Vatandaşın imar tepkisi!

Pertek Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ve ilçenin en yeşil alanına sahip bölgenin Pertek Belediyesi tarafından imara açılması ilçe sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Tunceli’nin Pertek ilçesinde yaşamakta olan okurlarımızın Pertek Belediyesi’nin imar planı uygulamasına tepkisi var. Okurlarımız Başkan Alan’a şöyle seslendiler: “Mevcut doğal yapı ve yerleşim dokusu geri dönüşümsüz biçimde tahrip edilip, bozulacak. Geneli dikili (bağ/bahçe), sulu tarım ve mutlak tarım arazilerinden teşekkül eden parseller en az 1/5 yani yüzde 20 oranında yok olacak. Söz konusu planın devamı olarak, hali hazırda üzerinde çalışılmakta olan 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesinin uygulanmasının kaçınılmaz bir sonucu olarak mülk sahiplerine kaybolan mülkleri için herhangi bir istimlak bedeli ödenmeyecek, bütün parsellerin sınırları ve şekilleri de değişecek. Parseller küçülmek ve sınırları değişmekle de kalmayacak, sayısı, yaşı ve rekoltesi hiç de azımsanamayacak çok sayıda ağaç parseller arasında yer değişecek. Bizler için bu ağaçlar sadece maddi niceliksel bir anlam taşımamaktadır. Bu ağaçlar aynı zamanda kültürel, ailevi yaşamımızın birer parçasıdır. Birçoğu hayatta olmayan ya da uzun yıllar birbirinden ayrı düşmüş aile fertlerimiz arasındaki ortak hatıraların somut yeşil birer varlığıdır.”

Başkan Alan’ın açıklaması

Tunceli Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, “Söz konusu imar planı bir önceki belediye başkanı zamanında değişti. 13 Ekim 2014 tarihinde Belediye Meclisi’nde karar alındı, 4 Mart 2019 tarihinde de imar planları değişti. Ben de 4 Nisan 2019 tarihinde belediye başkanlığı görevime başladım. 10 bin nüfusun altında olan yerlerde imar planı yapılması zorunlu değildir.

Ayrıca 1980 ve 2001 yılında iller Bankası tarafından yapılan imar planları da bulunmaktadır. Yani 2014 ile 2019 yılları arasında yapılan imar planı ilk yapılan plan değildir” açıklamasında bulundu.

YAĞMUR SUYU BOŞA GİTMİYOR!

Çaycuma Belediyesi’nin uygulamaya koyduğu Yağmur Suyu Toplama ve Kullanma Yönetmeliği’ne göre ilk binalar yapılmaya başlandı.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde, Belediye Meclisi’nin 2019 yılı eylül ayı oturumunda aldığı bir kararla yeni yapılacak yapılarda yağmur suyu toplama sistemi kurulması zorunlu hale getirildi. Belediye Meclisi’nin oy birliğiyle kabul ettiği Yağmur Suyu Toplama ve Kullanma Yönetmeliği’ne göre, yapılacak inşaat projelerinde, yapılar brüt alanlarına göre 500’den 1.000 litreye kadar depo alanı ayırmak zorunda. Sistemin kurulabilmesi için yapıların taban alanlarının minimum 200 metrekare olması gerekiyor. Yağmur suyu kullanan aboneler, kullanım oranlarına bağlı olarak şehir şebeke suyunu yüzde 30’a kadar indirimli kullanabiliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Zonguldak bölgesinin Rize’den sonra ülkenin en çok yağış olan yeri olduğunu ve 12 ay yağış aldığını söyleyerek, “Çok yağmur alıyoruz ama bölge çok büyük su kaynaklarına da sahip değil. Biz Çaycuma’nın suyunu Filyos Irmağı kenarındaki keson kuyulardan elde ediyoruz. Suyumuz kirlenme tehdidiyle karşı karşıya olduğu gibi, elde etmek için ciddi bir enerji de tüketiyoruz. Yağmur sularını toplayıp kullanarak hem karşı karşıya kaldığımız küresel ölçekteki kuraklık tehlikesini azaltmak hem de enerji maliyetlerini azaltarak kaynaklarımızı doğru kullanmak istiyoruz” dedi.

Toplanan suyun bahçe sulama ve tuvalet rezervuarlarında kullanılmasını önerdiklerini de söyleyen Kantarcı, “Biz böyle öneriyoruz ama çok basit bir dinlendirme tekniğiyle çamaşır ve bulaşık makineleriyle banyo başta olmak üzere tüm gereksinimlerin karşılanması için kullanabilir. Sisteme basit bir klorlama sistemi eklenirse, son derece nitelikli bir su elde edilebilir. Biz henüz uygulamanın başındayız. Çıkardığımız yönetmeliğe göre ilk binalar yapılıyor. Aynı teşvikleri eski yapılara da uygulayarak, sistemi kuranların ucuz su kullanmasını sağlayacağız” dedi.

Belediye olarak iklim dostu uygulamalara büyük önem verdiklerini belirten Kantarcı, sözlerini sürdürdü: “Bunun yanı sıra biz Çaycuma gibi küçücük bir kentte 20 kilometreye yakın bir bisiklet yolu yaptık. Otomobil kullanımını elden geldiğince azaltmaya çalışıyoruz. Geliştirdiğimiz engelsiz yol tasarımıyla Çaycuma’da hareket edebilir durumdaki her engellinin, hiç kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan her türlü hizmete erişebileceği koşulları oluşturduk. Filyos Irmağı’ndan doğa ve su canlılarının dostu Arşimet burgulu türbinle elektrik elde edeceğiz. Bunun ihalesini yaptık, yakında inşaatına başlayacağız. Güneş’ten enerji elde etmek için uzman bir şirketle protokol imzaladık. Çaycuma Belediyesinin kendi tüketimi olan tüm elektriği temiz enerjiden elde edeceğiz. Daha ileride mevzuatla ilgili sorunlar çözüldüğünde, halkımızın ortak olacağı bir enerji kooperatifi kurarak daha büyük tesisler kurarak tüm Çaycuma tüm enerjisini yenilenebilir kaynaklardan elde eden bir kent haline gelecek.”

KÜLTÜR VE TURİZM YOLU İÇİN YIKIM VE ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün önemle üzerinde durduğu Hazreti İbrahim ve Hazreti Eyüp peygamber makamları arasında direkt bağlantıyı sağlayacak “Kültür ve Turizm Yolu”nun hizmete açılması için tahliye ve yıkım çalışmaları başlatıldı. Kent trafiğini rahatlatacak, turizme katkı sunacak projelerin hayata geçirilmesinde girişimlerde bulunan Başkan Beyazgül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Resmi Gazete’de yayımlanan acele kamulaştırma kararıyla Hazreti İbrahim ile Hazreti Eyüp peygamber makamları arasında direkt bağlantıyı sağlayacak “Kültür ve Turizm Yolu”nun hizmete açılması için tahliye ve yıkım çalışmasına katıldı. Proje kapsamında Eyyübiye ilçesi, Muradiye, Hacıbayram, Şıhmaksut ve Eyyübiye mahalleleri sınırları içerisinden geçen güzergâhta tahliye ve yıkım çalışmaları başlatılarak ilk etapta uzlaşma sağlanan 130 yapının yıkım işlemlerine başlandı.

‘Belediye yardım etsin!’

İstanbul Ümraniye Atatürk Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi, İrfan Sokak, Köşem Apartmanı’nda yaşamakta olan okurlarımızdan Selma Topçu, “Oturduğumuz bina 41 yıllık, binada resimlerde de görüldüğü gibi dökülmeler var. Binayı kentsel dönüşüm üzerinden yenilemek istiyoruz ancak dükkân sahipleriyle anlaşamıyoruz. Kentsel dönüşümdeki arsa payındaki 3/2 çoğunluk dükkân sahiplerinde olduğu içinde elimiz kolumuz bağlı. Şu anda burada bu şekilde oturmamız bile çok tehlikeli. Belediyenin bir önce duruma el atmasını ve dönüşümün başlamasını istiyoruz” dedi. Köşem Apartmanı’nda oturan vatandaşlarımızın canı yanmadan Ümraniye Belediyesi ekiplerinin duruma müdahale etmesini bekliyoruz.

BELEDİYEDEN YANIT VAR!

‘Ocak ayı planında’

Ankara Mamak, Cengizhan Mahallesi, 841. Sokak’ta yaşamakta olan okurlarımız, sokaklarının aylardır asfaltlanmamasından şikâyetçiydi. Biz de gazetemizin 7 Ocak 2021 Perşembe günkü nüshasında “Otomobillerimiz servisten çıkamıyor” başlıklı haberimizle konuyu duyurmuştuk. Haberimiz üzerine Mamak Belediyesi’nden açıklama geldi: “Habere konu olan Cengizhan Mahallesi, 841. Sokak ocak ayı planlamamız içerisindedir.” Teşekkürler Mamak Belediyesi.

İBB’nin sorumluluğunda!

İstanbul Eyüpsultan ilçesi, Güzeltepe Mahallesi’nde oturmakta olan okurlarımız, mahallelerindeki gecekondu mesken parkının bakımsızlığından şikâyetçilerdi. Biz de gazetemizin 7 Ocak 2021 Perşembe günkü nüshasında “Park bakım istiyor!” başlıklı haberimizle konuyu duyurmuştuk. Haberimiz üzerine Eyüpsultan Belediyesi’nden açıklama geldi: “Habere konu olan park İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundadır.”

Tüm sokak bir günde yapıldı!

Antalya’nın Kepez ilçesi, Sütçüler Mahallesi, 6519. Sokak’ta oturmakta olan bir okurumuz, “Yollarımızı kazıp gittiler. Açılan bu çukurları belediyenin kapatmasını istiyoruz” diyerek belediyeye seslenmişti. Biz de gazetemizin 7 Ocak 2021 Perşembe günkü nüshasında “Çukurlar kapatılsın!” başlıklı haberimizle konuyu duyurmuştuk. Haberimiz üzerine Kepez Belediyesi habere konu olan sokaktaki tüm çukurları aynı gün kapattı. Teşekkürler Kepez Belediyesi.

SEN SOR, BAŞKAN CEVAPLASIN!

Sevgili okurlar! Yaşadığınız şehirde, sokağınızda, cadde ve kaldırımlarda gördüğünüz aksaklıkları ve belediye hizmetlerinde karşılaştığınız sorunları, sorumlulara duyurmak, şikâyetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulunmasını istiyorsanız, bize iletin. 0530 954 59 59 numaralı telefonumu günün her saatinde arayabilir, whatsapp’tan veya eren.aka@milliyet.com.tr elektronik posta adresine şikayetinizi fotoğraflarıyla birlikte iletebilirsiniz...