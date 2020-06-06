Avrupa’nın yat turizmindeki gözdesi

Ilıman ikliminden ötürü yılın büyük bölümünde yat ve deniz turizmi için ideal olan Hırvatistan, adaları ve şahane kıyılarıyla Avrupa’nın yükselen yıldızı olmayı başarıyor

Türkiye’nin ilk CMM (Certified Marina Manager) unvanını sekiz yıl önce kazanan Artun Ertem, Adriyatik Denizi’nin gözde ülkesi Hırvatistan’da önemli işlere imza atan başarılı bir girişimci. Ertem, profesyonel turist rehberliğinin yanı sıra 2000’li yıllardan günümüze kadar Göcek Club Marina, Antalya Büyük Liman marina ve Sibenik D-Marin Marina Mandalina gibi köklü kuruluşlarda yöneticilik yapmış değerli bir dostum. Zagreb büyükelçiliğimizle birlikte ülkemizden alınan ADB’lerin (Amatör Denizci belgesi) Hırvatistan’da geçerli kabul edilmesine yönelik ciddi katkısı oldu. Artun Ertem, halen kurucu başkanı olduğu Portus Maxsimus Danışmanlık ve Seyahat şirketiyle ülkenin deniz turizmine yön veren kanaat önderleri arasında bulunuyor.

Son dakika kiralamaları

Her yıl yüzlerce Türk yatçının ve binlerce turistin ziyaret ettiği Hırvatistan’daki gelişmeleri değerlendiren Ertem’e göre, bu yaz yat turizminde “son dakika kiralamaların” ağırlıklı olması bekleniyor. Ülkenin, Avrupa genelinde yükselişte olduğuna dikkati çeken deneyimli isim şunları söylüyor: “Hırvatistan’a kendi teknesiyle gelen Türk yatçılar olduğu gibi, ekseriyet, burada tekne kiralamaya yöneliyor. Genellikle 1 hafta 10 gün süreli tatiller seçiliyor, deniz ve kara turları birlikte tercih ediliyor. Fiyatların önceki yıllara göre biraz daha düşük olacağını tahmin ediyoruz.”

Adaları ve dantel gibi koylarıyla Türk yatçıları kendine çekecek olan Adriyatik’in yıldızına gitmeyi planlıyorsanız www.portusmaximus.com veya info@portusmaximus.com adresinden tekne tatili, transferler, gezi programlarını içeren en uygun seçeneği oluşturabilirsiniz. Pruvanız neta, rüzgâr kolayınıza olsun.

Lezzet

Teknede pizza yapmak oldukça kolay.

Malzemeler: 1 su bardağı ılık süt, 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yumurta, 1 kabartma tozu, 5 su bardağı karakılçık un. Sosu için: 1 yemek kaşığı domates salçası, isteğe bağlı olarak bir veya iki çay bardağı domates sosu, 1 çay kaşığı kekik, 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Sucuk, salam, kaşar peyniri, yeşil, kırmızı biber, pul biber, mantar ve dilediğiniz diğer malzemeleri ekleyebilirsiniz. 15-20 dakika pişiyor. Bu ölçüyle 3 orta boy pizza sofranızda. Afiyet olsun.