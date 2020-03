Türk Eğitim Vakfı ile Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği’nin ‘Askıda Kariyer’ projesi, öğrencilerin geleceğine ışık tutuyor. Gençlere destek veren isimler, “Onları iş dünyasına hazırlamak bizim için heyecan verici” diyor

Ülke çapında örnek olabilecek bir proje. İzmir’in iki önemli sivil toplum kuruluşu Türk Eğitim Vakfı (TEV) İzmir Şubesi ile Lider Yaratıcı Katılımcılar Derneği (LİYAKAT), ‘Askıda Kariyer’ adlı, yeni bir eğitim ve sosyal sorumluluk projesi başlattı. Projeyle; hukuk, mühendislik, sağlık bilimleri ve idari bilimler alanlarında öğrenim gören, maddi imkânı yetersiz öğrenciler, açılan burs fonuyla destekleniyor. Projeyle gençleri, işlerinin erbabı olan meslektaşlarıyla bir araya getirecek bir platform oluşturulacak. Mentorluk ilişkisi geliştirilecek ve gençlerin kariyer basamaklarını daha rahat şekilde çıkmalarına önayak olunacak. Usta-çırak ilişkisiyle öğrencinin hem mesleğinde gelişmesi sağlanacak, destek veren kurum ve kişiler de, sektör için gerekli olan donanımlı insan kaynağını istihdam etme olanağı bulacak. Proje ve süreç hakkında ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız www.askidakariyer.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Bu yepyeni projeye destek veren 10 değerli ismi sayfamıza konuk ettik...



SORULAR





1) Askıda Kariyer projesinde yer almanızdaki en önemli faktör nedir?

2) Projeyle ilgili düşünceleriniz nelerdir?

BARIŞ KÜTAHYA, Mühendislik Müdürü-Norm Cıvata

1) Meslektaşım olacak bir gence mezun olduğunda karşılaşacağı ortamı ve yolları tanıtıp bazı ipuçları verebilirim, edindiğim tecrübeyi bu yolla paylaşabilir ve somut bir fayda sağlayabilirim. Bir meslektaşımın benden aldıkları sayesinde daha iyi bir mühendis olduğunu görmek, kendimi başarılı hissettirir. Askıda Kariyer projesini hem kendi adıma bu duyguyu yaşayabileceğim, hem de bir gence destek olabileceğim bir fırsat olarak görüyorum.



2) Bir öğrenciyi mezuniyet sonrasında karşılaşacağı dünya ile önceden tanıştırıp iş dünyasına hazırlayabiliriz. Askıda Kariyer projesi meslek ormanında boy veren bir fidana destek olmak, büyümesine yardımcı olmak gibi, heyecanlı ve tatminkâr.



SELVİN ÇEVİKEL, Marka Ortağı-Live Basic



1) Yeni nesil için neden-sonuç ilişkisi o kadar önemli ki, Askıda Kariyer bu nedenle tam nokta atışı bir proje.

2) Mezun olacak pek çok gencimizi düşününce bu projeye dahil olacak öğrencilerimiz deneyim olarak 1-0 öne geçecek. Şimdi bu deneyimi yaşayacak öğrencimiz daha emin ve kararlı bir şekilde işini yapma şansına sahip olacak.

VOLKAN BAŞDANER, Üretim Müdürü-Norm Cıvata

1) Benim de amacım, gelecekteki meslektaşlarıma bilgi ve tecrübelerimi aktararak, okulda öğrendikleri teorik bilgileri, pratik ve güncel bilgiler ile eşleştirebilmelerini sağlamaktır. Böylece mezun olup iş hayatına atıldıklarında ne ile karşılaşacaklarını önceden tecrübe ettirebilmek, iş hayatına adaptasyon sürelerini kısaltmak ve bu sürede de kendilerine, firmalarına ve ülkemize daha katma değerli çalışmalar yapabilmelerini sağlamaktır.

2) Bu proje ile gelecekteki meslektaşlarımızın, mutlu ve başarılı olabilecekleri alanı bulana kadar vakit kaybı yaşamalarının önüne geçilebileceğini düşünüyorum.





GÖZDE UĞURLULAR, Satın Alma Mühendisi-Viessmann

1) Kariyer yolunun başında seçeneklerinin farkında olmalarını ve bu yolda onlara destek olmayı hedefliyorum. Öğrenciler; okulda öğrendikleri bilgileri iş hayatına nasıl adapte edeceğini bilemez; hangi departmanda çalışmak istediğini, potansiyeline en uygun pozisyonu bulmakta zorluk yaşayabilir. Ben bu adımda destek olup, iş hayatı ve kendileriyle ilgili gözlem yapabilmeleri için yardımcı olabileceğimi düşündüm.



2) Eksikliğinin yaşandığına inandığım konuları iyileştiren bir proje olmuş. Çok farklı perspektifteki deneyimlere sahip insanların, kendilerinin 10-20 yıl önceki hallerine destek vermeleri gibi. Mentorler için yolun başındaki hallerini hatırlamalarını sağlayacak ve mentorlar için de gelecekteki bulanık görüntüyü netleştirmesini sağlayacak bir sistem.



EDA BEKAR, Avukat-Eda Bekar Falay Avukatlık Bürosu



1) Askıda Kariyer projesinde yer almak istememin en büyük nedeni genç arkadaşlarımıza bir kapı aralayabilmek, tecrübemi aktarabilmek onlara katkı sağlayacağı gibi mesleğe katılacak genç arkadaşların gözünden mesleği görmek de benim vizyonumu geliştirecektir.



2) Askıda Kariyer projesi gençlerin ne istediğini bilerek mezun olmak gibi büyük bir şans elde etmelerine aracı olduğu için çok kıymetli bir projedir ve genişlemesi/yaygınlaşması önemlidir.



ALİ SERKAN GÜLER, Şehir Plancı-Gaziemir Belediyesi



1) Projede bulunmamın en önemli motivasyon kaynağı; gençlerin meslek hayatına atılmadan önce hazırlanmalarına destek olabilmek, onların yoluna ışık tutarak meslek hayatı öncesi karşılaşacakları avantaj ve sorunları proaktif olarak tecrübe paylaşımı yapabilmektir. Onların hayatında biraz olsun farkındalık yaratabilmek, profesyonel hayata bilinç düzeyi yüksek bireyler olarak katılmalarına yardımcı olabilmektir.



2) Geleceğin meslek insanlarının kariyer yolunun başında tecrübeli insanların destekleriyle, ayaklarının yere daha güçlü basmasını sağlamak adına çok güzel bir proje olduğunu düşünüyorum.



YÜKSEL OKYAY EVREN, Avukat Arabulucu-Okyay&Evren Avukatlık Ofisi



1) Öğrenmeyi ve öğretmeyi çok seviyorum, kendimi geliştiren her şeye ilgi duyuyorum ve benim birilerine dokunabileceğim bir projede olmasam olmazdı.



2) Proje bence çok heyecan verici, yıllardır ofisimizde staj yapan stajyer avukat meslektaşlarımız ve hukuk öğrencileri oldu, hepsinin mesleki gelişimine küçük ya da büyük dokunduk. Ancak bir mentorluk eğitimi almanın ve bir hukuk öğrencisine profesyonelce katkı sağlamanın çok daha verimli ve keyifli olacağını düşünüyorum.



HATİCE DEDELER, Avukat-Arabulucu



1) Askıda Kariyer Projesi’nde mentor olarak görev almayı, mesleğimi bütün zorluklarına rağmen anlatmayı ve sevdirmeyi hedeflediğim için istedim.





2) Gittikçe zorlaşan iş yaşamında ve mesleki yaşamda, bir yandan kuşaklar arası iletişimin aktif halde tutulması, beklentilerin ve değişimin gözlenmesi, diğer yandan çalışma sorumluluk bilincinin birbirine aktarılması, henüz meslek hayatının başında olan bireylerimizin cesaretlendirilmesi bakımından, oldukça önemli bir çalışma.



NECMİ OKUMUŞ, İnşaat Yüksek Mühendisi-Neoplan Yapı



1) Bu projede meslektaşlarımızın geleceğe uyumu için fikirler üretmek, fikirler almak, onların bakış açısını daha iyi algılamak için bir arada olmanın güzel ve keyifli bir yolu...



2) Daha geniş katılımlı, daha çok destekli ve sistemdeki eksiklere odaklanarak meslek seçiminin yapıldığı her yaşta, ciddi şekilde üzerinde durulması gereken bir konu olması nedeniyle, başarılı ve fark yaratan bir paylaşım ve deneyim olacaktır herkes için.



İSTEM SEVER, Müşteri Hizmetleri Müdürü-Toyo Matbaa Mürekkepleri



1) Bir zamanlar çok faydasını görmüştüm. Şu an koltuğun diğer tarafında oturarak bambaşka şeyler öğrenecek olmanın heyecanını yaşıyorum.



2) Böyle bir projenin gerek öğrenciler gerek programa destek veren gönüllü arkadaşlar açısından çok güzel bir gelişim ortamı sağlayacağını düşünüyorum. Sürekli gelişimin ve öğrenmenin yeri, yaşı ve zamanı olmadığını düşünüyorum. Parçası olmaktan mutluluk duyacağım bir deneyim.