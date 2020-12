2020’de oyuna geldik!

Pandemi etkisiyle dijital oyunda art arda rekorlar geliyor. Oyun oynama oranları yüzde 40 arttı, yatırımlar zirve yapıyor. Yeni oyunlar ve konsolların da ilgiyi artırdığı pazarın hakimi ise mobil oyunlar



2020 yılının kazananlarının başında dijital oyun geliyor. Bu yıl pek çok sektör yara alırken, oyun sektörü ise altın dönemini yaşıyor. Evde kalma oranlarının artması ve karantina nedeniyle oyun oynanma rekorları kırılıyor. Oyun oynama oranları yüzde 40’lar seviyesinde artarken, Türkiye’de oyun satışları da rekor kırdı. Sektörün kurlardaki yükselişe karşın yılı 850 milyon TL ciroyla kapatması bekleniyor.









Evlerin gözdesi

2020 yılı yeni oyunların, yeni oyun konsollarının ve aksesuarlarının da tanıtımına sahne oldu. Yeni lanse edilen oyunlar arasında Cyberpunk 2077, Wild Rift, Roblox, Among Us, Assassin’s Creed Valhalla, Marvel’s Avengers, Garena Free Fire gibi oyunlar var. Playstation 5 ve Microsoft Xbox Series X ve S, Türkiye’de satışa sunuldu. Her iki konsol büyük ilgi gördü. Diğer yandan, Google Play ve iOS harcamalarında da en çok artış oyunda oldu. Oyun harcaması yüzde 40 arttı. Hem oyun içi hem de oyun yayın platformu Steam’den satın almalar da fırladı. Ayrıca sektörde 15 Aralık’tan sonra başlayan oyun indirimleri de ilgi görüyor.

Oyunfor Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu, evlerde kalma süresinin artması ve hobi arayışının oyunlarda patlamayı getirdiğini söylüyor. Dumanoğlu, “Oyun sektörü en yüksek satış rakamlarına ulaşıp rekor kırdı. Beklenenin çok üzerinde büyüdü. Her alanda büyüme görülürken esas patlama mobilde oldu. Karantina eski oyunculara oyun oynamak için daha fazla süre tanırken yeni bir hobi arayışına giren insanların da bu alana ilgisini artırdı” diyor. Mobil oyunda zirve yine PUBG Mobile’ın. Dünyada 700 milyon indirme rakamını yakaladı. Call of Duty: Mobile da 300 milyon indirildi. FIFA, PES, Football Manager gibi futbol temal oyunlar ise popülaritesini korudu. Bu oyunların yeni serileri yoğun ilgi gördü.

Mobil oyun trendi

Gaming in Turkey Kurucusu Ozan Aydemir, şu anda Türkiye’de ve dünyada mobil oyunların çok büyük bir trend haline geldiğini kaydederek, “Oyun pandemide en iyi vakit geçirme aracı haline geldi. Sektör pek çok yeni oyuncu da kazandı. Kişi başı harcamalar çok arttı. Mobil oyun açık ara öne geçiyor. Sektör yılı kur farkına karşın tahminen 850 milyon TL’lik ciroyla kapatır” değerlendirmesini yapıyor.

2020’de en çok oynanan oyunlar

PUBG Mobile

World of Warcraft

Call of Duty: Mobile

League of Legends

Lords Mobile

Counter Strike: Global Offensive

FIFA 2020

Fortnite

PES 2020

FM 2020

Metin2

Valorant

Call of Duty: Black Ops 4



Kadınlar oyuncu oldu



Dijital oyunu erkekler domine ediyor. Ama kadın oyuncu sayısı da ciddi artışta. Erkek oyuncuda doygunluğa ulaşan sektör daha fazla kadın oyuncu çekmek için uğraşıyor. Özellikle mobil oyunda kadın ağırlığı artıyor. Oyunfor’un verilerine göre, kadınlar 2019’da toplam oyun alışverişlerinin yüzde 18’ini gerçekleştirirken, 2020’de bu oran yüzde 30’a çıktı.



Her şeyi puanlıyor



Mobil uygulama ve startup tarafında her gün yeni girişimlere tanık oluyoruz. Bunlardan biri Yoorbit. Getir ekibinden ayrılanların kurduğu güzel bir girişim. Kullanıcıların hayatın içindeki her şeyi 0’dan 10’a kadar puanlayıp yorum bırakacakları bir sosyal ağ. Otel, restoran, bebek arabası, kitap, otomobil gibi aklınıza gelebilecek onlarca kategoride puan verip yorum yapabiliyorsunuz. Mobil uygulama mağazalarından indirilebilen Yoorbit’in hedefi büyük. Kurucu Altan Açıkgöz, iki aydır faaliyete geçtiklerini ve kullanıcılardan gelen ilk geri bildirimlerin çok iyi olduğunu anlatıyor. 40 bine yakın indirme ve 30 bin kullanıcıyla 70 bin puanlamaya ulaştılar. Şu ana kadar en çok yorum, TV dizileri, yemek ve seyahat kategorilerinde yapılmış.



Hedefi büyük



Açıkgöz, daha işin başında olduklarını ancak çok hızlı büyümek istediklerini belirterek, “Türkiye’de ve dünyada bu tarzda bir uygulama yok. Önce Türkiye’de, sonra dünyada büyüyerek 100 milyon kullanıcıya ulaşmak istiyoruz. Türkiye’den sonra ilk ülke olarak Brezilya’ya açılmak istiyoruz. Halihazırda İngilizce dil seçeneğimiz de var. Başka dillere de hazırlık yapıyoruz” diyor. Yoorbit, daha fikir aşamasında 1 milyon dolarlık da yatırım almayı başardı.