Öngörmek yönetmektir

Avrupalıların bir özdeyişi vardır.

“Devlet yönetmek öngörebilmektir.”

Bir video izledim.

Eski ABD Başkanı George W. Bush sanki bugünleri görürcesine 15 yıl önce açıklamalar yapıyor, uyarıda bulunuyor.

Evet...

Yıl 2005...

Başkan George W. Bush, Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde konuşmaktadır.

1918 yılında milyonlarca kişiyi kırıp geçiren grip salgınını anlatan bir tarihi kitap okumuştur.

Etkilenmiştir.

Olası bir salgını önceden göğüsleme ve takip planı oluşturmuştur.

Gerçekten önemli bir konuşma...

“Salgın bir anda oluşup son bulan fırtına veya sel gibi değildir. Bir yıl veya daha uzun süre devam edebilir” diyor.

“Orman yangını gibi yayılabilir” vurgusunu yapıyor.

Hatta “bu salgının kendini tekrarlayıp, yeniden görülebileceğine” bile işaret ediyor.

Okuduğu bir kitap, ona Amerikan halkı adına ufuk açabiliyor.

Kitap okumayan, danışmanlarına kulak asmayan Trump’tan nasıl da farklı...

İşte George W. Bush’un 2015 yılındaki o konuşması:

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Milletimizin büyük tehdidi öngörebilmesi ve tartışması hayati önem taşımaktadır. Şu an ülkemizde ya da dünyada salgın yok.

Ancak...

Bir salgının ortaya çıkmasını beklersek, hazırlanmak için çok geç kalmış oluruz.

Bilim adamları ve doktorlar bize “bir büyük salgının nereyi, ne zaman vuracağını ya da ne kadar şiddetli olacağını” söylemese de bir salgınla karşılaşma olasılığı konusunda görüş birliği halindeler.

Orman yangını gibi

Salgın, bir “orman yangını” gibidir. Erken yakalanırsa sınırlı hasarla söndürülebilir. Zamanında tespit edilemez ve yayılırsa “cehenneme” dönüşebilir.

Stratejimiz üç kritik hedef üzerine kuruludur.

1- Dünyanın herhangi bir yerinde ortaya çıkan salgını tespit etme. (Çin’de çıkacak Kovid-19 salgınını sanki öngörmüş. G.C)

2- Amerikan halkını aşı ve ilaç depolayarak korumak. (G. W. Bush’un 15 yıl önce öngördüğü bu tedbirleri ne yazık ki Başkan Trump, Kovid-19 kendi halkını kırıp geçirmeye başladığı zaman bile yeterince ciddiye alamadı. G.C)

3- Salgının sınırlarımıza ulaşması durumunda federal devlet ve eyaletler kapsamında hazırlıklı olmalıyız.

(Bu da yapılmadığı gibi, Amerika koronavirüsün merkezi haline geldi. G.C)

7 milyar dolar

Bu hedeflere ulaşabilmek için halk sağlığı, veterinerlik, emniyet güçlerinde çalışan yetkililerin ortak çabasına ve Amerikan halkının aktif katılımına ihtiyacımız var.

Bu stratejinin uygulanabilmesi için gereken kaynakların sağlanması amacıyla, ABD Kongre’sinin dikkatini çekmek isterim.

Ve bunlar yapılmazsa...

Bir gün çok sayıda vatandaşımızın hayatı bugünden almadığımız tedbirler nedeniyle son bulabilir.

Şimdiden hazırlanarak vatandaşlarımıza huzur verebiliriz.

Salgında, tek kişi tarafından taşınan enfeksiyon birçok kişiye bulaşabilir. Her Amerikalı virüsün yayılmaması için kişisel sorumluluk almak durumunda kalacaktır.

Salgın hakkında bilgilenmek isteyen Amerikalılar için www.pandemic.flu.gov adlı bir internet sitesi oluşturduk.

Bu site vatandaşlarımızı şimdiden olası bir salgına hazırlanma, yakalanma ve yayılma riskine karşı ne yapabilecekleri konusunda bilgilendirecektir.

Bir salgın doğal afetlerden farklıdır.

Bir anda oluşup son bulan fırtına veya sel gibi değildir.

Bir yıl veya daha uzun süre devam edebilir.

Hatta... Kendini tekrarlayıp ciddi hasarlara sebep olabilir.

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O günkü dinleyicilerin arasında Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Enstitüsü’nün Müdürü ve günümüzde Kovid-19 ile mücadele öncüsü olan Dr. Anthony Fauci de bulunmaktaydı. Başkan G. W. Bush bu planın uygulanması için 7 milyar dolarlık fon istemişti.

Ancak yıllar içinde araya giren küresel olayların önceliği bu konuyu öteledi.

Ne ilginçtir ki...

Bush’un pandemik müdahale planlarının çoğu günümüz önlemlerinden olan “sosyal mesafeyi” bile işaret ediyordu.

G.W. Bush’un o konuşması aslında dünya liderleri için “açık istihbarat” olmalıydı.

Ama bu istihbaratı alıp ülkesine uygulayan olmadı...

Ayrıca G. W. Bush 7 milyar dolarlık bütçe için ısrar edecek yerde çok daha fazla süre harcayarak Saddam Irak’ına savaş açtı.