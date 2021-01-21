Biden’a hoş geldin diyemeyen milisler

ABD’de bir tarihte, yine dünkü gibi bir başkan yemin töreninin kentteki kalabalığından kaçmak amacıyla eşimle kentin dışına doğru bir gezinti yaptık ve güzel manzara görüp, fotoğraf çekmek amacıyla yoldan açılarak, bir iki kilometre yolun dışına yürüdük. Nefis bir vadi, bir tarafındaki kanyona doğru uzanıyor. Uzanıyor ama bizim yürüdüğümüz istikamette silahlı birtakım insanlar, diktikleri hedef tahtalarına atış talimi yapıyorlar. Kadınlar da var aralarında ama hepsi komando üniforması giymiş. ABD’de askeri teçhizat ve üniformaların satıldığı dükkânlar var. Biz girmedik ama vitrininde el bombası bile teşhir ediliyor.

Silah talimi yapan insanların arasından, hani bakışla öldürmek mümkün olsaydı çoktan katledilmiş olacak bir tarzda, aracımıza döndük; nasıl bir gazladıysak, epey bir süre birbirimizle bile konuşamadık.

Sonra bu kişilerin Virginia’da 1772’de kurulmuş olan ilk milis gücünün bugünkü devamı olduğunu öğrendik.

Dün ABD’nin 50 eyaletinde adeta sıkıyönetim ilanına sebep olan milislerin bir kısmı hâlâ meşru varlıklarını sürdüren, ABD’nin bağımsızlığının ilanından çok önce kurulmuş silahlı yurttaş gruplarıdır. Ancak 1776’da bağımsızlık ilanından ve eyaletlerde “Ulusal Muhafız” adı verilen silahlı kuvvetlerin kurulmasından sonra bu milis grupları lağvedilmişti. Ne var ki iç savaş sırasında ABD birliğinden çıkan güney eyaletlerinin silahlı kuvvetlerinin yerini alan silahlı yurttaş grupları milis adıyla hâlâ yaşıyor. Resmi bir nitelikleri yok ancak hafta sonları toplanıyorlar, (bizim tanık olduğumuz türden) eğitim yapıyorlar. ABD’de, düz veya otomatik ateşli silahların serbestçe satılmasına izin veren anayasa hükmü de bu gruplar sebebiyle asla kaldırılabilecek gibi görünmüyor. Bugüne kadar, bu grupların arasında, beyazların üstünlüğüne inananlar ve Afrika kökenli kişileri yıldırarak kuzeye kaçmaya zorlamak için şiddete başvuranlar hemen tamamen bu milis grupları arasından çıktı. Milislerin arasında liberal veya sol eğilimli hemen hiç kimse yok. İdeolojileri farklı bile olsa milislerin sayısı 2010’dan itibaren artmaya başladı Obama yıllarında azalmakla birlikte, Trump başkan olduktan sonra yeniden arttı. Bugün 350’ye yakın milis grubu var. Çok az eyalet ve kentte misillerin kuruldukları yerde polise resmen kaydolması gerektiği için bu yerler dışında kesin sayıları ve üye miktarları bilinmiyor. Sadece “Yeminini Tutanlar” ve “Yüzde Üçler” adlı iki milis grubunun 6 binden fazla üyesi olduğu sanılıyor. Diğerlerinin üyeleri bin ile 3 bin arasında tahmin ediliyor.

Bunların ortak özellikleri arasında Müslüman ve Musevilere, siyahlara (ve siyah olmasalar bile Hindistan ve Latin Amerika kökenli kişilere) eşcinsellere düşmanlık var. Son Kongre baskınını gerçekleştiren Proud Boys ve Boogaloo Bois adlı iki grubun Trump yanlısı oldukları, Demokrat Parti’den nefret ettikleri biliniyor.

Bu kişiler dün Washington’a gelerek Biden’a hoş geldin diyemediler. Şimdilik diyelim. Bu öykü yarım kalacağa benzemiyor.