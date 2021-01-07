Vatandaştan koydaki inşaata tepki!

Marmara Adası’ndaki Manastır Koyu’na yapılan inşaata ada halkı tepki gösterdi.

Balıkesir’e bağlı Marmara Adası’nda yaşamakta olan okurlarımız, “Marmara Adası Manastır mevkiinde yapılan bir inşaatla ilgili olarak sesimizi duyurun. Manastır Koyu, adını orada bulunan eski Manastır harabesinden alır. Harabenin önündeki alan sit alanıdır, çivi çakılamaz.

‘Çınar ağaçları kesildi’

Taşlar kullanılarak duvar ve ev yapıldı, hazine arazisi işgal edildi. Şu anda da inşaat yapılıyor. Oradaki çınar ağaçlarını kestiler. Yapan kişi de Meclis üyesi. Ayrıca, toprak da denize karıştırılıyor. Manastır yazlıkçıların olduğu bir yerdir. Bu tür faaliyetler kış aylarında yapılıyor ki kimseler görmesin, tepki vermesin. İnşaat yapılan yer adanın en nadide plajı idi şimdiki halini görseniz inanamazsınız, içiniz acır, lütfen bu doğa katliamına sessiz kalmayın. Geçtiğimiz senelerde bizim burada olduğu gibi Bodrum’da da böyle bir durum olmuştu ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum duyarsız kalmayıp yıkım için talimat vermişti. Marmara Adası’ndaki Manastır Koyu’nun da yok olmaması için sesimizi yetkililere duyurun” dedi.

Okurlarımızın şikâyetinden sonra Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy’dan konuyla ilgili bilgi aldık. İşte belediyeden gelen yanıt: “Manastır mevkiinde yıkılan taş duvar tamir edildi. Çınarlı Mahallesi, Manastır mevkiinde imar planı içerinde bulunan tapulu 2 adet taşınmaz önündeki mevcut taş duvar batı rüzgârlarının etkisiyle yıkılmış ve duvardaki taşlar kumsala saçılmıştır. Duvarı daha önce yaptıran doktor sahibi yeri satmış ve alan kişi, Ediz Öztürk, Belediye meclis üyemizdir. Duvar yıkılmış, taşlar denize plaja saçılı durumda olduğundan, sahildeki mevcut hizasından yine tapu sınırları dışarısına kesinlikle çıkmadan duvarı sağlam bir şekilde betonarme olarak arsa içerisindeki çınar ağacının önündeki toprağın denize erozyonunu ve mevcut yapının kaymasını da önleyecek şekilde önüne hatta daha da geriye çekerek eski taş duvar ölçülerinde mevcut yapının kaymasını da önleyecek şekilde yapılmıştır. Manastır mevkii 1. derece doğal sit alanı olmayıp, planlı, 3. derece doğal sit alanıdır. Taşınmaz sahibinin tapulu yerleri olması haricinde bir de içerisinde İmar Barışı öncesi yapılmış iki katlı mevcut yapı olup, taşınmaz Maliye Hazinesi’nden kiralanmıştır. Hazine yerinin gaspı ya da yeni yapılan bir kaçak yapı söz konusu değildir.”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Balıkesir İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri gerekli denetimlerini yaptıktan sonra, Marmara Adalar Belediyesiyle aynı fikirde olacak mı?

ÇORUM’A MÜJDE!

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 1957 yılında faaliyetlerine başlayan ve ekonomik ömrünü tamamladığı gerekçesiyle 2017 yılında faaliyetlerini durduran çimento fabrikasının arsasını satın alacaklarını duyurdu. Belediye, 1 milyon 384 bin metrekarelik arsanın üzerinde yeni bir Çorum inşa edecek. Başkan Aşgın, Saat Kulesi Meydanı’nda yaptığı açıklamada, belediyenin Çorum’un şehircilik anlamında gelişiminin önündeki en önemli engellerden olan 1384 dönümlük çimento fabrikası arazisinde artık yeni bir Çorum’un yükseleceğini kaydetti. Bu alanda yapılacak çalışmalarla ilgili ulusal ve uluslararası firmalardan profesyonel destekler alacaklarının altını çizen Başkan Aşgın, “Devir işlemlerini ocak ayının ortaları gibi tamamlamayı planlıyoruz. Daha sonra da hemşehrilerimizin de istekleri ve talepleri doğrultusunda ticaret alanlarından sosyal konutlara, AVM’lere, jeotermal tesislere kadar ortak akıl geliştirerek şehrin önünü açacak bu projeyi hep beraber hayata geçireceğiz. İnşallah en doğru kararı vererek hayırla yâd edilecek bir hizmete imza atmış olacağız” dedi.

BAŞKAN MURAT AYDIN’IN ACI GÜNÜ

Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’ın Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren babası Mehmet Kahraman Aydın, Giresun’un Piraziz ilçesi Bozat köyünde toprağa verildi. Aydın, geçen hafta da aynı hastalıktan annesi Meliha Aydın’ı kaybetmişti. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.

ÜCRETSİZ ULAŞIM SÜRESİ 30 HAZİRAN’A KADAR UZATILDI

Hatay Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanmaya devam edeceğini duyurdu. Büyükşehir yetkilileri, 31.12.2020 tarihli 31351 sayılı Resmi Gazete’de yer alan karar kapsamında, sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin ücretsiz ulaşımdan yararlanma hakkının 6 ay uzatıldığını açıkladı. Karar kapsamında, sağlık çalışanları, sağlık personel kartlarını şoförlere göstererek, belediyeye ait toplu taşıma araçlarından (sarı otobüsler) 30 Haziran 2021 tarihine kadar ücretsiz yararlanabilecek.

DENİZ DÜNYASI’NDA ÜRETİLEN BALIKLAR VATANDAŞA HEDİYE EDİLECEK

Keçiören Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirdiği çekilişle Deniz Dünyası’nda üretilen çeşitli türde süs balıklarını vatandaşa hediye edecek. Çekilişte 150 adet süs balığı cam fanus içerisinde şanslı vatandaşlara verilecek. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Deniz Dünyası’ndaki balık çeşitliliğini artırdıklarını, bu sayede okyanus ve denizlerdeki canlı yaşantısını Keçiören’e taşıdıklarını aktararak, şunları söyledi: “Okyanus ve denizlerdeki eşsiz güzellikteki canlıları vatandaşlarımızın beğenisine sunan Deniz Dünyası, şehit ve gazi yakınlarına, engellilerimize, çocuklarımıza ve çocuklarıyla birlikte gelen ailelerimize ücretsiz hizmet veriyor. Vatandaşlarımız burayı ziyaret ettiklerinde hem deniz canlılarını görmüş oluyorlar hem de anılarını ölümsüzleştirmek için Deniz Dünyası tünelinde fotoğraf çektirebiliyorlar. Akvaryumumuzdaki canlı sayısını ve çeşitliliğini her geçen gün artırarak burayı bir çekim merkezi haline getiriyoruz.”

‘OTOMOBİLLERİMİZ SERVİSTEN ÇIKAMIYOR!’

Ankara Mamak, Cengizhan Mahallesi, 841. Sokak’ta yaşamakta olan okurlarımız, “Sokağımız aylardır bu durumda. Arabalarımız servisten çıkamaz hale geldi. Bir asfalt atmak bu kadar mı zor? Lütfen sesimizi duyurun” dedi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin 841. Sokak’ta yaşamakta olan okurlarımızın bu şikâyetine kulak verip vermeyeceğini bekleyip göreceğiz.

‘YOLUMUZ NE ZAMAN YAPILACAK?’

Manisa’nın Yunusemre ilçesi, Uncubozköy Mahallesi, 5543. Sokak’ta yaşamakta olan okurlarımız, “Sokağımızdan geçen altyapı çalışmasından sonra yolun eski haline getirilmesini istiyoruz” dedi.

Elektrik dağıtım şirketiyle görüşmemiz neticesinde, şirket yetkilileri altyapı çalışmasını tamamladıklarını ve belediyeye iş bitirme evrakını verdiklerini ve bundan sonraki çalışmaların ilgili belediyelerin sorumluluğunda olduğunu ifade ettiler. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi’nden konuyla ilgili bir nasıl bir açıklama geleceğinizi bekleyip göreceğiz.

‘ÇUKURLAR KAPATILSIN!’

Antalya’nın Kepez ilçesi, Sütçüler Mahallesi, 6519. Sokak’ta oturmakta olan bir okurumuz, “Yollarımızı kazıp gittiler. Açılan bu çukurları belediyenin kapatmasını istiyoruz. Arabalarımızı çukurlar mahvetti” dedi. Haberimizden sonra okurumuzun isteğini Kepez Belediyesi yerine getirecek mi? İlerleyen günlerde göreceğiz.

PARK BAKIM İSTİYOR!

İstanbul Eyüpsultan ilçesi. Güzeltepe Mahallesi’nde oturmakta olan okurlarımız, mahallelerindeki gecekondu mesken parkının bakımsızlığından şikâyetçiler: “Parkımız biraz bakım istiyor. Çocuklarımızın yere takılıp düşmelerinden korkuyoruz.” Okurlarımızın bu isteğini Eyüpsultan Belediyesi yetkililerine iletmiş olalım.

SEN SOR, BAŞKAN CEVAPLASIN!

Sevgili okurlar! Yaşadığınız şehirde, sokağınızda, cadde ve kaldırımlarda gördüğünüz aksaklıkları ve belediye hizmetlerinde karşılaştığınız sorunları, sorumlulara duyurmak, şikâyetlerinizi onlara iletmek ve çözüm bulunmasını istiyorsanız, bize iletin. 0530 954 59 59 numaralı telefonumu günün her saatinde arayabilir, whatsapp’tan veya eren.aka@milliyet.com.tr elektronik posta adresine şikayetinizi fotoğraflarıyla birlikte iletebilirsiniz...