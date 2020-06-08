Halkına dış politika yiğitliği satmak

Yunanistan’ın Korona’dan sonra normale geçtiği haberlerini duyunca, Ermeni bir dostumuzun Atina’da bir genç Yunanla evli kızını hatırlardık; gençlerin Korona günlerinde ne yaptıklarını soralım dedik. Yunan damat, her zamanki şekerliğiyle, evden çalışma sırasında nasıl kaytardığını anlattı. “Turizm başlıyor işler biraz düzelir diye umut ediyoruz” dedi. Bizim damadın bir teorisi vardır: Eğer Yunan lokantacılar ve kafe işletmecileri öğle uykusundan vaz geçerlerse, ülkenin milli gelirinde yüzde 50’lik artış olur. Teorisini hatırlattım; bir gelişme olacak mı?” dedim. Alesandro, giderek düzelen Türkçesiyle “Olmaz abi” dedi, “Bizimkilere sorarsan, ‘Almanlar çalışıyor, bizim çalışmamıza ne lüzum var?’ derler.” Ve ekledi:

“-Çok sıkışırsak,’ Türkler bizi tehdit ediyor’ deriz; bir iki savaş demeci veririz, bir iki kayalığa resmi sefer düzenleriz. Alman yardımını alırız.”

Atina ile bu konuşmayı yapalı üç gün oldu-olmadı, Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos’un “Türkiye ile askeri çatışmaya hazırız” konuşmasını verdi gazeteler. Neden hazırsınız? Türkler size ne yapıyor? Mesele Ayasofya’da 12 dakikalık bir Kur’an tilaveti ise, bu neden savaşa evriliyor? Neden evrilsin?

Alesandro’nun umduğunun aksine Yunanistan’da turizm beklendiği gibi patlamadı. Avrupalılar, Yunan halkının ne ölçüde boşvermişçi olduğunu biliyor olmalılar ve yaz tatiline başlayanlar Kovid-19 rakamları çok daha yüksek olmasına rağmen, İspanya’yı ve İtalya’yı tercih ediyorlar. Dahası Adriyatik turizmi de Yunanistan’ın yerini alıyor. Slovenya, Hırvatistan, Arnavutluk Yunanistan’a tercih ediliyor. Bosna ve Karadağ bile kısa Adriyatik sahili ile Yunanistan’a ciddi rakip oldular. Ancak Ege turizminin dünyada yeri ayrı tabii; bu Yunanistan’a turist getirecektir.

Yunan savunma bakanı, 12 dakikalık tilaveti hazmedemediğine göre, Ayasofya, kısmen veya tamamen ibadete açılınca ne yapacak? Almanya’nın Türkiye’nin 567 yıllık kılıç hakkını yok saymasına ve 85 yıllık bir iç siyaset kararının sürdürülmesine Yunanistan adına bekçilik yapmasına bel bağlamak ne kadar siyasetle bağdaşır?

Başbakan Kyriakos Mitsotakis’in, bakanlarının bu savaş söylemine bir an önce son vermelerini sağlaması ve ekonomist Yanis Varoufakis ile diğer birçok ekonomi uzmanına kulak vermesi gerekir. İkide bir “Türkler bize saldıracak!” feryadı ile anasının etekleri altına koşan mızmız oğlan çocukları gibi Angela Merkel’e sığınmaları, Yunanistan’ı içine girdiği borç sarmalından kurtarmayacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın “Tehdit ve provokasyon değil; ama gerektiğinde her türlü görevi yapabilecek durumdadır,” yanıtı Yunanistan’ın Ayasofya heyheylerini bastırmalı ve Mitsotakis, Prof. Varoufakis’i dinlemeye başlamalıdır.

Yunanistan çok-uluslu şirketlere satılacak yatırım, ada, tesis, kurum kalmadığı zaman ne yapacak? İç siyaset piyasası, savaş tamtamlarını bir noktaya kadar dinler; ama bonoların ve çeklerin vakti gelince, uluslararası bankalar kuru gürültüyü ABD doları yerine saymayacaktır.