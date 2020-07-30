Dikili Bademli Koylarını Keşfet

İzmir’in Dikili ilçesine bağlı olan Bademli Köyü, çevresinde yer alan koyların muazzam güzelliğinden dolayı popüler hale gelen bir destinasyon olmaya başladı. Saklı koyları, pırıl pırıl denizi ve yemyeşil doğası ile Ege koyları benim hep aklımı başımdan almayı başarmıştır.

Bademli Ulaşım

Uçak ile gidelim derseniz, Bademli’ye en yakın havalimanı İzmir Adnan Menderes. Otobüs ile gitmek isterseniz önce Dikili’ye ulaşıp, buradan Bademli dolmuşlarına aktarma yapmanız gerekiyor. Bölgede yer alan koylar birbirinden uzak, sadece Killik Koyu ve Küçük Zindancık Koyu yan yana yer alıyor. Sizlere tavsiyem kendi aracınız ile gitmeniz. Bir diğer opsiyon da motosiklet veya araba kiralamanız yönünde.

Bademli Koyları

Bademli koylarını görenler burası için Türkiye’nin Maldivleri diyor. Sebebi ise Maldivleri aratmayacak güzellikteki turkuaz renginde denize sahip olması. Bademli’deki koyların neredeyse hemen hepsi zeytin ağaçları içinde yer alıyor. Sözü çok uzatmadan dillere desten koyları tanımaya başlayalım.

Pissa Koyu

Beyaz kumu, tertemiz ve masmavi denizi ile işte Bademli’nin en popüler koyu karşınızda. Karavan ile gelenler mi derseniz yoksa çadır kurup konaklayanlar mı ya da benim gibi sabah saat 8’de kendini bu plaja atalanlar mı ? Meraklısı çok, herkes bu koya akın akın geliyor. Kumsalı geniş değil, denizi sığ, plaja giriş ücretsiz. Özel işletmeye girip şezlong, şemsiye kiralayıp uzun uzun burada kalacağım derseniz koyda Panaroma Park isminde tek bir özel işletme bulunuyor. Giriş ücreti 2020 yılı için 50TL.

Killik Koyu

Zeytin ağaçları arasından tozlu yollardan geçerek ulaşıyorsunuz bu koya. Denizi sığ, pırıl pırıl ve turkuaz rengi maviye sahip. Çocuklu aileler tarafından da çokça tercih ediliyor. Ücretsiz halk plajını kullanabileceğiniz gibi yan yana dizilmiş işletmelerden birini de tercih edebilirsiniz.

Bu koyun bir diğer özelliği de kil çıkması. Sağlık açısından bazı hastalıklara iyi geldiği için vücutlarını kille kaplayıp güneşlenen kişilerle karşılaşabilirsiniz.





Küçük Zindancık Koyu

Killik Koyu’nun hemen yanında 5dk’lık yürüme mesafesinde bulunan Küçük Zindancık Koyu’nda herhangi bir işletme bulunmuyor. Yazlık evlerin kullandığı küçük bir plaj aslında burası. Evlerin arasındaki merdivenlerden inip bu koyda da yüzebilirsiniz. Aynı zamanda tur teknelerinin de uğrak yeri.

Deniz Ilıcası

Bu koy hem deniz severler hem de kaplıca severler tarafından tercih ediliyor. Oldukça bakımsız kükürtlü su havuzu bulunuyor. Bakımsız diye belirtmek istiyorum, çünkü bir heves giderseniz neyle karşılaşacağınızı bilmenizi istedim.

Denizine gelince su pırıl pırıl, özellikle sabah saatlerinde çok durgun. Kumsalı bulunmuyor, küçük patika yollardan deniz kenarına iniyorsunuz. Deniz kestanesi oldukça fazla, bu yüzden deniz ayakkabısı ile girmenizde fayda var.

Kalem Adası

Maldivler’de bir otelde konaklıyormuş hissini yaşamak isterseniz sizleri bu adaya davet ediyorum. Özel bir işletme tarafından tüm ada kapatılmış durumda. Sadece otel müşterileri bu adayı kullanabiliyor. Adanın çevresindeki koylara Bademli Limanı’ndaki teknelerle ulaşım sağlayabilirsiniz.

Garip Adası

Bu adaya giriş serbest. Ulaşım için limandaki balıkçı tekneleri ile anlaşabilirsiniz. Adaya bırakıp yine belirlediğiniz saatte gelip sizi alıyorlar. Bademli’deki diğer koylara göre daha sakin olan Garip Adası’nın berrak sularında yüzmeden buradan ayrılmayın.

Bademli’de Şunları Mutlaka Yap;

Pissa Koyu’nun cam gibi sularında yüz,

Köyün nazar boncuklarıyla süslü meydanında bir mola ver,

Günübirlik tekne turları ile koyları keşfet,

Meşhur içeceği olan koruk suyunun tadına bak.

Aklınızın ve kalbinizin Dikili Bademli koylarında kalacağı, turkuaz renge doyacağınız keyifli ve bol yüzmeli bir tatil diliyorum. Daha sakin bir tatil geçirmek isterseniz sonbahar aylarını tercih edin ve koyların hepsi sizlere kalsın.

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