Geleceğin cesur kadınları için

Ne güzel bir kadındı Gülriz Sururi. İsmiyle müsemma; gül saçan, güller dağıtan, gerekli gördüğünde dikenini de sakınmayan. Bir modern zamanlar bilgesiydi. İnsan olmanın temel meselelerini çok genç yaşta çözmüş, derinlik bilgisi alıp başını yürümüştü. Hayat bilgisi defterinin sayfalarındaki hikâyeler paha biçilmezdi. Renk skalasının her tonuna hâkimdi anlatısı. Bazen de kara kalem çalışırdı. Kıldan ince, kılıçtan keskindi yolu. Yol arkadaşları bunu bilirdi. Küsmek, darılmak olmazdı.

Onu “Keşanlı Ali Destanı”nda izlediğimde hayran olmuştum. İlk anı kitabını okuduğumda daha da katlanmıştı bu hayranlık. Gel zaman git zaman, söyleşiler yapma imkânım oldu kendisiyle. Daha sonraları onunla aynı sofrada bulunma şansına eriştim. “Gülriz Sururi der ki” diye başladığım çok özel cümleler hediye etti bana. Onu tanımak hangi kuşaktan olursanız olun büyük bir lütuftu. Ben payıma düşeni yaşadım. Sırada bizden sonrakiler var. İki yıl önce bir yılbaşı gecesi sessizce veda edip gitmek zorunda olması, ölümün hadsizliği yoksa ondan öğrenecek çok şey, ondan öğrenecek çok insan var. Ki aralarında özellikle yarının cesur kadınları olacak kız çocuklarını önemsiyorum. Onlar, Engin Cezzar’ın deyişiyle bu “serçe bilekli, aslan yürekli” kadını yakından tanımalı. Ayşegül’ün rol model olduğu günler geride kaldı, bugünün kız çocuklarına Gülriz Sururi yakışır. Ne güzel ki bu dileğimin hayata geçmesine olanak sağlayan şahane bir kitap çıktı: “Gülriz Sururi / Serçe Bilekli, Aslan Yürekli Tiyatrocu”.









Kitap, Puduhepa ve Kız Kardeşleri projesi kapsamında yayımlandı. Projenin amacı “yeni yetişen kız çocuklarımızın Anadolu topraklarından çıkmış kadınların başarı hikâyelerinden ilham alarak, güçlerinin farkına vararak, kendilerine güvenerek büyümeleri”. Proje kapsamında önce kızıl saçlı Gülriz bebeklerle tanıştık. Ardından da kitap geldi. Kitabı yazan ve resimleyen Demet Kılıç.

Puduhepa 3 bin sene önce Anadolu’da yaşamış barış kraliçesi. Proje kapsamında çıkan kitaplar aracılığıyla kız çocuklarını kız kardeşleriyle tanıştırıyor. “Merhaba” diyor ilk sayfada okura ve devam ediyor: “Ben Puduhepa! Bugün seninle, enerjisi ve yaratıcılığı hiç bitmeyen benzersiz bir kız kardeşimi tanıştırmak istiyorum: Gülriz Sururi. Türk tiyatrosunun unutulmaz sanatçısı. Haydi, birlikte onun macerasını dinleyelim”.

Kitapta, Sururi’nin çocukluğundan “Keşanlı Ali Destanı”na, korkularından başarılarına, tiyatro aşkından Engin Cezzar ile evliliğine uzanıyoruz. Demet Kılıç, tatlı bir dille, bir kız çocuğunun anlayabileceği safiyette yazmış hikâyeyi. 6 yaş üstü çocuklar için tavsiye ediliyor ama yetişkin okura da hitap ediyor. “Biliyorum” diyor Gülriz Sururi “Bazen büyük hayaller korkutucu gelebilir. Ve bu çok normal. Hepimiz korkarız zaman zaman. Ama önemli olan, korkmana rağmen içindeki güce güvenmek, o adımı atmak ve merakla o maceraya atılmak, öyle değil mi?” Hangi yaşta olursak olalım, bu mesaja ihtiyacımız var. Nitekim bana da çok iyi geldi.

Bir gün bu ülkede kadına şiddet bitecekse, bu yine kadın eliyle olacak. O günün gelmesi için serçe bilekli, aslan yürekli kız çocukları yetiştirmeliyiz. Geleceğin cesur kadınlarının harcına bu kitaptan katmak gerek. Ben tanıdığım bütün kız çocuklarına hediye etmeyi düşünüyorum. Kitabı http: //puduhepavekizkardesleri.com adresinden ve TOÇEV Dükkan’dan temin edebilirsiniz.