anlayacağınız, yürüyen merdivenler yürümüyor” dedi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, görevinin başında olsaydı vatandaşın bu şikâyetine duyarsız kalmayacağına eminim. Koronavirüs tedavisi devam eden Başkan Böcek’e acil şifalar dilerken, Başkan vekili ve ilgili belediye ekiplerine vatandaşların şikâyetlerini duyurmuş olalım.

“Veren el ile alan eli buluşturuyoruz”

Yenimahalle Belediyesi, ilçede dayanışmayı sağlamak amacıyla Toplumsal Dayanışma Merkezi “Derman Market”i hizmete açtı. Karşıyaka Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi içerisinde bulunan ve Yenimahalle esnafının bağışlarıyla oluşturulan Derman Market, ihtiyaç sahibi ailelere alışveriş imkânı sağlayacak. İhtiyaç sahibi 5 bin aile, kartlarına yüklenen krediyle gıda ve giyim ürünü ihtiyaçlarını marketten alabilecek. Ayrıca Derman Market’e uzak mahallelerde oturan ilçe sakinleri için belediye tarafından servis taşıtları da çalıştırılacak. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Hayata geçirdiğimiz Derman Market ile veren el ile alan eli buluşturuyoruz. Üretici ve firma sahiplerinin bağışladığı ürünleri, marketimizde kurduğumuz barkodlama ve puanlama sistemiyle ihtiyacı olan vatandaşlarımıza sunuyoruz. Ekiplerimiz tarafından şimdiye kadar tespit edilen 2 bin 500 ailemiz gıda, temizlik, giyim, ayakkabı gibi birçok ihtiyacını Derman Market’ten karşılayacak. Hedefimiz 2 ay içerisinde 5 bin aileye ulaşmak. Böylelikle bu zor zamanda ihtiyaç sahibi ailelerimize sahip çıkacağız. Bizim amacımız hiçbir vatandaşımızın yatağa aç girmemesi ve her çocuğun yüzünün gülmesidir” dedi.

Bisiklet dostu kent: Mersin

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bisikletlilerin kentte rahatlıkla bisikletlerini sürebilmesi ve trafikte yaşayabilecekleri sorunları en aza indirebilmek için çalışmalarına hızla devam ediyor. Mersin Bisikletli Gezginler Derneği’nden gelen talep doğrultusunda harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, doğa ve çevre dostu bir ulaşım aracı olan bisiklete ve kullanıcılarına destek oluyor. Mersin’de bisiklet kullanımını artırmak ve trafikte bisikletlilerin yaşadığı sorunları en aza indirmek için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın çalışmalarıyla, kentin 5 noktasındaki VMS dijital mesaj levhalarında, evrensel sembollerden olan ve üzerinde “Bisikletliye Saygı - 1,5 metre” ile “Bisikletliyi Fark Edin” yazılı uyarılar yer almaya başladı.

Çalış’ın çehresi değişecek

Fethiye Belediyesi tarafından yapılacak Çalış Sahil Düzenlemesi öncesi Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve ilgili daire müdürleri Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi’nde Çalış esnaflarıyla bir araya geldi. 2021 yılı yaz sezonunun başlangıcına kadar bitirilmesi beklenen proje tamamlandığında, Çalış’ın çehresi değişecek. Oturma gruplarından peyzajına, özel parke taşından ışıklandırmasına kadar baştan sona değişecek Çalış Plajı’nda, çalışmaların bir hafta içerisinde başlaması bekleniyor. Projede öncelikle altyapı işlerinin yapılacağı, ardından üstyapıya geçileceği öğrenildi.

KAÇAK YAPILARA GEÇİT YOK

Aksaray Belediyesi, imar planı dâhilinde, kaçak yapılara geçit vermiyor. İmara aykırı inşa edilen yapılar için yıkım kararı alınıyor. Aksaray Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Türkiye genelinde başlatılan “İmar Barışı” yasasından faydalanarak mera ve hazine arazilerinin üzerine kaçak yapı inşa eden kişilerin aldıkları Yapı Kayıt Belgesi’ni iptal etti. Belediye Zabıta Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü kontrolünde mera ve hazine arazileri üzerindeki kaçak yapılar tek tek yıkıldı. Aksaray Belediyesi yetkililerinden yapılan açıklamada, Laleli Mahallesi’nde son 2 günde bu kapsama giren 32 yapının yıkımının tamamlandığı bildirildi.

‘Tehlike arz ediyor!’

Ankara’dan bir okurumuz, “Hipodrom Caddesi üzerinde, sağ şeritte, size yolladığım fotoğrafta göreceğiniz gibi, yola paralel bu oyuk bisiklet sürücüleri için çok tehlikeli bir durum arz etmektedir. Sayın Başkan bir bisikletle bu caddeden gitmeyi denerse bize hak verecektir” dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş vatandaşın bu isteğine kulak verip yoldaki oyukları kapattıracak mı? Bekleyip göreceğiz.

SEN SOR, BAŞKAN CEVAPLASIN!

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