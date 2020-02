Bir aşk hikâyesi...



Üniversitede doçent olan Evren’in (Özgür Çevik) yüksek lisans öğrencisi Hece (İlayda Akdoğan) ile karşılaşması ve aralarında her yönüyle şaşırtıcı hızla gelişen aşk.



“Masallardan Geriye Kalan” Özgür Çevik, İlayda Akdoğan ve sıra dışı Asya karakteri ile 14 Şubat Sevgililer Günü’nde vizyona giriyor.

Tuba Ünsal, İlayda Akdoğan ve Özgür Çevik bu haftaki Şeffaf Oda konuklarım.









Programa filmin şarkısıyla başlıyoruz. Özgür Çevik eline gitarı alıyor ve kendi bestelediği “Masallardan Geriye Kalan” şarkısını söylüyor. Özgür Çevik’i ekranlardan Yabancı Damat olarak tanıyoruz. Onun dönüm noktası bu dizi. Özgür 15 yıl önce Şeffaf Oda’ya Yabancı Damat olarak katılmıştı. Şimdi Doçent Evren... “Bir sonraki gelişimde profesör olacağım” diye espri yapıyor.



Özgür oyunculukta da müzikte de başarılı. Oyunculuğunda müzisyen kimliğini de kullanıyor. Damdaki Kemancı Müzikali ile de tiyatro sahnesinde...



Mustang filmi ulusal ve uluslararası alanda birçok ödül aldı. Türk-Fransız ortak yapımı film Fransa’nın yabancı film dalında Oscar adayı olmuştu. Filmin başrol oyuncularından İlayda Akdoğan Mustang’in oyunculuk kariyerine katkılarını anlatıyor.



İlayda’nın annesi bebeklik fotoğrafını sayfasında yer alsın diye bir dergiye yollamış. Yapımcıların dikkatini çekmiş. 6 aylıktan 6 yaşına kadar modellik yapmış. Oyunculuğa 6 yaşında başlamış. Ardından Mustang dönüm noktası olmuş. Netflix’te yayınlanan ve çok beğenilen

Rise of Empires Ottoman’da da oynuyor.



Masallardan Geriye Kalan’da Hece



ile de çok konuşulacağa benziyor.



Ve Tuba Ünsal...



Ne yaparsa başarıyla sonuçlanıyor. Oyunculuk başarısının ardından yapımcılıkta da güzel işlere imza atıyor. Kürk Mantolu Madonna’da hem Maria Puder’i canlandırıyor hem de projenin yapımcısı...



Sırada Ayşe Kulin’in “Adı: Aylin” romanından uyarlayacağı tiyatro oyunu var... Heyecanla bekleniyor.



Masallardan Geriye Kalan filminde ise onu hiç de alışık olmadığımız bir karakterle görüyoruz. Asya sıra dışı biri... Cinsiyetsiz... Asya: “Kadın sevmeyeceksin, erkek sevmeyeceksin, insan seveceksin” diyor. Tuba bu filmde de herkesi şaşırtacak...



Şeffaf Oda’da Fransızca-Türkçe bir şarkıyla onu alkışladık.





SEN NEYMİŞSİN 3 YILDIZ...











NetfIlIx’te yayınlanan “İki Papa” dizisinde çok ilginç bulduğum bir replik şöyleydi:



“Ben Arjantinliyim, bizim egomuz yüksektir, o çok yüksek egodan kendimizi aşağıya bırakmak intiharımızdır.”



Fransa’da büyük şef Bernard Loiseau 3 Michelin Yıldızından 1’ini kaybettiğinde intihar etmişti.



Şefler gezegeninde 3 yıldız işte böyle bir yüksekliktir.



Haftanın başında 3 Michelin Yıldızlı Chiristian



Le Sequer’ın lezzetlerinin tadımındaydım.



Onun öyküsü “büyük iddia...”



Paris’te ünlü Pavillon Ledoyen’in şefiydi.



12 yıl boyunca 3 Michelin Yıldızını korumuştu.



Sonra... Paris’teki “Four Seasons Hotel George V”in içindeki “Le Cniq”e geçerken “Buraya da 3 Michelin Yıldızı kazandıracağım” dedi. Ve...

Dediğini yaptı.



Şimdi şefler dünyasında



adı efsaneler arasında.



Metro Türkiye’nin Güneşli’deki merkez binasının arkasında “Gastronometro” tam teşekküllü bir lezzet laboratuvarı. Türkiye’nin ilk gastronomi

keşif platformu...



5 yıldır Türk şeflerini dünyaca ünlü şeflerle bir araya getirerek onların gelişimine katkı sağlamak misyonunu üstlenmiş.



Bu yılki konuk büyük şef Chiristian Le Sequer.



Metro Türkiye’nin ana destekçisi olduğu mutfakların efendisi Paul Bocuse adına düzenlenen “Bocuse d’Or” Türkiye finalisti Şef Serhat Eliçora’nın çalışmalarını tattı, değerlendirdi.



Raffles Hotel’in Sous Chef’i Serhat Eliçora’yı Bocuse d’Or Türkiye Akademisi resmi koçu Vedat Demir çalıştırmakta.



Mayıs ayında yapılacak dünyanın en prestijli şef yarışması Bocuse d’Or finaline gitmeye hak kazanan Serhat Şef harıl harıl bu yılki yarışma için belirlenen ana ürün bıldırcın üzerine çalışmakta.



Elbette Christian Le Sequer’e sunumlar yapmak ve onun görüşlerini almak büyük şans. Pazartesi gecesi bu vesileyle Le Sequer Şef’in harika menüsünden tadımlar yapmak bizim de şansımız oldu.



ÇİĞDEM ŞEF...









Çiğdem Alagök hem Bilgi Üniversitesi Gastronomi Bölümü’nde ders veriyor hem de Sardunya Karaköy’ün şefi. Bizim Çarşamba Yemeği Dostları bu hafta Sardunya’daydık.



Kabataş’la, denizle yanak yanağa. Manzara güzel ama sunulan lezzetler daha da güzel.



Şef Çiğdem deniz ürünlerini döktürmüş.



Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nden diploma, ardından yönetim dalında MBA.

Changa’da başlangıç. Ardından Ritz Carlton, W Hotel, Park Hyatt Maçka Palace mutfakların aşçı. Do&Co - THY iş birliğiyle açılan Flying Chef Projesi deneyimi.



Londra’da 2 Michelin Yıldızlı The Ledbury’de eğitim. Ve nihayet Sardunya Restoranlar Grubu’nun başına geçiş. Genç yaşta pırıltılı bir kariyer.

Bizim Gecce mekânlar referansında mutlakayer almalı.



ADIMIN YARISI, CANIMIN HEPİSİ









Çok şanslı bir günümdü.



Bedri Rahmi ve Eren Eyüboğlu’nun sergisini onların torunları Rahmi Eyüboğlu ile gezdim.



Resimlerin öykülerini, hatıralarını dinlemek gerçekten ayrıcalık.



Torunu Rahmi Eyüboğlu’nu, üstat Bedri Rahmi “Adımın yarısı, canımın hepisi torunaki Rahmi” diyerek severmiş.



Torunun adı da Rahmi ama başında Bedri yok ya, “adımın yarısı” oluyor.









Ama “canının” öyle yarısı falan değil “hepisi...”



Kapıdan girişte Bedri Rahmi’nin şiirlerinden oluşan bir enstalasyon karşılıyor bizi. İlk resim Bedri Rahmi’nin Paris’ten yapıp İstanbul’a hocası İbrahim Çallı’ya gönderdiği ilk gençlik yılları çalışması, “Adalardan Bir Yâr Gelir Bizlere...” Çallı cevabında “Sen tarzını bulmuşsun, tamamdır” oluyor. Torun Rahmi “Biz buna dedemin aldığı sözlü diploması diyoruz” diye anlatıyor.



Hemen yanındaki resim, “Hamam...”



Bedri Rahmi İstanbul’a dönmüştür.



Güzel Sanatlar Akade-misi’nde mezuniyet çalışması ikinci olmuştur.









İçine sindiremez.



Ertesi yıl işte bu “Hamam” çalışmasıyla yeniden konkura girer.



Birinci olur.



Sözel diploma böylece resmi diplomaya dönüşür.

Az ileride Frida’ya benzer bir kadın portresi.



“Karadutum, çatal karam, çingenem” şiirinin yazıldığı Mari Yerekmezyan’ın portresi.



Bedri Rahmi’nin büyük aşklarından biri.









Ve Bedri Rahmi’nin renkleriyle coşku veren diğer resimleri...





Alt katta ise eşi Eren Eyüboğlu’nun resimleri.



O da renkleri nasıl da güzel kullanıyor. Bedri Rahmi eşi Eren Hanım için “O ressam doğdu, ben ressam oldum” dermiş.



Resimlerinde zaman zaman kediler, evdeki Mernuş ve Cümbüş...



Abdi İpekçi Galeri 45’teki bu sergi torun Rahmi Bey’in evinden gün ışığına çıkardığı güzellikleri de sunuyor.