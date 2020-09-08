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Gökşen Çavuş

Gökşen Çavuş

gksn@msn.com

Büyülü Atmosfere Sahip Kapadokya’da Gezilecek Yerler

8 Eylül 2020

Büyülü Atmosfere Sahip Kapadokya’da Gezilecek Yerler

Sizleri bu yazım ile 1985 yılında Unesco Dünya Mirası Listesi’ne adını yazdıran büyüleyici bir bölge olan Kapadokya’ya götüreceğim.

 Erciyes Dağı, Hasan Dağı ve Güllü Dağlarının püskürtmüş olduğu lavların bölgeye yayılması, rüzgarın ve yağmur sularının yumuşak yapıdaki bu tüf kayaları şekillendirmesi ile Peri Bacaları oluşmaya başlamış. Roma döneminde Hristiyanlığın yasak olması, bölgede kayaların oyularak yeraltı şehirlerinin kurulmasına ve ibadet yerleri için sayısız kilise, manastır yapmalarına neden olmuş.

 Kapadokya Gezilecek Yerler

 Kapadokya bölgesinin şirin bir ilçesi olan Avanos doğumluyum. Sizlere lokal bir rehber olarak bu yazımı hazırladım. Sorularınız olur ise yazının altındaki e-mail adresimden ya da instagram’dan bana ulaşabilirsiniz.

Büyülü Atmosfere Sahip Kapadokya’da Gezilecek Yerler

Büyülü Atmosfere Sahip Kapadokya’da Gezilecek Yerler

Avanos’ta Görülmesi Gereken Noktalar;

Tahta Köprü

Saç Müzesi

Taş Köprü

Güray Müze

Çanak Atölyeleri

Zelve Açık Hava Müzesi

Devrent Vadisi

 

Ürgüp’te Gezilecek Yerler

 

Ürgüp’ün en çok turist çeken noktası anne, baba ve çocuk olarak tanımlanan Üç Güzeller ismindeki peri bacası oluşumu. Bir de dillere destan Asmalı Konak dizisi Ürgüp’ün ününe ün katmasını sağlamış.

Büyülü Atmosfere Sahip Kapadokya’da Gezilecek Yerler

Ürgüp’te Görülmesi Gereken Noktalar;

 Temenni Tepesi

Asmalı Konak

Üç Güzeller

Gomeda Vadisi

 Göreme Gezilecek Yerler

Kapadokya’nın kalbine hoş geldiniz. Peri bacalarına yapılmış butik otelleri, restoranları ve sabahın ilk ışıklarında gökyüzünü kaplayan sıcak hava balonları ile Göreme yerli ve yabancı turistlerin akın akın geldikleri popüler bir nokta.

Büyülü Atmosfere Sahip Kapadokya’da Gezilecek Yerler

Göreme’de Görülmesi Gereken Noktalar;

 Göreme Açık Hava Müzesi (Unesco Dünya Mirası Listesi, 1985 )

Aşk Vadisi

Panorama Tepesi

Zemi Vadisi

Görkündere Vadisi

 

Uçhisar Gezilecek Yerler

 Bölgenin en yüksek noktasına konumlanmış bir kale ve bu kalenin eteğine yapılmış, kaya evlerden oluşan bir kasabadır Uçhisar. İpek Yolu üzerinde bulunmasından dolayı da eski zamanlarda da hep canlı bir konuma sahipmiş. Uçhisar Kalesi’ne akşam üstü çıkıp, gün batımını Kapadokya’nın kızıla çalan güneşi ile batırmanızı tavsiye ediyorum.

Büyülü Atmosfere Sahip Kapadokya’da Gezilecek Yerler

Uçhisar’da Görülmesi Gereken Noktalar;

 Uçhisar Kalesi

Güvercinlik Vadisi

Tığraz Kalesi

Tarihi Sokakları

Kızılçukur Vadisi

 

Ortahisar Gezilecek Yerler

 

Etiler döneminde yapılmış kalesi ve çevresindeki kaya evleri ile gelen ziyaretçilerine dünyanın hiç bir yerinde tadamayacakları enfeslikte bir görsel şölen sunuyor. Ayrıca bu küçük kasabada, kayalara oyularak yapılmış soğuk hava depoları ile de tanınmakta. 1950’li yıllardan bu yana kullanılan depolarda özellikle limon, patates, portakal ve elma gibi ürünler muhafaza edilip Türkiye’nin farklı bölgelerine buradan dağıtımı gerçekleştirilmekte.

Büyülü Atmosfere Sahip Kapadokya’da Gezilecek Yerler

Büyülü Atmosfere Sahip Kapadokya’da Gezilecek Yerler

Ortahisar’da Görülmesi Gereken Noktalar;

 Ortahisar Kalesi

Panorama Noktası

Hallaç Manastırı

Pancarlık Vadisi ve Kilisesi

 

Çavuşin’de Gezilecek Yerler

 Kapadokya bölgesinin en eski yerleşim yeri olarak bilinen, Roma Döneminde Hristiyanlığı diğer bölgelere yaymak için keşişlerin kayaları oyarak yaptıkları mağaralarda, Roma askerlerinden saklanarak yaşamlarını sürdüğü bilinmekte.

Büyülü Atmosfere Sahip Kapadokya’da Gezilecek Yerler

Çavuş’in Görülmesi Gereken Noktalar;

 

Vaftizci Yahya Kilisesi

Çavuşin Kilisesi

Paşabağ Vadisi

Eski Cami

 

 Kapadokya Vadileri

 

Tozlu topraklarda, üzüm bağları arasından geçerken karşılaşacağınız peri bacaları manzaraları ile mistik atmosferi yaşarken insan kendini farklı bir dünyada gibi hissediyor. Benim de beğenerek gezdiğim, her gidişimde keyif aldığım, görsel şölen sunan vadileri sizler için sıraladım.

 

Aşk Vadisi (Bağlıdere Vadisi)

Kızılçukur Vadisi

Gomeda Vadisi

Güllüdere Vadisi

 

Kapadokya’da Yapılacak Aktiviteler

 

Adımınızı attığınız andan itibaren sizi büyülü dünyasının etkisi altına alacak olan Kapadokya’da canınızın sıkılmayacağını garanti edebilirim. Kendinize bir plan çıkarıp, aşağıda sıraladığım aktivitelerden 3 tanesini yapıp öyle bölgeden ayrılmalısınız! Böylelikle Kapadokya’nın tozunu yutmuş, eşsiz gün doğumu manzaraları görmüş, medeniyetlerin yaşadığı mağaralara ayak basmış olacaksınız.

Büyülü Atmosfere Sahip Kapadokya’da Gezilecek Yerler

  • Sıcak hava balon turuna katılın.
  • Benim yükseklik korkum var ya da balona binmek için o kadar bütçe ayıramam derseniz balonların hazırlanış, kalkış ve gökyüzünde süzüldüğü anlara tanıklık edebilirsiniz. Bunun içinde sabah saat 5:30 gibi Göreme’nin girişinde yer alan balon kalkış alanına gitmeniz yeterli.

Büyülü Atmosfere Sahip Kapadokya’da Gezilecek Yerler

  • Kızılçukur, Çavuşin köyü ya da Uçhisar Kalesi’nin tepesinden en güzel gün batımı manzaralarına tanıklık edin. Yanınıza atıştırmalık ve içecek bir şeyler almayı unutmayın!
  • Vadilerde düzenlenen dolunay yürüyüşlerine katılın.
  • Ücretsiz olarak Avanos’taki atölyelerde çanak yapmayı deneyin.

Büyülü Atmosfere Sahip Kapadokya’da Gezilecek Yerler

  • Kızılırmak üzerinde gondol veya jet bot ile tura çıkıp, farklı bir deneyim yaşayın.
  • ATV, bisiklet, jeep veya atlı vadi turlarına katılın. Sizlere bir tavsiye arkadaş grubunuzla geldiyseniz bisiklet kiralayıp, Göreme Çavuşin arasını keşfe çıkmanız.

Büyülü Atmosfere Sahip Kapadokya’da Gezilecek Yerler

 

Mistik bir atmosferde, büyülü Kapadokya günlerine tanıklık edip, unutamayacağınız anılar biriktirip ve belki tekrar görüşürüz diyerek ayrılacağınız güzel bir tatil geçirmenizi diliyorum.

 

Sevgiler,

 

Gökşen Çavuş Çıtırık

@instagram/gezginstar/

gksn@msn.cm

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