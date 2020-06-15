 Sakin Şehir Akyaka’yı Keşfet

Akyaka gezilecek yerler yazımla karşılaştığınız göre buralara doğru bir kaçamak yapmayı düşünüyorsunuz ve Akyaka’da ne yapılır ? Nerede konaklanır ? Nerede ne yenir ? ya da Akyaka’ya ulaşım hakkında merak ettiğiniz sorular var. Merak etmeyin bu yazım ile aklınızdaki tüm sorulara cevap vereceğim. Keyifli okumalar.

Akyaka, sessiz, sakin, koruma altında olan kendine özgü ahşap evleri ile huzur dolu büyük şehirlerdeki o koşturmacadan uzak. Hal böyle olunca da Türkiye’deki Cittaslow unvanına sahip yerlerden biri olmayı hak etmiş. Cittaslow sakin şehir anlamına geliyor ve bu unvana sahip olabilmesi için bir yerin belirli kriterleri taşıması gerekiyor. Yenilenebilir enerji kaynakları olan, yöresel değerlere önem veren, alt yapı sorunu olmayan, insanların birbirlerine karşı hoşgörülü olduğu, zehirsiz tarımın yapıldığı, temiz hava ve suyun olduğu, tüketimden çok üretimin desteklendiği gibi gibi kriterleri göz önünde bulunduruyorlar.

Akyaka’ya Ulaşım

Gökova Körfezi’nin yanı başında Muğla’nın Ula ilçesine bağlı bir belde burası. Uçak ile ulaşım için Dalaman Havaalanı’nı tercih edebilirsiniz. Özel aracınızla gelmek isterseniz konumunuza bağlı olarak yolculuk süreniz değişse de, yol manzaraları ve istediğinizde durma imkanı ile farklı koyları da keşfedebilirsiniz. Otobüs ile yolculuk yaparsanız da Marmaris güzergahına giden araçlar sizi Gökova kavşağında yani kasabanın içinde bırakıyor. Muğla otobüs terminalinde inerseniz de servisler aracılığıyla geçebilirsiniz.

Akyaka’da Nerede Kalınır ?

Akyaka lüks otellerin bulunduğu bir bölge değil. Daha çok butik otellerin , pansiyonların, karavan ya da çadır kampı beldeye gelen misafirlerin ihtiyaçlarına karşılık veriyor. Çadır ya da karavan kampı için gelecekseniz kesinlikle Akyaka Orman Kampı’nı tercih etmelisiniz. Temizliği ve müşteri memnuniyeti oldukça iyi. Kamp hayatı bana göre değil diyenlerdenseniz o zaman da küçük bir araştırma yaparak bütçenize ve isteğinize göre butik otel bulabilirsiniz.

Akyaka Gezilecek Yerler ve Akyaka’da Ne Yapılır ?

Her ne kadar sesiz sakin bir belde olduğunu söylesem de özellikle yaz dönemlerinde doğa severlerin, spor tutkunlarının ve huzurlu bir tatil geçirmek isteyenlerin geldiği popüler bir destinasyon haline geldi Akyaka. Aslında bu kadar popüler hale gelmesindeki rolün büyük çoğunluğu kitesurf yani uçurtma sörfü için elverişli bir konum olmasından kaynaklanıyor. Lafı çok uzatmadan hadi gelin bozulmamış doğası ile popüler bir destinasyon olmayı başaran Akyaka’nın altını üstüne getirip Akyaka’nın gezilecek yerlerini keşfedelim!

Akyaka Plajları

Mavi bayraklı çok sayıda plaja ev sahipliği yapan bölge, turkuaz rengindeki denizi ve çam ağaçlarıyla kaplı doğası ile sizlerden de tam not alacaktır.

Akyaka Halk Plajı , merkezde olduğu için ulaşımın da rahat olmasından dolayı birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Yaz dönemlerinde oldukça kalabalık oluyor.

, merkezde olduğu için ulaşımın da rahat olmasından dolayı birçok kişi tarafından tercih ediliyor. Yaz dönemlerinde oldukça kalabalık oluyor. Çınar Plajı, özel aracınız ile merkeze 10dk’lık bir mesafede bulunuyor. Burası Azmak Nehri’nin denizle buluştuğu nokta. Akyaka’nın sıcağından bunalıp soğuk bir denizde yüzmek isterseniz alternatif olabilir.

özel aracınız ile merkeze 10dk’lık bir mesafede bulunuyor. Burası Azmak Nehri’nin denizle buluştuğu nokta. Akyaka’nın sıcağından bunalıp soğuk bir denizde yüzmek isterseniz alternatif olabilir. Akbük Koyu, merkeze yaklaşık 35dk uzaklıkta, araç ile gidebileceğiniz bu plajda yanyana sıralanmış işletmeler yer alıyor. Sakin ve huzur arıyorsanız biraz cıvıltılı gelebilir.

merkeze yaklaşık 35dk uzaklıkta, araç ile gidebileceğiniz bu plajda yanyana sıralanmış işletmeler yer alıyor. Sakin ve huzur arıyorsanız biraz cıvıltılı gelebilir. İncekum Plajı, ulaşımı diğer plajlara göre daha zahmetli olan fakat gördüğünüz deniz ve manzara karşısında iyi ki gelmişim deyip müdavimi olabileceğiniz türden bir plaj burası. Aracınızı otoparka bırakıp sizi traktörün römorkunda plaja ulaştırıyorlar. Abartmıyorum altın rengi bir kumsala sahip zaten bu kumdan dolayı da deniz suyunun rengi turkuaz.

Azmak Nehri

Akyaka deyince herkesin ilk aklına gelen Azmak Nehri olduğuna göre herkes hazırlıklı gitsin buraya. Yanıma ne almalıyım derseniz, kamp sandalyelerinizi, mayolarınızı ve yiyeceklerinizi. Suyun sıcaklığı yaklaşık 4-8 derece arasında. Buna rağmen çok sayıda kişinin Azmak Nehri’nde eğlenip serinlediğini görecekseniz. Mesela ben ayaklarım suda oturamadım, bekledim alışır

mıyım diye ama olmadı. Buzzzzz !! Bu arada nehir kenarına akşam üstü gün batımında gitmenizi tavsiye ediyorum manzara şahane oluyor.

Azmak Nehrin’de Kano Keyfi

Akçapınar Köyü’nden başlayan kano turu yaklaşık 3 saat sürüyor. Benim bu kadar zaman yok derseniz kısa olan turlarda mevcut. Amazon denilen, doğayla iç içe, sazlıkların arasından geçerek ilerlediğiniz noktayı görmek ve farklı bir deneyim yaşamak için bence bu aktiviteyi kaçırmayın derim. Peşinizde sizi takip eden bir tekne oluyor ve yorulduğunuzda imdadınıza yetişip sizi çekmeye başlıyor.

Kitesurf Deneyimi

Gökova Körfezi’nin uygun hava koşulları yani sürekli rüzgar almasından dolayı buraya kitesurf okulları açılmış. Türkiye’den ve Avrupa’dan gelen surf tutkunları burada buluşup, kendilerini rüzgarın akışına bırakıyorlar. Konum olarak Akçapınar Plajı’nı kullanılıyor. Burada yer alan okullar ile görüşüp, dilerseniz kitesurf eğitimi alabilirsiniz.

Tekne Turları

Akyaka merkezdeki iskeleden kalkan tur tekneleri ile Azmak Nehri’ni keşfe çıkabilir ya da günübirlik olarak koylarda yüzmeye gidebilirsiniz. Berrak, tertemiz bir denizde yüzmeye hazırlıklı gitmekte fayda var. Yanınıza deniz gözlüğünüzü ve şnorkelinizi almayı unutmayın.

Akyaka’da Ne Yenir ?

Buraların olmazsa olmaz lezzetleri deniz ürünleri ve ege otlarından yapılmış tencere yemekleri ile mezeleri. Azmak Nehri kenarına sıralanmış restoranlar bu lezzetleri denemek için en iyi tercih. Buradaki restoranların fiyatları bir tık pahalı olsa da manzaranın güzelliği için değer. Hemen bir tüyo veriyorum daha uygun fiyatlı bir yemek olsun ama manzaramız da olsun derseniz Akyaka merkezde ekmek arası balık yaptırıp, Azmak Nehri kenarına gelip manzaraya karşı yemeğinizi yiyebilirsiniz. Afiyet olsun.

Akyaka gezilecek yerler listesi uzar gider. Benden detaylıca anlatması sizlere de artık gidip keyfini sürmesi kaldı. İçinize dolan huzuru oracıkta bırakıp ayrılmak biraz zor olsa da sanırım bir kez tanıştınız mı kendisine bağımlı yapmayı başarıyor.

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