Bali'nin Spiritüel Başkenti Ubud'u Keşfet

Ubud'un güzelliği inkar edilemez. Sürekli gülümseyen halkı, yemyeşil doğası, pirinç tarlalarının yarattığı bambaşka doku ve sabahın erken saatlerinde başlayan geleneksel törenler ile gelen herkes bu küçük kasabaya kalbini çaldırıyor.

Bali deyince bir çok gezginin aklına uçsuz bucaksız plajlarda düzenlenen partiler, muhteşem günbatımı ve dalgalarla dans etmenin özgürlüğünü yaşatan sörf yapmak geliyor. Sahilden uzaklaşıp, kuzeye doğru gittiğinizde ise ülkenin spiritüel başkenti olan Ubud'a ulaşıyorsunuz. Ubud'a vardığınızda sağlıklı yaşam bilinci için gelen insanların, workshoplara katılıp, yoga derslerine girip, vegan restoranlarda görece lezzetli yemekler tükettiği başka bir dünya ile karşılaşıyorsunuz.

Şimdi ben buraya neden gideyim, benim böyle şeylere ilgim yok diyebilirsiniz. İşte tam olarak bu noktada kasabada yer alan birbirinden farklı tasarıma sahip kahve dükkanları, bohem tarzdaki butikleri, el sanatları üzerine açılan pazarları, ormanın içerisindeki lüks konaklama imkanları ve sonsuzluk havuzları gezginleri buraya çekmeyi başarıyor. Havanın kararması ile eğlenmek için dışarıya çıkan insanların yarattığı kalabalık kasabanın küçük sokaklarının dolup taşmasına sebep oluyor.

Ubud'a Ulaşım

İstanbul'dan direkt Denpasar'a uçuşunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Aktarmalı olarak gitmek isterseniz de Kuala Lumpur ya da Singapur'u kullanabilirsiniz. Buralara kadar gelmişken bizim gibi bir kaç destinasyonu birleştirmek oldukça akıllıca olabilir. Biz 2 gün Kuala Lumpur'u gezip ardından Bali'ye uçmuştuk.

Ubud'a ulaşım için Kura Kura Bus firmasını kullandık. Bunun için öncelikle havalimanından Galleria Shopping Mall'a ulaşmanız gerekiyor ki bu bağlantıyı taksi ile sağlayabilirsiniz. Şehiriçi taksi kullanımında lisanssız araçlar yer aldığı için Blue Bird Group ismindeki taksileri tercih etmenizi öneririm.

Ubud'a gelen bir çok gezgin şehiriçi ulaşımda ve çevredeki gezilecek noktaları keşfetmek amacıyla bütçesine göre ya scooter kiralıyor, ya özel şoförlü araç kiralıyor, ya da Go-Jek Rideshare deniyor. Go-Jek Rideshare'ın anlamıysa scooter'ı siz sürmüyorsunuz arkada konforlu bir yolculuk geçiriyorsunuz. Yollar çok dar ve kimse trafik kurallarına uymuyor, olurda scooter kiralayacak olursanız dikkatli olun!!

Gittiğim şehirleri adım adım yürüyerek gezmeyi çok seviyorum. Böylelikle lokal halkın yaşamına ortak olduğumu hissedebiliyorum. Bugüne kadar yürüyerek gezdiğim yerler arasında beni en çok etkileyen Ubud oldu. Belki yaşam tarzları, belki doğası ve belki de sokaklarda karşılaştığım insanların içtenliği... Size tavsiyem Ubud'u mümkün olduğunca yürüyerek keşfedin.

Ubud'da Konaklama

Konaklama seçenekleri önünüze düştüğünde gözlerinize inanamayacaksınız. Gelen gezginlerin tercihleri ya Ubud'un merkezinde yer alan pansiyon, hostel tarzındaki yerler oluyor ya da kasabanın dışında, doğa ile iç içe olan, özel havuzlu villaların yer aldığı otellerden yana oluyor.

Fiyatlar ise seçeceğiniz konaklama tipine göre farklılık gösterse de gözünüz korkmasın öyle abartı bir rakam ödemeden çok iyi seçeneklerde konaklayabiliyorsunuz. Biz tercihimizi özel havuzlu villa tipi evlerden oluşan butik bir otelden yana kullanmıştık. Otel ismi isterseniz de, Tapa Kawi Villas.

Ubud'da Ne Yenir ? Ne İçilir ?

Ubud'a gelince nerede ne yenir derseniz, şöyle bir cevap verebilirim. Vegan kafeleri, warungs'ları(sokak restoranları) ya da özgün tarzlarıyla birbirleriyle yarışan ve dünya mutfağından örnekler sunan onlarca restoranından birini tercih edebilirsiniz. Biz sabahları otelde kahvaltı yapıp, diğer öğünlerimizi hep dışarıda yedik. The Legend Cafe ve Warung Pondok Madu çok sevdiğim mekanlar diyebilirim.

Yerel bir lezzet denemek istiyorum derseniz size menü olarak lapa pilav, tavuk, sebze soteyi tavsiye edebilirim. Sokaklarda karşınıza çıkan yerel restoranların birçoğu bunları harika yapıyor. Peki yemek faslını kapatıp üzerine harika bir kahve içmeye ne dersiniz? O zaman rotanızı F.R.E.A.K Coffee'ye çevirin derim. Dünya çapında ün yapmış hatta dünyanın en pahalı kahvesi olma özelliğine sahip Luwak kahvesini geleneksel bir lezzet olarak deneyebilirsiniz.

Ubud Gezilecek Yerler

Ubud'a gitmeden önce nereler görülmeli, gezilmesi gereken noktalar nerelermiş diye şöyle bir araştırdığımda o kadar çok nokta ile karşılaştım ki bunların arasından olmazsa olmazları seçerek bir Ubud gezilecek yerler listemi hazırladım.

Ubud merkezde ve çevresinde görülmesi gereken oldukça etkileyici noktalar mevcut. Neredeyse tüm kasaba pirinç tarlalarıyla çevrili ve bu tarlalardan en ünlüsü ise Tegalalang Pirinç Terasları. Günün ilk ışıklarıyla yolunuzu buraya düşürün hem çok fazla kalabalık olmuyor hem de güneş ışığının açısı size tam bir görsel şölen sunuyor. Özel olarak tasarlanmış, Instagram'da çokça gördüğünüz kuş yuvalarında ve salıncaklarda güzel fotoğraflar yakalayabilirsiniz! Merkezden araç ile 25-30dk'lık uzaklıkta bulunuyorlar.

Sırada Ubud'a gelen turistlerin en popüler durağı olan Maymun Ormanı var. Burada kutsal makak maymunları yaşıyor. Maymunlar etrafta dolaşırken siz siz olun, eşyalarınıza göz kulak olun. Bir bakmışsınız güneş gözlüğünüz başınızdan uçuvermiş gibi gibi durumlarla karşılaşmayın sonra. Eşyalarınızı sağlama alıp, doğanın tadını çıkarın.

Sıcaklardan bunalıp şöyle buz gibi bir suda yüzelim derseniz Tegenungan Şelalesi'ne doğru yolunuzu çevirin. Doğada, yeşillikler içinde kendinizi farklı bir deneyime hazırlayın. Yine burada da Bali salıncakları ile harika fotoğraflar çektirebilirsiniz. Konum olarak şehir merkezinde yer almıyor. Araç ile 20dk'lık sürüş mesafesinde.

Ubud'a geldiyseniz şehir merkezinde uğranması gereken bir diğer olmazsa olmaz nokta ise Pasar Seni Ubud(Ubud El Sanatları Pazarı). Alışveriş severseniz ve Bali'ye özgü ürünler almak istiyorsanız tam yerine geldiniz. Ahşap oymacılığı ile yapılmış benzersiz tasarımlar, batik boyama kıyafetler, hasır örgü ürünler ve daha fazlası bu pazarda yer alıyor. Pazarlık bu pazarın olmazsa olmaz kuralı :) Pazara öğle saatinde gittiğimiz için epey kalabalıktı. Sabah erken saatlerde giderseniz rahatça gezebilirsiniz.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Goa Gajah diğer bir ismiyle Fil Mağarası Hinduizm'in fil başlı tanrısı olan Ganesha için yapılmış muhteşem bir tapınak. Yerel halk aktif biçimde ibadet yeri olarak bu tapınağı kullanmaya devam ediyor. Şehir merkezinden 40dk'lık bir yürüyüş ile ulaşabilirsiniz.

Akşam olup hava kararmaya başladığında yapılacak en güzel aktivitelerden birisi meşhur kecak dansını izlemek. Biz de yolumuzu Ubud Palace'a çevirdik ve gösteriyi izlemek için yerlerimizi aldık. Kecak dansı bir Hindu destanı aslında. Bali'ye özgü kıyafetleri ile oyuncular sahneye geliyor ve müzik eşliğinde seyircilere hikayeleri canlandırdıkları bir dans gösterisi gerçekleştiriyorlar. Olukça etkileyiciydi gitmenizi tavsiye ederim. Gösteriyi Uluwatu Tapınağı'nda da izleyebilirsiniz.

Tekrar tekrar gitsem bile hiç sıkılmayacağımı düşündüğüm, doğasına aşık olduğum bu küçük kasabadan kalbimi bırakıp ayrıldım. Umarım bu yazım sizi de baştan çıkarır ve yolunuzun Ubud'a düşmesine sebep olur.

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